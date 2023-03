Voimakas maanvyöry seurasi kuukausia kestäneitä rankkasateita.

Etelä-Amerikan Ecuadorissa ainakin 14 ihmistä on kuollut ja lähes 70 on kateissa sunnuntaisen maanvyöryn jäljiltä, maan viranomaiset kertoivat keskiviikkona. Maanvyöryssä kadonneita etsitään edelleen.

Ecuadorin presidentti Guillermo Lasso on luvannut, että pelastustoimia jatketaan niin kauan kuin on tarpeen. Toivo eloonjääneiden löytämisestä on kuitenkin hiipumassa.

Voimakas maanvyöry seurasi kuukausia kestäneitä rankkasateita. Jo ennen sunnuntaista maanvyöryä Ecuadorissa oli sateiden seurauksena kuollut tänä vuonna yli 20 ihmistä. Tuhansien rakennusten kerrotaan vaurioituneen.