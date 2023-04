Maalikuun 22. päivänä kuolleen Vladimir Tšurovin nimi oli symboli vaalivilpille.

”Eihän Putin voi olla väärässä”, sanoi Vladimir Tšurov talouslehti Kommersantin haastattelussa vuonna 2007. Hän toimi silloin Venäjän keskus­vaali­lauta­kunnan johtajana.

Juuri Tšurovin kaudella keskus­vaali­lauta­kunta siirtyi lopulta täysin presidentin ja hänen hallintonsa alaisuuteen. Tšurovin nimestä tuli symboli vaali­huijaukselle.

Nyt järjestelmän rukkaajaa ei enää ole: Tšurov kuoli 22. maaliskuuta 2023 sydänkohtaukseen. Hän oli kuollessaan 70-vuotias.

Näin hän teki elämäntyönsä, joka on saanut jatkajia.

Vladimir Tšurov oli valmistunut Leningradin yliopiston journalismin tiedekunnan kaksivuotisesta koulutusohjelmasta ja saman yliopiston fysiikan tiedekunnasta. Arvosanat olivat yleensä tyydyttäviä. Hän aloitti työuransa insinööritoimistossa. Pian hän kiinnostui politiikasta.

” Tšurov kutsutiin töihin. Komiteaa johti entinen KGB-upseeri Vladimir Putin.

Tšurov oli monarkisti. Omien sanojensa mukaan hän meni mukaan politiikkaankin edistääkseen juuri tätä aatetta, jonka hän kertoi omaksuneensa jo neuvosto­nuoruudessaan. Vuonna 1990 hänet valittiin Leningradin kaupunginvaltuuston valtuutetuksi. Tšurovin kollega, Leningradin kaupunginvaltuuston valtuutettu Aleksei Kovalev on

epäillyt

, että Tšurov pyrki valtuutetuksi vain edistääkseen uraansa ja saadakseen viran. Jotkut valtuutetut olivat täysin

, että Tšurov teki yhteistyötä KGB:n kanssa – tästä ei ole vakuuttavia todisteita.

Joka tapauksessa jo vuonna 1991 suhteellisen nuori valtuutettu – Tšurov oli tuolloin 38-vuotias – huomattiin kaupungin hallinnossa ja hänet kutsuttiin töihin ulko­asiain­komiteaan, vaikka hänellä ei ollut tehtävään sopivaa kokemusta. Komiteaa johti entinen KGB-upseeri ja Venäjän tuleva presidentti Vladimir Putin.

Tehtävässään Tšurov käsitteli muun muassa talous­asioita, esimerkkinä vaihto­kauppa­sopimukset muiden maiden yritysten kanssa (metalli-, puu- ja öljytuotteiden vaihtaminen elin­tarvikkeisiin). Näiden sopimusten solmimisesta ja toimeen­panosta tehtiin valituksia. Marina Salierin johtama edustajien työryhmä jopa vaati Putinin erottamista korruptio­epäilyjen vuoksi. Putin sai silti jatkaa tehtävissään.

Vuonna 1996 Putinin esimies eli Pietarin pormestari Anatoli Sobtšak kuitenkin hävisi vaalit, ja hänen joukkionsa, mukaan lukien Venäjän federaation tuleva presidentti, joutui jättämään kaupungin­hallinnon. Tšurov pysyi ulkomaisten talous­suhteiden komiteassa ja säilytti samalla hyvät suhteet Putiniin.

Myöhemmin hän selitti tehneensä sen toverinsa hyväksynnällä.

”Minulle sanottiin: ’Volodja, sinusta on tullut ammattilainen näissä asioissa, jää komiteaan.’ Ja minä jäin”, Tšurov kertoi Kommersantin haastattelussa. Uudessa kaupungin­hallinnossa työskennellessään Tšurov ei poistanut Putinin muoto­kuvaa toimistostaan.

Vuonna 2003 Putin, joka tuolloin toimi jo valtion­pää­miehenä, halusi siirtää kollegansa Moskovaan lähemmäksi itseään. Kreml näki Vladimir Tšurovin Leningradin alueen senaattorina, mutta valta­hierarkia ei ollut vielä muodostunut ja alueellisen lain­säädäntö­elimen edustajat, joiden piti äänestää Venäjän liittoneuvoston uudesta jäsenestä, eivät tukeneet Putinin ehdokasta.

” Hänet valittiin valtionduumaan LDPR:n listoilta, vaikka hän ei ollut puolueen jäsen.

Tästä huolimatta Tšurovista tuli parlamentaarikko jo samana vuonna. Hänet valittiin valtionduumaan LDPR:n listoilta, vaikka hän ei ollutkaan puolueen jäsen eikä liittynyt siihen edes vaalien jälkeen. Valtionduumassa Tšurov sai melko korkean tason IVY-komitean varapuhemiehen viran, mutta tässä tehtävässä hän ei saanut mitään mainittavaa aikaan, ja neljä vuotta myöhemmin Putin löysi hänelle uuden tehtävän.

