Tietovuodon keskiössä on NTC Vulcan -niminen yhtiö, jonka työntekijät ovat vuodon mukaan tehneet yhteistyötä Venäjän asevoimien ja tiedustelu­viranomaisten kanssa.

Tuore tietovuoto paljastaa lisätietoja Venäjän hakkerointi- ja muista kyberoperaatioista, The Guardian paljastaa. Brittilehti on osa monikansallista mediaryhmää, joka on saanut käsiinsä salaisia asiakirjoja.

Keskiössä on NTC Vulcan -niminen yhtiö, jonka toiminnasta vuodettiin tuhansia sivuja salaisia tietoja. The Guardian kutsuukin tapausta termillä Vulcan-paperit. Yhtiön yksi perustajista on Anton Markov, jolla on asepalveluksensa aikana luotuja suhteita Venäjän asevoimiin.

Asiakirjat käsittelevät yhtiön toimintaa vuodesta 2016 vuoteen 2021. Vuotajan mukaan hän oli vihainen Venäjän aloittaman täysimittaisen hyökkäyssodan takia ja halusi tuoda tiedot julki.

Asiakirjoista selviää, miten Vulcanin työntekijät ovat tehneet yhteistyötä Venäjän asevoimien ja tiedustelu­viranomaisten kanssa. Yhteistyöhön on kuulunut muun muassa disinformaation ja salaliittoteorioiden levittämistä sekä hakkerointien tukemista.

Yhtiöllä on paljastuksen mukaan yhteyksiä myös pahamaineiseen Sandworm-ryhmään, jonka kerrotaan muun muassa aiheuttaneen sähkökatkoja Ukrainassa ja olleen NotPetya-haittaohjelman takana. NotPetya oli yksi tunnetuimmista haittaohjelmista vuonna 2017 erityisesti Ukrainaan iskeneissä haittaohjelma­hyökkäyksissä, joissa haluttiin aiheuttaa pysyviä tuhoja tietojärjestelmiin.

Vulcan on myös kehittänyt Amezit-ohjelman, jonka avulla Venäjän hallitsemilla alueilla voidaan hallita ja tarkkailla internettiä. Ohjelman avulla verkossa tapahtuvaa liikennettä voidaan valvoa pysäyttää. Amezit mahdollistaa myös käyttäjien henkilöllisyyden selvittämisen ja heidän verkkotoimintansa seuraamisen.

Yhtiö valmisti Venäjän turvallisuuspalvelulle (FSB) lisäksi Fraction-ohjelmiston, jonka avulla käyttäjät voivat etsiä esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tiettyjä avainsanoja, jotka paljastaisivat mahdollisia oppositiohahmoja.

Tietovuoto paljastaa lisäksi, että Venäjä on käymässä kybersotaansa myös muita valtioita vastaan. Asiakirjoissa on mukana muun muassa sveitsiläisten ydinvoimalaitosten yksityiskohtaisia tietoja.

Viisi länsimaista tiedusteluviranomaista ovat vahvistaneet, että asiakirjat vaikuttavat olevan todenmukaisia. Vulcan tai Kreml eivät kommentoineet tietoja The Guardianille.