Parlamentin hyväksynnän jälkeen presidentti Erdoğanilla on viisitoista päivää aikaa allekirjoittaa laki ja palauttaa se vielä kertaalleen parlamentille.

Suomen liittyminen sotilasliitto Natoon voi vaikuttaa kansalaisen silmiin melkoiselta esteratajuoksulta, ja sitä se onkin. Nyt kun 29 jäsenmaata 30:stä on ratifioinut jäsenyyden, vaaditaan kärsivällisyyttä katsella loppuun Turkin ratifiointiin liittyvä prosessi. Siinä on diplomaattilähteiden laskelman mukaan peräti kolmetoista vaihetta.

Jäsenyyttä toivoville hyvä uutinen on, että prosessi on toden teolla käynnissä ja vaiheista on ohitettu ainakin puolet. Turkin parlamenttilähteistä on kerrottu HS:lle ja muille viestimille, että parlamentin täysistunto saattaa keskustella ja äänestää Suomen jäsenyyden hyväksymisestä säätävän lain puolesta jo tällä viikolla tai viimeistään ensi viikon keskiviikkona.

Lue lisää: Kansanedustaja: Turkin parlamentti ei käsittelekään Suomen Nato-jäsenyyttä tänään

Lain uskotaan menevän selvästi läpi, sillä se hyväksyttiin yksimielisesti parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa viime viikolla. Se oli Suomen Nato-maratonin Turkkia koskevan esteradan seitsemäs etappi.

Ensimmäinen etapeista oli se, kun Turkki allekirjoitti muiden Nato-maiden tavoin Suomen ja Ruotsin jäsenyyksiä koskevat liittymispöytäkirjat Brysselissä viime vuoden heinäkuussa.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin Ankarassa 17. maaliskuuta. Erdoğan ilmoitti tuolloin, että Turkki on valmis ratifioimaan Suomen Nato-jäsenyyden mutta ei Ruotsin jäsenyyttä.

Turkin ratifioinnin osalta tärkein ja vaikein vaihe ohitettiin maaliskuun puolessavälissä, kun Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti Ankarassa vierailleelle presidentti Sauli Niinistölle tukevansa Suomen hakemuksen ratifiointia.

Erdoğan lähetti parlamentille 17. maaliskuuta suosituskirjeen Suomen jäsenyyden ratifioinnin puolesta, ja parlamentti ilmoitti ottaneensa kirjeen vastaan 20. maaliskuuta. Erdoğan ei suositellut Ruotsin jäsenyyden hyväksymistä tässä vaiheessa.

Turkin parlamentissa Suomen jäsenyysasia pyörii hetken kuin pallo flipperikoneessa, kunnes sen odotetaan palaavan lakitekstin muodossa ja hyväksyttynä takaisin Erdoğanille allekirjoitusta varten. Presidentillä on viisitoista päivää aikaa hyväksyä laki, minkä jälkeen presidentti palauttaa allekirjoitetun lain vielä parlamentille – ja laki julkaistaan virallisessa julkaisussa.

Presidentillä on parlamentin hyväksynnän jälkeen teoriassa vielä mahdollisuus käyttää veto-oikeuttaan ja olla hyväksymättä laki, mikäli hän olisi tullut toisiin ajatuksiin. Parlamentti voisi jyrätä presidentin veton yksinkertaisella enemmistöllä mutta vähintään 151 äänellä 600-jäsenisessä parlamentissa.

Kolmentoista askeleen jälkeen seuraa ratifiointiasiakirjan lähettäminen Yhdysvaltain pääkaupunkiin Washingtoniin, jossa se talletetaan Yhdysvaltain ulkoministeriön holviin.

Hyväksyjämaa numero 29:n eli Unkarin parlamentti ratifioi äänestyksellään Suomen jäsenyyden tämän viikon maanantaina. Unkarin ratifiointiasiakirja talletetaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) saaman tiedon mukaan Washingtonissa tämän viikon perjantaina.

Lue lisää: Unkari toimittaa Suomen ratifiointi­paperit Washingtoniin perjantaina, vain Turkki puuttuu

Suomalaisvirkamiehille on ollut epäselvää, missä täsmällisessä aikataulussa Turkin prosessi etenee loppusuoralta maaliviivan tuntumaan ja sen yli. Jonkinlaista osviittaa on yritetty katsoa Pohjois-Makedonian Nato-prosessista.

Turkin ja muiden Nato-maiden suurlähettiläät allekirjoittivat Pohjois-Makedonian liittymispöytäkirjan 6. helmikuuta 2019. Erdoğan lähetti ratifioinnin parlamentin käsittelyyn 9. toukokuuta samana vuonna, ja parlamentti ratifioi Pohjois-Makedonian jäsenyyden 11. heinäkuuta.

Parlamentilta kesti viisi päivää palauttaa laki presidentin allekirjoitettavaksi, minkä jälkeen vei kahdeksan päivää, että Erdoğan oli allekirjoittanut lain ja palauttanut sen parlamentille. Laki julkaistiin virallisesti hyväksyttynä 25. heinäkuuta eli tasan kahden viikon päästä siitä, kun parlamentti oli sen hyväksynyt.

Yhdysvaltain ulkoministeriö otti vastaan Turkin hyväksymän ratifiointiasiakirjan joulukuussa 2019. Pohjois-Makedoniasta tuli Naton 30. jäsenmaa virallisesti maaliskuussa 2020.

Suomi pyrkii sotilasliiton 31. jäsenmaaksi.