Vuoden 2007 valtionduuman vaalien ja vuoden 2008 presidentinvaalikampanjan aattona presidentinhallinto tarvitsi uskollisen tekijän, joka pystyisi takaamaan istuvalle hallinnolle korkeat tulokset. Keskus­vaali­lautakunnan silloinen johtaja Aleksandr Vešnjakov oli yleisesti ottaen lojaali Kremlille, mutta hän antoi itselleen luvan arvostella sen aloitteita. Vešnjakov vastusti muutoksia, joiden mukaan henkilö, jolla ei ole juridista koulutusta, voisi tulla keskus­vaali­lautakunnan jäseneksi.

Tämän seurauksena Vladimir Tšurov korvasi Vešnjakovin maaliskuussa 2007. 401 duuman 450 edustajasta äänesti uutta puheenjohtajaa. Keskusvaalilautakunnan uusi johtaja – jolla ei siis ollut lainopillista koulutusta – ilmoitti heti tehtävässä aloittaessaan:

”Toimintani eroaa Aleksandr Vešnjakoviin nähden erityisesti siinä, etten niinkään kommentoi vaalilain­säädäntöä, vaan edellytän, että kaikki vaaliprosessiin osallistujat noudattavat sitä.”

” Tšurov nimitettiin ”hyvin yksinkertaisin perustein: Putin tunsi hänet”.

Venäjän vaaleja valvovan Golos-liikkeen entisen puheenjohtajan Andrei Buzinin mukaan Tšurov nimitettiin ”hyvin yksinkertaisin perustein: Putin tunsi hänet”.

”Kremlissä ymmärrettiin, että hän oli täysin ohjailtavissa. Tšurovin haastattelu, jossa hän kertoi Putinin olevan aina oikeassa, osoitti, mistä nimityksessä oli kyse”, Buzin kertoo Meduzalle.

Asiantuntijan mukaan Tšurov yritti aluksi ottaa yhteyttä ”vaaleihin perehtyneisiin lakimiehiin, oppineisiin ja tarkkailijoihin” tai ainakin ”teeskenteli haluavansa tehdä niin”:

”Heti nimityksensä jälkeen hän ei ymmärtänyt vaaleista mitään, mutta alkoi pian perehtyä asioihin.”

Tšurov oppikin pikavauhtia eikä pettänyt Putinia ensimmäisissä vaaleissa.

Vuonna 2007 Venäjän presidentti nousi ensimmäistä kertaa Yhtenäisen Venäjän puoluelistan kärkeen, ja iskulauseissaan puolue alkoi julistaa, että se on menossa vaaleihin ”Putinin suunnitelmalla” – jota kukaan ei ollut koskaan nähnyt.

Venäjän laki edellyttää, että julkisessa virassa olevien ehdokkaiden on otettava lomaa kampanjan ajaksi, mutta Putinin mieleenkään ei tullut noudattaa tätä vaatimusta. Hän jatkoi kampanjointiaan kampanja­tilaisuuksien lisäksi myös työpaikallaan. Tšurov ei nähnyt tässä mitään moitittavaa.

Vuoden 2007 valtionduuman vaalien tulokset eivät kuitenkaan aiheuttaneet erityisiä protesteja. Putinin kannatusluvut olivat tuolloin vakaat, eikä valtapuolueen 64,3 prosentin tulos näyttänyt liian väkinäiseltä.

Seuraavaksi oli vuorossa presidentinvaalikampanja, johon Kremlistä osallistui Dmitri Medvedev. Tällöin tilanne osoittautui monimutkaisemmaksi: Useat tahot syyttivät Tšurovia laajamittaisista väärennöksistä. Keskus­vaali­lautakunnan johtaja vastasi syytöksiin takaamalla parrallaan vaalien rehellisyyden.

Dmitri Medvedevistä tuli presidentti vuonna 2008. Vaalien jälkeen Medvedev kutsui Tšurovia taikuriksi.

”No, pitäisikö minun vannoa partani kautta, että teen kaikkeni, jotta vaalit olisivat oikeudenmukaiset? Vannon!” hän kiivastui REN-TV:n ohjelmassa.

Myöhemmin hän totesi: ”Vain prosentti kansalaisista kehottaa ajamaan parran, ja 99 prosenttia neuvoo jättämään sen sikseen. Alistun enemmistön mielipiteeseen.”

Opposition väitteet, jopa virallisen opposition, jatkoivat lisääntymistään. Vuonna 2009 Venäjän federaation kommunistisen puolueen jäsenet vaativat Tšurovin eroa. Hän neuvoi kriitikoita ”menemään Tšetšeniaan” ja protestoimaan nimenomaan siellä: ”Tilaan etukäteen seppeleen jokaiselle, joka uskaltaa näin tehdä”.

