Tuomarin salassa pidettävän päätöksen mukaan Pence voi yhä myös välttyä todistamiselta, yhdysvaltalaismedioiden lähteet kertovat.

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on linjannut, että entisen varapresidentti Mike Pencen on todistettava oikeudessa entisen presidentti Donald Trumpin kanssa käymistään keskusteluista, jotka koskivat yllyttämistä kongressitalo Capitolin valtaamiseen 6. tammikuuta 2021. Asiasta kertoo tiistai-iltana yhdysvaltalaismedia kuten CNN ja The New York Times (NYT).

Yli kaksi vuotta sitten vaalit hävinnyt väistyvä presidentti Trump väitti vaalitulosta väärennetyksi ja hänen kannattajansa valtasivat joukolla Capitolin. Samaan aikaan kansanedustajat, mukaan luettuna varapresidenttinä toiminut Mike Pence, olivat kongressitalossa sisällä vahvistamassa Joe Bidenin vaalivoittoa.

NYT:in lähteiden mukaan sekä Pence että Trump ovat aiemmin pyrkineet lakiteitse estämään Pencen todistuksen Trumpin kanssa käymistään keskusteluista.

Aiemmin tässä kuussa Donald Trumpin asianajajat pyysivät tuomioistuimen päätuomaria rajoittamaan Mike Pencen todistusta vedoten presidentin ja hänen hallintonsa väliseen luottamukselliseen viestintään.

Myös Pencen asianajajat ovat pyytäneet rajoittamaan entisen rajapresidentin todistusta vetoamalla Pencen rooliin senaatin puheenjohtajana. Helmikuussa Pence kertoi pyrkivänsä välttämään todistamisen, koska se olisi hänen mukaansa ”perustuslain vastaista ja ennennäkemätöntä”.

Liittovaltion tuomarin salassa pidettävän päätöksen mukaan Pence voi kuitenkin yhä kieltäytyä todistamasta omiin toimiinsa liittyvissä kysymyksissä Capitolin valtauksessa, kertovat NYT:in ja CNN:n lähteet.

Pencellä on myös mahdollisuus valittaa tuomarin päätöksestä.

Oikeusministeriön erikoissyyttäjä tutkii parhaillaan Trumpin osuutta mellakointiin. Useita viikkoja ennen mellakkaa Trump vetosi kannattajiinsa ja kannusti heitä tulemaan Washingtoniin vastustamaan yrityksiä väärentää vaalien tulos. Oikeusministeriö on tulkinnut, ettei presidentin syytesuoja ei kata yllyttämistä väkivaltaan.

Aiemmin maaliskuussa Pence ryöpytti Trumpia tämän toiminnasta kongressirakennuksen valtauksessa.