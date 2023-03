Trump on ollut osapuoli ainakin yli 4 000 oikeusjupakassa. Kymmenet naiset ovat syyttäneet häntä seksuaalisesta ahdistelusta ja lukuisat lähipiiriläiset ovat joutuneet hänen takiaan vaikeuksiin.

Donald Trump teki torstaina historiaa, kun hänestä tuli ensimmäinen Yhdysvaltain presidentin virkaa hoitanut ihminen, jota vastaan on nostettu rikossyytteet. Häntä epäillään rikoksista, jotka kumpuavat pornotähti Stormy Danielsille maksetuista 130 000 dollarin ”hyssyttelyrahoista” vuoden 2016 presidentinvaalien edellä.

Trumpin epäillään olleen seksisuhteessa Danielsin kanssa ja maksaneen hänelle, jotta nainen vaikenisi asiasta. Rahalla vaientaminen ei liene tässä tapauksessa epäilty rikos, mutta Trump on saattanut tehdä kirjanpitorikoksen tai rikkoa vaalilakia salaiseen maksuun liittyen. Häntä saattaa uhata enimmillään neljän vuoden vankeustuomio.

Syytteiden ja rikosnimikkeiden täsmällinen sisältö on kuitenkin vielä hämärän peitossa, samoin kuin se, antautuuko Floridassa asuva Trump vapaaehtoisesti vai täytyykö hänet pidättää ja viedä New Yorkissa poliisiasemalle kuvattavaksi ja sormenjälkien ottamista varten.

Aiemmin on pidätetty vain yksi Yhdysvaltain presidentti, joka oli pidätyshetkellä vielä virassaan. 1860-luvun sisällissodan kenraalista presidentiksi edennyt Ulysses Grant pidätettiin hevosella hurjastelusta Washingtonin ydinkeskustassa vuonna 1872.

Donald Trumpin seksisuhde pornotähti Stormy Danielsin kanssa yritettiin pimittää 130 000 dollarin ”hyssyttelyrahalla”.

Vaikka rikossyytteet ovat Trumpille uusi kokemus, hänellä on kosolti tuntemusta Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän kanssa asioinnista ja asianajajien käyttämisestä.

Ensimmäinen tunnettu juttu Trumpia vastaan nostettiin 50 vuotta sitten, kun häntä ja hänen isäänsä Fred Trumpia syytettiin vuonna 1973 ”värillisten” ihmisten syrjinnästä New Yorkissa sijaitsevien asuntojen vuokraamisessa.

Jo tuossa oikeusjutussa Trump, silloin 27-vuotias liikemies, tukeutui filosofiaan, joka on kantanut näihin päiviin asti: hyökkäys on paras puolustus. Trump nosti liittovaltiota vastaan kunnianloukkausjutun, jossa hän vaati sadan miljoonan dollarin korvauksia, koska valtio oli hänen mielestään käynyt Trumpien kimppuun perusteettomilla syytteillä.

Tuomari heitti Trumpin nostaman jutun ulos tuomioistuimesta, alkuperäinen juttu sovittiin oikeussalin ulkopuolella vuonna 1975, Trump ei myöntänyt syyllisyyttään ja kumpikin osapuoli julisti voittaneensa jutun.

Kolme vuotta myöhemmin liittovaltio katsoi Trumpin rikkoneen vuoden 1975 sopimusta, minkä Trump kiisti. Uusi juttu häntä vastaan kuivui kokoon.

Vaiheita on siis riittänyt ja kaikkien Trumpin oikeusjuttujen läpikäymiseen ei riittäisi yhden kirjan eikä välttämättä pienen kirjasarjankaan sivut. Seuraavassa on ylimalkainen katsaus siihen, millä tavalla Trump on joutunut vuosikymmenien varrella oikeusjupakoiden osapuoleksi.

Tuhansia juttuja

Tuskin Trumpilla itselläänkään on täyttä selvyyttä siitä, miten monessa oikeusjupakassa hän on ollut suoraan, omistamiensa yritysten kautta tai muulla tavoin välillisesti osallinen. Varmaa on vain se, että häntä vastaan ei ole aiemmin nostettu rikossyytteitä.

USA Today -lehti pyrki vuonna 2016 presidentinvaalien alla selvittämään Trumpin oikeustaisteluiden lukumäärää ja löysi niitä ensin noin 3 500 kappaletta ja myöhemmin yli 4 000:tta. Monet jutuista ovat liittyneet Trumpin liiketoimiin ja konkursseihin.

Vuoden 2016 presidentinvaalien aikana demokraattiehdokas Hillary Clinton parjasi bisnestaidoillaan kerskunutta Trumpia sanomalla, että hänen yrityksensä ovat ajautuneet kuudesti konkurssiin. Trumpin mukaan konkursseja oli neljä.

The Washington Post -lehden faktantarkastajat päätyivät toteamaan, että Clinton oli oikeassa: Kuusi konkurssia liittyi Trumpin hotelli-, kasino- ja viihdebisneksiin.

Kymmeniä syytöksiä ahdistelusta ja raiskauksista

Ainakin kaksi naista, Trumpin ex-vaimo Ivana Trump ja toimittaja-kirjailija E. Jean Carroll, ovat syyttäneet entisen presidentin raiskanneen heidät. Ivana Trump veti syytöksen myöhemmin takaisin, kun taas Carroll ja Trump käyvät toisiaan vastaan yhä jatkuvaa oikeustaistelua.

