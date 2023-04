Kansainvälinen rikostuomioistuin syyttää Venäjän lapsiasiainvaltuutettua Marija Lvova-Belovaa ukrainalaislasten sieppauksista. HS osallistui Moskovassa tiedotustilaisuuteen, jossa Lvova-Belova halusi oikoa lännen ”vääriä käsityksiä”.

Venäjän lapsiasiainvaltuutettu Marija Lvova-Belova on pukeutunut valkoiseen mekkoon, hiukset on kiharrettu laineille ja kasvoilla on heleä meikki.

Olemus herättää mielikuvan viattomasta ihmisestä, kuin enkelistä – ja se on tarkoituskin.

Lvova-Belova järjesti viime viikon tiistaina tiedotustilaisuuden ulkoministeriön lehdistökeskuksessa Moskovassa yhdessä ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan kanssa.

Tilaisuudessa Lvova-Belova kertoi työstään Ukrainassa Venäjän näkökulmasta ja esitteli tarkemmin lapsiasiainvaltuutetun tehtäväkenttää.

Venäjän ja lännen näkemykset lapsiasiainvaltuutetun toimista Ukrainassa eroavat täysin. Haagissa toimiva Kansainvälinen rikostuomioistuin eli ICC syyttää Lvova-Belovaa ukrainalaislasten sieppauksista ja on antanut hänestä pidätysmääräyksen.

ICC:n syytekirjelmässä todetaan seuraavasti:

”Marija Lvova-Belovan epäillään olevan vastuussa sotarikoksesta, joka koskee väestön (lasten) laitonta pakkosiirtoa ja väestön (lasten) laitonta siirtoa Ukrainan miehitetyiltä alueilta Venäjälle. Rikosten epäilleen tapahtuneen Ukrainan miehitetyillä alueilla ainakin 24. helmikuuta 2022 alkaen.”

”Nämä ovat perustellut syyt uskoa, että Lvova-Belova on henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa edellä mainituista teoista ja suorittanut teot suoraan yhdessä muiden kanssa ja/tai muiden kautta.”

Lvova-Belovan mukaan kyse on lasten suojelusta ja humanitäärisestä avusta, eikä poliittisesta toiminnasta.

Tiedotustilaisuutta seuranneena päivänä, keskiviikkona Britannia esti suoran lähetyksen internetissä YK:n turvallisuusneuvoston epävirallisesta kokouksesta, jossa Lvova-Belova puhui videon välityksellä ”Ukrainasta evakuoitavista lapsista”.

”Jos Marija Lvova-Belova haluaa puhua toimistaan, hän voi tehdä sen Haagissa”, Britannian edustajat ilmoittivat.

Lvova-Belova on ollut viime vuodesta lähtien EU-maiden, Britannian, Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian pakotelistoilla sodan tukemisen ja ukrainalaislasten pakkosiirtojen vuoksi.

Venäjän lapsiasiainvaltuutettu Marija Lvova-Belova puhui viime viikon keskiviikkona YK:n turvallisuusneuvoston epävirallisessa kokouksessa videon välityksellä. Venäjä toimii turvallisuusneuvoston puheenjohtajana huhtikuun ajan.

Lehdistötilaisuudessa Moskovassa käy selväksi, että Lvova-Belova ja Zaharova ovat hyvin tuohtuneita syytöksistä, joiden mukaan Venäjä on siepannut maahan ukrainalaisia lapsia.

Venäjä haluaa tulla nähdyksi perinteisten arvojen vaalijana, ja lapset ovat konservatiivisen ajattelun keskiössä. Länsi on iskenyt syytöksillään herkkään kohtaan.

Zaharova sanoo, että infotilaisuus järjestetään ”pakon sanelemana”.

”Tarkoituksena on yrittää hälventää absurdeja valheita, valeuutisia ja disinformaatiota, joka levitetään pahantahtoisesti tämän aiheen ympärillä.”

Lehdistökeskuksessa oli paikalla sekä ulkomaalaisten että venäläisten tiedotusvälineiden toimittajia. Tilaisuus lähetettiin suorana ministeriön verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavissa ja simultaanitulkattiin englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi.

Lvova-Belova jakoi lapsiasiainvaltuutetun yhteystiedot ja korosti vastaavansa avoimesti kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Median edustajat hän kutsui mukaansa tapaamaan ukrainalaisia lapsia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova ja lapsiasiainvaltuutettu Marija Lvova-Belova pitävät lännen esittämiä syytöksiä lapsikaappauksista absurdeina valheina sekä poliittisena informaatiokampanjana Venäjää vastaan.

Penzasta kotoisin oleva Lvova-Belova on työskennellyt lapsiasiainvaltuutettuna lokakuusta 2021 lähtien. Hänellä on puolisonsa kanssa viisi biologista ja neljä adoptoitua lasta, minkä lisäksi pariskunta on ottanut huollettavakseen 13 vammaista lasta.