” ”Hän ei edes teeskentele olevansa jonkinlainen ulkoinen viranomainen.”

Nyt Venäjän politiikkaa seuraaville ihmisille oli jo täysin selvää, että Tšurov valvoi Kremlin etuja. Meduzan lähde Yhtenäinen Venäjä -puolueesta on huomauttanut, että Tšurov oli vuonna 2010 läsnä myös puolueen johtoryhmän kokouksessa, jossa Yhtenäisen Venäjän jäsenet puolustivat vaali­kampanja­strategiaansa johdolle. Lähteen mukaan hän olisi jopa neuvonut kuinka äänestys­tuloksia kannattaa väärentää ”oikealla” ja ”varovaisella” tavalla esimerkiksi lisä-äänillä. Muut tahot eivät ole vahvistaneet väitettä Meduzalle. Meduzan kanssa keskustelleen Yhtenäisen Venäjän lähteen mukaan oli jo silloin selvää, että Tšurov työskentelee vain Putinin hyväksi:

”Hän ei edes teeskentele olevansa jonkinlainen ulkoinen viranomainen.”

Meduzan presidentin­hallintoa lähellä oleva lähde on tästä samaa mieltä. Hän toteaa myös, että Kremlistä määrättiin Tšuroville ”consigliere”, joka auttoi keskus­vaali­lautakunnan johtajaa selvittämään vaalien alueelliset ja puolueita koskevat asettelut ja kirjaimellisesti katsoi hänen peräänsä. Meduzan keskustelukumppani korosti, että virkamies piti työnsä aikana suoraa yhteyttä Putiniin: ”Tšurov vastasi työstään suoraan presidentille”.

”Vaihdettiin kuin suodatin. Tšurov meni tukkoon ja tuli myrkylliseksi.”

Tšurov joutui uransa kiperimpään paikkaan seuraavana vuonna eli vuonna 2011, kun Yhtenäinen Venäjä joutui tiukkoihin valtionduuman vaaleihin. Virallinen oppositio kävi kampanjaa Aleksei Navalnyin ehdottamalla iskulauseella: ”Äänestä roistoja ja varkaita vastaan”. Tarkkailijat ja toimittajat kertoivat useista rikkomuksista ja vaalivilpeistä. Yhtenäisen Venäjän kokonais­tulos (49 prosenttia) osoittautui useita alustavia arvioita matalammaksi, mutta näytti silti tekaistun korkealta.

Venäjällä alkoivat sen nyky­historian suurimmat ja vaikuttavimmat protestit. Sadat­tuhannet ihmiset osallistuivat joulukuun liikehdintään, "lumi­vallan­kumoukseen”. Yksi mielen­osoittajien tärkeimmistä vaatimuksista oli Tšurovin erottaminen, koska hänen katsottiin olevan henkilökohtaisesti vastuussa vaalivilpistä.

Mielenosoittajien julisteissa keskus­vaali­lautakunnan johtaja kuvattiin taikurina, joka muuttaa todellisia äänestys­tuloksia. (Vaalien jälkeen presidentti Medvedev kutsui Tšurovia nimenomaan taikuriksi.)

Tšurovin eroa vaativat paitsi oppositiopoliitikot, myös presidentin ihmis­oikeus­neuvosto, joka ilmaisi keskus­vaali­lautakunnan johtajalle epäluottamuksensa.

” Protestit eivät kuitenkaan johtaneet Tšurovin erottamiseen.

Meduzan Yhtenäisen Venäjän lähde vahvistaa, että keskus­vaali­lautakunta todellakin ”korjasi” kyseisten vaalien tuloksia suoraan: ”Edes aluekohtaiset tulosten korjaukset eivät riittäneet [Kremlille ja valtapuolueelle].”

Tšurov itse kutsui vaaleja ”rehellisiksi” ja kiisti todisteet vilpistä: ”Internetissä on nykyään paljon hölynpölyä vaalivilpistä. Jo ennen äänestyspäivää olin saanut selville, että joissain asunnoissa kuvattiin valheellisia videoita kuvitteellisista vaalilautakunnista.”

Protestit eivät kuitenkaan johtaneet Tšurovin erottamiseen. Lisäksi toukokuussa 2012, melkein heti presidentinvaalien jälkeen, joissa Putinista tuli perustuslain vastaisesti kolmannen kerran Venäjän presidentti, keskusvaalilautakunnan johtaja vastaanotti salassa Aleksanteri Nevskin kunniamerkin Dmitri Medvedeviltä.

