HS New Yorkissa

Ulkomaat | HS New Yorkissa

Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidenttinä toiminut, jota vastaan on nostettu rikossyyte. Tiistaina Manhattanilla selviää sen sisältö.

Donald Trumpin kannattajia kokoontui New Yorkin keskustaan maanantaina. Dion Cini esitteli Trump-lippuaan.

New York

Tiistaina on historiallinen päivä, ja New York on valmis.

Kaupunki on viime viikosta lähtien valmistautunut siihen, että maan entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan nostetaan rikossyyte Manhattanilla.

Se tuo mukanaan valtavan mediaspektaakkelin ja mielenilmauksia. Poliisi ja salainen palvelu ovat valmiustilassa.

Esimakua saatiin jo maanantaina, kun Trump matkusti Floridasta New Yorkiin. Amerikkalaismediat seurasivat herkeämättä Trumpin matkaa suorissa lähetyksissä ja marssittivat uutisstudioihin lukuisia asiantuntijoita analysoimaan tiistain tapahtumia jo ennalta.

Trump Towerin kupeessa poliiseja näkyi mihin tahansa katsoikin, mediaa samoin. Osa Fifth Avenuesta sen edustalla oli kokonaan suljettu ohikulkijoilta, jotka kuikuilivat aitojen takana.

Tornitalo on Trumpin perheyhtiön päämaja, jonka kattohuoneisto on yksi hänen kodeistaan. Siellä Trump vietti tiistain vastaisen yön.

Joitain kymmeniä kannattajia oli kokoontunut toivottamaan Trumpin tervetulleeksi New Yorkiin. Kylteissä ja lipuissa toivottiin demokraattipresidentti Joe Bidenin pidättämistä ja Trumpin uudelleenvalintaa presidentiksi vuonna 2024.

”On olemassa kolme tasoa: maga, ultra maga ja ultra extreme maga. Täällä on vain kolmosporras”, analysoi newyorkilainen Dion Cini, joka oli tullut osoittamaan tukeaan Trumpille. ”Heikot magat jäivät kotiin.”

Maga (Make America Great Again) on Trumpin vuoden 2016 presidentinvaali­kampanjassaan käyttämä iskulause.

Trump-kannattaja Dion Cini New Yorkissa maanantaina.

Cini uskoi rikossyytteen hyödyttävän Trumpia. ”Se vahvistaa meitä. Meillä on nyt parempi mahdollisuus vuonna 2024.”

Edustajainhuoneen jäsen, republikaanien äärikonservatiivisen siiven Marjorie Taylor Greene on sanonut johtavansa tiistaina mielenilmausta oikeustalon ulkopuolella. Cini aikoi mennä paikalle, mutta ei lähtenyt arvailemaan protestin kokoa.

”Sen ei tarvitse olla suuri ollakseen hyvä.”

New Yorkin pormestari Eric Adams suuntasi mielenosoittajille maanantaina viestin.

”Hillitkää itsenne. New York on meidän kotimme, ei teidän väärin kohdennetun vihanne leikkikenttä”, hän sanoi.

New York valmistautuu varmuuden vuoksi pahimpaan: viranomaisten mielessä jyskyttää Capitolin valtaus tammikuussa 2021. Minkään samankaltaisen toistumisesta ei ole merkkejä, mutta väenpaljouteen ja väkivaltaankin on varauduttu.

Trumpin ajatellaan viihtyvän huomion keskipisteessä, mutta ehkä sillekin on rajansa.

Entisen presidentin asianajajat vetosivat nimittäin tuomariin, ettei tämä päästäisi kameroita tiistaina oikeussaliin. Se voisi luoda ”sirkuksen kaltaisen ilmapiirin” ja olisi heidän mukaansa ristiriidassa Trumpin syyttömyysolettaman kanssa.

Ehkä niin – tai sitten Trump ei ole niin mielissään julkisuudesta, jota hän ei voi hallita. Oikeussalissa hän on kuin kuka tahansa syytetty: tuomari päättää, miten edetään.

Kuvamateriaalikin voisi olla kiusallista, vaikka varsinaista rikossyytettä yrittäisi kehystää poliittiseksi ajojahdiksi kuten Trump tähän asti on tehnyt.

Tuomari linjasi varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa, etteivät uutismediat saa televisioida oikeudenkäyntiä. Viisi valokuvaajaa päästetään kuitenkin ottamaan kuvia Trumpista ja oikeussalista ennen kuulemisen alkua.

Trump Towerin lähistöllä oli liikeellä sekä Trumpin vastustajia että kannattajia.

Tiistain kynnyksellä korostui vaikutelma, että Trump ottaa rikossyytteen vakavasti. Hänen tiiminsä hioi strategiaansa viimeiseen asti ja rekrytoi viime hetkellä puolustukseen uuden asianajajan, Todd Blanchen.

Trump itse käyttäytyi varsin hillitysti verrattuna viime päiviin.

Vielä viime viikolla Trumpin Truth Social -tilillä esimerkiksi julkaistiin kuva, jossa toisella puolella oli syyttäjä Alvin Bragg ja toisella puolella Trump pitelemässä pesäpallomailaa. Se tulkittiin väkivaltaan yllyttämiseksi, ja julkaisu poistettiin myöhemmin.

Trump ehti myös aiemmin hyökätä kärkkäästi tuomaria vastaan. ”Hän vihaa minua”, Trump julisti.

Vaikka ex-presidentti tiimeineen uskoo rikossyytteen tuovan nostetta presidentinvaalikampanjalle, panokset ovat kovat. Neuvonantajat ovat tiettävästi varoitelleet, että Trump voi helposti aiheuttaa hallaa itselleen.

Vihainen ja kärjistävä puhe voi auttaa Trumpia hänen innokkaimpien kannattajiensa keskuudessa, mutta puolueen keskilinjalle ja liikkuville äänestäjille se tekee hänen tukemisestaan vaikeampaa.

Tiistaina todistetaan joka tapauksessa historiaa, kun Yhdysvaltojen entistä presidenttiä vastaan nostetaan ensi kertaa rikossyytteet. Asianajajan mukaan aikomuksena on vastata ”ylpeästi ja äänekkäästi” not guilty, syytön.

Suurin mielenkiinto liittyy syytteiden sisältöön, joka tulee todennäköisesti julki viimeistään alkuillasta Suomen aikaa.

Kuinka monta syytekohtia lopulta on ja liittyvätkö ne kaikki ”hyssyttelyrahojen” kirjanpitorikokseen, kuten on oletettu?