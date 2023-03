Vaikka Trump todettaisiin syylliseksi, vankilaan hän ei välttämättä joudu.

Yhdysvalloissa suuri valamiehistö on äänestänyt entisen presidentin Donald Trumpin syytteiden nostamisen puolesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun presidentin virassa ollutta henkilöä vastaan nostetaan rikossyytteitä Yhdysvalloissa.

Syyte liittynee hänen rooliinsa aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilija­nimeltään Stormy Daniels, hiljaiseksi maksamisessa vuoden 2016 presidentin­vaalikampanjan aikana. Trump on kiistänyt väitteet ja sanonut, että häneen kohdistuu noitavaino. Syytettä tai syytteitä ei ole vielä julkaistu, joten niiden yksityiskohdista ei ole tarkkaa tietoa.

Näin Trumpia vastaan nostettu syyte tulee sanomalehti The Washington Postin mukaan todennäköisesti etenemään:

Trump kertoi itse 18. maaliskuuta uskovansa, että hänet aiotaan pidättää. Näin ei kuitenkaan tapahdu, jos Trump antautuu vapaaehtoisesti.

Trumpin antautumisesta on käyty neuvotteluja. The Washington Postin mukaan Trump on ilmaantumassa New Yorkissa oikeuteen 4. huhtikuuta kello 14.15 paikallista aikaa. Myös uutismedia CNN:n lähteiden mukaan Trumpin odotetaan saapuvan oikeuteen tiistaina.

Kun syytetty on poliisin huostassa, hänet valokuvataan ja hänestä otetaan sormenjäljet. Prosessi on sama riippumatta siitä, onko epäilty pidätetty tai onko hän antautunut vapaaehtoisesti.

Pidätyksen tai antautumisen jälkeen ensimmäinen oikeuskäsittely koskee tutkintavankeutta. Käsittelyssä tuomari päättää, päästetäänkö epäilty vapaaksi esimerkiksi takuita vastaan tai rajoitetaanko hänen vapauksiaan.

Seuraavaksi puolustuksen odotetaan kertovan oikeudelle, että Trump kiistää syytteet. Oikeudessa käydään läpi syytteitä, todisteita ja todistajia sekä aikataulua. Tämän jälkeen alkaa varsinainen oikeudenkäynti.

Jos Trump todetaan syylliseksi esitettyihin syytteisiin, annetaan hänelle tuomio myöhemmin. Jos Trump katsotaan syyttömäksi, tapauksen käsittely loppuu.

Trumpin mahdollinen vankilatuomio riippuu luonnollisesti siitä, mistä häntä tullaan lopulta syyttämään ja katsotaanko hänen syyllistyneen väitettyihin rikoksiin.

Trumpia saatetaan syyttää myös asiakirjojen väärentämisestä, josta voidaan tuomita New Yorkissa enintään neljäksi vuodeksi vankeuteen. Epätavallista olisi, jos syytetty tuomittaisiin vankeuteen tällaisesta väkivallattomasta rikoksesta ilman aiempaa rikoshistoriaa. Trumpin toteaminen syylliseksi ei siis ainakaan välttämättä tarkoittaisi, että hän joutuisi vankilaan.

Syytteistä huolimatta Trump voi edelleen pyrkiä Yhdysvaltojen presidentiksi. Tätä ei estäisi sekään, jos hänet tuomittaisiin syylliseksi.