Tšurovin ero jäi tämän jälkeen opposition motoksi, mutta Putinin vanha ystävä jätti keskus­vaali­lautakunnan johtajan tehtävät vasta maaliskuussa 2016.

Erottuaan Tšurov antoi ymmärtää, että nimenomaan Putin oli tarjonnut hänelle työtä keskusvaalilautakunnassa.

Keskus­vaali­lautakunnan uudeksi johtajaksi nimitettiin aiemmin ihmis­oikeus­valtuutettuna toiminut Ella Pamfilova. Keskus­­vaali­lauta­kunnan työtä vuosia tutkinut asian­tuntija arvioi, että Kremlin ajatuksen mukaan tämän nimityksen piti miellyttää oppositiota:

Ella Pamfilova

”Kun suodatin [Tšurov] meni tukkoon, se tuli myrkylliseksi ja vaihdettiin uuteen. Pamfilovalla oli liberaali imago, hänen suhteensa oli toivoa.”

Pamfilova perusti aluksi jopa keskus­vaali­lauta­kunnan alaisuudessa toimivan asian­tuntija­ryhmän, johon osallistui myös riippumattomia tarkkailijoita. Mutta jo joulukuussa 2016 hän totesi todisteiden Moskovan lähellä Mytištšissä tapahtuneista vaali­petoksista olevan informaatio­sotaa Venäjää vastaan. Keskus­vaali­lautakunta ei päästänyt Aleksei Navalnyia vuoden 2018 presidentin­vaaleihin. Vuonna 2020 asiantuntijaneuvosto lakkautettiin, ja Pamfilova itse alkoi innokkaasti edistää äänestystä perustus­lain muutoksista ja Putinin presidentti­kausien ”nollaamista”.

Äänestys kesti useita päivä ja jäi historiaan ”kantoäänestyksenä”.

Vuoden 2021 valtion­duuman vaalien jälkeen Pamfilova kritisoi avoimesti petoksesta raportoinutta mediaa: ”Joka päivä jokin Doždin kaltainen media kertoo kaikkialla tapahtuvista loputtomista rikkomuksista. Missä tällaisia on tapahtunut? Yksikään valitus ei ole osoittautunut sellaiseksi, että se vaatisi keskus­vaali­lauta­kunnan tarkempaa tutkintaa.”

Tšurov sai keskus­vaali­lauta­kunnasta lähdettyään ulko­ministeriön täysivaltaisen erikoissuur­lähettilään arvon: hän neuvoi hallintoa muiden maiden vaaleja koskevissa asioissa ja antoi tiedotus­välineille Kremliä myötäileviä lausuntoja.

”Univormu on tärkein. Isäni, isoisäni, isoisäni ja isoisoisäni ovat kaikki tietääkseni jo 500 vuoden ajan käyttäneet univormuja. Kun minulle annettiin presidentin asetuksella suurlähettilään arvo, olin onnellinen. Ensiksi teetätin itselleni univormun”, Tšurov kuvaili uuden tehtävänsä arvokkuutta Komsomolskaja Pravdan haastattelussa, joka julkaistiin viisi päivää ennen hänen kuolemaansa.

Golos-liikkeen entisen puheen­johtajan Andrei Buzinin mukaan keskus­­vaali­lauta­kunnassa ollessaan Tšurovista tuli ”kaikkien vihaama, eikä kukaan todellakaan pitänyt hänestä”.

Lisäksi asiantuntija on varma, että Tšurov ei itse päättänyt vaalivilpistä, vaan peitteli sitä:

”Sekä hän että nykyisin Pamfilova ovat sätkynukkeja presidentin hallinnon poliittisen blokin käsissä, vaikka eivät pidäkään itseään sellaisina.”

Yhtenäisen Venäjän edustaja, joka väitti vielä vuonna 2010 kuunnelleensa Vladimir Tšurovin neuvoja ”oikeanlaisesta” tavasta antaa ääniä Yhtenäiselle Venäjälle, kertoo Meduzalle Tšurovin tavoitteista:

”Hän ei salannut sitä, että oli monarkisti. Hän oli myös palvelija. Hän ei kuitenkaan palvellut demokratiaa tai edes valtiota. Hän palveli Putinia.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin (vas.) ja Vladimir Tšurov tapasivat Moskovan alueella sijaitsevassa Novo-Ogarjovo -keskuksessa 2012.

Meduzalle kirjoittanut Andrei Pertsev. Alkuperäinen juttu täällä.

Meduza ei ole Venäjällä enää vain ”ulkovaltojen agentti”, vaan se on julistettu ”ei-toivotuksi toimijaksi”. Tämä on selkeästi aiempaakin huonompi asema. Meduza jatkaa kuitenkin työtään. Tekstejä voi lukea, kuten ennenkin. Se on turvallista. Vastauksia huolestuttaviin kysymyksiin on täällä.

Käännös: Delingua.