Mediassa on kerrottu ainakin 26 naisesta, jotka ovat syyttäneet Trumpia jonkinlaisesta seksuaalisesta ahdistelusta 1970-luvulta lähtien. Tapauksia uskotaan olevan paljon enemmänkin. Vuonna 2019 julkaistussa kirjassa All the President’s Women toimittajakaksikko kertoi 43:sta aiemmin tuntemattomasta tapauksesta, jossa naiset olivat syyttäneet Trumpia ahdistelusta.

On epäselvää, minkä verran Trump on maksanut eri ihmisille, jotka ovat häntä syyttäneet tai uhanneet syyttää. Yhdessä tapauksessa Trumpia ahdistelusta syyttänyt nainen luopui nostamastaan oikeusjutusta sen jälkeen kun Trump ja naisen miesystävä pääsivät sopuun erillisessä bisnesriidassa. Trump maksoi miehelle tuntemattoman summan rahaa.

Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani johti kampanjaa, jossa väitettiin suuren vaalipetoksen johtaneen Joe Bidenin voittoon vuoden 2020 presidentinvaaleissa.

”Vilppivaalit” johtivat ainakin 63 oikeusjuttuun

Republikaani Donald Trump hävisi vuoden 2020 presidentinvaalit demokraatti Joe Bidenille. Trumpin mukaan vaalit ryövättiin ja hän joutui suuren vaalipetoksen uhriksi.

Amerikkalaismedian mukaan Trump tai hänen tukijoukkonsa nostivat ainakin 63 oikeusjuttua eri puolilla maata. Trump hävisi kaikki jutut, myös ne, joissa asiasta päätti hänen itsensä nimittämät tuomarit.

Venäjä-jupakka aiheutti ongelmia Trumpin lähipiirille

Trumpin presidenttikaudella järjestettiin näyttävä tutkinta, jossa erikoissyyttäjä Robert Mueller penkoi Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Trump voitti vaalit, kiisti Venäjä-yhteydet ja syytti Muelleria ”noitavainosta”.

Muellerin tutkimukset johtivat yhteensä 34 ihmisen ja kolmen yrityksen vastaisiin syytteisiin. Syytettyjen joukossa oli Trumpin lähipiiriä, esimerkiksi Roger Stone, joka tuomittiin 40 kuukauden vankeuteen seitsemästä eri rikoksesta. Trump armahti Stonen.

Donald Trumpin lähipiiriläinen Roger Stone sai vankeustuomion Venäjä-jupakkaan liittyen.

Trump löi ennätykset virkarikosjutuissa

Ennen Trumpin presidenttikautta kaksi Yhdysvaltain presidenttiä – Andrew Johnson ja Bill Clinton – oli joutunut valtakunnanoikeuteen eli heitä vastaan oli nostettu virkarikossyytteet kongressissa. Heistä molemmat vapautettiin syytteistä.

Maansa historian 45. presidentti Trump päihitti tässäkin kategoriassa kaikki edeltäjänsä, sillä häntä vastaan nostettiin kaksi virkarikosjuttua. Molemmissa jutuissa senaatin republikaanit vapauttivat Trumpin syytteistä.

Poliisiauto Donald Trumpin Floridan-kartanon ulkopuolella viime vuoden elokuussa, kun viranomaiset tekivät ratsian kartanolle etsiessään Trumpin hallussa olleita salaisia presidenttihallinnon asiakirjoja.

Lisää oikeudenkäyntejä odotettavissa

Trump on onnistunut luikertelemaan monista jutuista kuin koira veräjästä. Citizens for Responsibility and Ethics in Washington -järjestö CREW on listannut yhteensä 56 eri tapausta, joissa järjestö epäilee Trumpin syyllistyneen rikoksiin yksistään vuoden 2015 jälkeen. Listauksessa on esimerkiksi vaaleihin ja virallisiin tutkimuksiin liittyviä ”uskottavasti” esitettyjä syytöksiä rikoksista, joista ei ole syytteitä nostettu.

Uutistoimisto AP:n mukaan Georgian osavaltiossa on tekeillä juttu, joka voi johtaa syytteisiin vuoden 2020 kohuvaaleihin liittyvistä tapahtumista. Tutkintaa tehdään myös esimerkiksi siitä, syyllistyikö Trump rikoksiin, kun hän oli vienyt salaisia asiakirjoja Floridan kartanolleen.

Lisäksi tutkitaan Trumpin bisnes- ja veroepäselvyyksiä. Oma lukunsa ovat tutkinnat, jotka liittyvät Trumpin kannattajien hyökkäykseen kongressitaloon tammikuussa 2021.

On epäselvää, johtavatko eri tutkinnat koskaan Trumpin tuomitsemiseen. Trumpista kirjan Never Enough tehnyt Michael D’Antonio totesi AP:lle, että 76-vuotias Trump on oppinut luottamaan siihen, ettei häntä saada kiinni tai vastuuseen mistään.

”Koko elämänsä ajan hän on tehnyt asioita, joista häntä olisi voitu tutkia ja joista häntä olisi voitu syyttää. Noista kokemuksista hän on oppinut, että hän voi toimia ilman rangaistuksen pelkoa”, D’Antonio totesi.

Trump pyrkii jälleen presidentiksi ensi vuonna pidettävissä vaaleissa. Monien kyselyiden perusteella hän on puolueensa suosituin ehdokas tehtävään.

Lähteitä: NPR, CNN, ABC, NBC, AP, CREW, The New York Times, The Washington Post, Politico, USA Today, Time, Business Insider, Vox, HS, Wikipedia.