Moskovassa asuvan perheen tuorein jäsen on Mariupolista kotoisin oleva teini-ikäinen Filipp, jonka Lvova-Belova on ottanut niin ikään huollettavakseen. Filipp saapui Venäjälle viime toukokuussa 30 mariupolilaisen lapsen ryhmässä.

Lapsiryhmä vietiin Moskovan alueella sijaitsevaan lasten hoitolaitokseen nimeltä Poljany. Venäläinen televisiokanava on tehnyt Filipistä dokumentin, jossa poika kertoo eläneensä Mariupolissa sijaisperheessä. Filipin mukaan perhe hylkäsi hänet sodan alettua.

Lvova-Belova löysi pojan vieraillessaan Poljanyssa.

”Kun näin tämän lapsen, ymmärsin, että hän on minun lapseni”, muistelee Lvova-Belova tiedotustilaisuudessa.

”Hän on upein ihminen, jonka olen elämässäni koskaan tavannut”, Filipp sanoo dokumentissa. ”Minulla ei ole ollut koskaan ihmistä, joka rakastaisi minua yhtä kovasti kuin hän.”

”Poika on ryhtynyt kutsumaan minua äidiksi”, Lvova-Belova kertoi toimittajille.

Hän paljasti, että tiistai 4. huhtikuuta, jolloin lehdistötilaisuus järjestettiin, oli sattumalta myös Filippin syntymäpäivä.

”Onnittelimme häntä yöllä kello 12. Annoimme kakun, ilmapalloja ja kännykän. Hän sanoi, että syntymäpäivää ei ole vietetty moneen vuoteen. Hän sai kokea uudenlaisia myönteisiä tunteita, mistä olemme hyvin iloisia.”

Yhteiselo teinin kanssa ei ole ollut pelkkää auvoa, Lvova-Belova myöntää.

”On vaikeaa reagoida, kun lapsesi juoksee pienempien lasten perässä ja sanoo ’syödään venäläinen’. Mutta ymmärrän, että se ei liity häneen, vaan siihen kahdeksanvuotiseen venäläisvastaiseen propagandaan Mariupolin alueella.”

Venäjälle on tullut Ukrainasta viime vuoden helmikuusta lähtien yli viisi miljoonaa pakolaista, joista yli 730 000 on lapsia, Lvova-Belova sanoi alustuksessaan.

”Pitää ymmärtää, että suurin osa näistä lapsista on tullut laillisten edustajien kanssa: vanhempien, huoltajien ja edunvalvojien. Oli noin kahdentuhannen lapsen ryhmä sosiaalilaitoksista, mutta he tulivat myös laitosten työntekijöiden kanssa.”

Lvova-Belovin mukaan osa laitosten lapsista on palannut takaisin Donbasiin etenkin Luhanskin alueelle, mutta osa on sijoitettu perheisiin tai laitoksiin eri puolille Venäjää.

Venäläisiin perheisiin on sijoitettu kaikkiaan 380 orpoa ja ilman vanhemman huostaa ollutta lasta Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloista”, kerrotaan tilaisuudessa jaetussa materiaalissa. Lvova-Belova kiistää, että ketään olisi adoptoitu, kuten on väitetty. Kyse on sijaisperheen kaltaisesta toiminnasta.

”Valtio säilyy lapsen laillisena huoltajana, mutta siirtää hänet perheen valvontaan ja hoitoon.”

Lvova-Belova näyttää videon venäläisissä perheissä asuvista ukrainalaisista lapsista. Samaralaisiin ja novosibirskiläisiin perheisiin sijoitetut lapset kertovat viihtyvänsä ja kutsuvat sijaisvanhempiaan jo äideiksi ja isiksi.

”Emme ole tehneet suunnitelmia, että heidän pitäisi jäädä Venäjälle, että he olisivat ikuisesti kanssamme. Tarjoamme heille nyt perheympäristön ja takaamme turvallisuuden. Mutta myöhemmin täytettyään 18, he voivat halutessaan palata Ukrainaan.”

Lvova-Belovan mukaan kukaan sijoitetuista lapsista ei ole sellaisista perheistä, joiden vanhempi olisi kuollut ”erikoisoperaation” aikana. Hän sanoo, ettei tiedä ainuttakaan tapausta, että lapset olisi erotettu syntymäperheistään ja siirretty sijaisperheisiin.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräyksen presidentti Vladimir Putinista ja Marija Lvova-Belovasta. ”Venäjä ei tunnusta tuomioistuimen toimivaltaa. Heidän päätöksensä on meille täysin merkityksetön. Jatkamme työskentelyä kiinnittämättä huomiota siihen, mitä tapahtuu”, Lvova-Belova sanoi.

Ukrainalaisia lapsia on tuotu leirikeskuksiin eri puolille maata, mutta Lvova-Belovan mukaan kaikki vanhempien luvalla. Esimerkiksi Krimin ja Krasnodarin alueen leirikeskuksiin on tuotu yli kaksituhatta lasta. Tammikuussa lapsia oli niissä vielä 400.

”Isät eivät ole voineet tulla hakemaan lapsiaan, koska heitä ei ole päästetty etulinjaan. Ja äidit ovat jääneet pienempien lasten kanssa. Aina ei ole voitu taata turvallista paluumatkaa. Tehtävänämme on ollut selvittää, miten voimme konkreettisesti auttaa kutakin lasta pääsemään perheensä luo.”

”Tällä hetkellä kootaan parhaillaan isoa lasten ryhmää Krimiltä, minkä jälkeen Krasnodarin alueelle ja Krimille jää 18 lasta. Osan heistä vanhemmat ovat Euroopan unionissa. Olemme antaneet tiedot näistä perheistä Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle ja toivomme, että meitä autetaan perheiden yhdistämisessä.”

Lvova-Belova kertoo kolme esimerkkiä perheenyhdistämisistä. Hän nostaa esiin ukrainalaisen Jevhen Meževoin tapauksen, josta on uutisoinut venäläinen oppositiomedia ja Suomessa ainakin Yle.

Meževoi on kertonut, että venäläiset veivät lapset häneltä. Lvova-Belovan mielestä Meževoin perheen tapausta on vääristelty mediassa.

”Lapset oli identifioitu Mariupolissa heitteille jätetyiksi. Aluksi he olivat DNR:ssä, mistä saapuivat sanatorioon Moskovan alueelle. Tiesimme oikein hyvin, että on isä, joka on parhaillaan suodatusleirillä, mutta tulossa hakemaan lapsia.”

”Esitimme neuvonantajamme kirjeenvaihdon DNR:n johdon kanssa, missä todetaan selvästi, että lapset palaavat ehdottomasti takaisin kahden edustajansa kanssa, joiden seurassa he olivat Moskovan alueella. Mutta isälle välittyi tieto, että lapset siirretään kiireellisesti perheeseen, vaikka näin ei todellakaan tapahtunut.”

”Isä päätti tulla hakemaan itse lapsia. Saimme illalla tiedon, että isä on tulossa. Aamulla lapset jo luovutettiin isälle. Tunsimme vain iloa perheen yhdistymisestä.”

Lvivissä Ukrainassa muistettiin Mariupolin draamateatterin pommituksen uhreja maaliskuun 16. päivä. Kynttilät on asetettu venäjänkielisten kirjainten päälle, jotka muodostavat sanan ’lapset’.

Lapsiasiainvaltuutettu esittelee lopuksi vielä leirejä, joille on tuotu lapsia Donbasista sekä Zaporižžjan ja Hersonin alueilta. Venäjää on syytetty lasten ”venäläistämisestä” leireillä.

Lvova-Belova huomauttaa, että lasten lomaleirit ovat Venäjällä yleisiä, eikä niissä ole mitään ihmeellistä.

”Minusta kuulostavat salaliittoteorioilta jutut, joissa lapsia viedään massoittain uudelleenkasvatettaviksi joillekin salaisille leireille, joita onnistutaan kuvaamaan vain satelliitin avulla.”

Esimerkiksi ukrainalaisille nuorille Venäjä järjestää leirejä nimeltä Poslezavtra eli ylihuominen, johon lapsiasiainvaltuutettu sai idean tavattuaan mariupolilaisia teinejä.

”Saavuimme Mariupoliin sen vapauttamisen jälkeen ja kun ryhdyin juttelemaan lasten kanssa, he sanoivat: ’Meistä olisi niin mielenkiintoista tutustua Venäjään paremmin. Meillä oli ennen jonkinlainen näkemys tulevaisuudesta, mutta nyt kaikki on ihan toisin. Me haluaisimme saada jotain tukea jalkojemme alle.”

”Päätimme, että ryhdymme järjestämään uusien alueidemme lapsille leirejä, joissa näytämme Venäjän kaikessa kauneudessaan. Esittelemme korkeakouluja ja ammattikouluja, joihin nämä lapset voivat hakea. Psykologit työskentelevät heidän kanssaan.”

Poslezavtra-leireille on osallistunut Lvova-Belovan mukaan jo 1 387 nuorta. Hän kertoo tavanneensa leireille osallistuneita lapsia ja heidän vanhempiaan viikko sitten Donbasissa.

Siellä olot ovat Venäjän leirikeskuksiin verrattuna erilaiset. Asuinympäristö on pommitettu, kadulle ei uskalla aina mennä, eikä mistään opinnoista voi haaveillakaan.

”Lähtiessään leirille lapset eivät edes hymyilleet. Mutta palattuaan he haaveilevat jo moskovalaisista korkeakouluista ja ammateista, joihin he haluaisivat opiskella näissä korkeakouluissa.”

Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkinta Venäjälle siirretyistä ukrainalaisista lapsista jatkuu. Tuomioistuimen 123 jäsenvaltiota ovat velvoitettuja pidättämään Lvova-Belovan, jos hän saapuu niiden alueelle.