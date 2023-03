Venäjä ei ole juuri reagoinut Suomen Nato-ratifiointeihin. Muutamissa kommenteissa syyttävä sormi osoittaa Moskovasta Washingtoniin.

Venäjän reaktiot Suomen torstaiseen Nato-ratifiointiin Turkin parlamentissa ovat pääasiassa loistaneet poissaolollaan.

Epäsuorasti asiaan voi nähdä liittyvän Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin perjantaisen ilmoituksen, jonka mukaan Venäjän uusi ulkopoliittinen strategia määrittelee lännen ”eksistentiaaliseksi” uhaksi Venäjälle.

Mutta kirvoitti ratifiointi muutamia suoriakin kommentteja. Niissä korostettiin Venäjän valmiutta vastata Suomesta käsin kohdistuvaan uhkaan, jos maahan sijoitettaisiin esimerkiksi Naton ydinaseita.

Kommenteissa Suomen Natoon liittymisen taustalla on myös haluttu nähdä Yhdysvaltojen vaikutusta.

Viime toukokuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti, ettei Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon uhkaa Venäjää.

”Venäjä on yksiselitteisesti sitä mieltä, että Suomen liittyminen Natoon on virhepäätös”, sanoi Konstantin Dolgov, joka on Venäjän liittoneuvoston talouspolitiikasta vastaavan komitean varapuheenjohtaja ja edustaa valtion toimeenpanovaltaa Murmanskin alueella.

Dolgov harmitteli Nato-ratifiointia suomalaisten kannalta; Suomen liittoutumattomuuspolitiikka kun on jo pitkän aikaa edistänyt suomalaisten aineellista hyvinvointia, hän sanoi perjantaina Vzgljad-lehdelle.

”Valtion hallitsevan eliitin on muistettava kaksi yksinkertaista asiaa. Ensimmäinen: Suomi onnistui saavuttamaan näin korkean elintason ainoastaan puolueettomuuspolitiikan ansiosta ja positiivisella kanssakäymisellä Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kanssa”, Dolgov ilmoitti.

Suomalaisten Nato-huuma kuitenkin haihtuu pian, kun puolustusmenoja on Nato-jäsenyyden myötä kasvatettava, kertoi varapuheenjohtaja uskovansa.

”Hyötyä saavat vain eliitit, jotka toimivat hyvin tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa ja ovat täysin hylänneet [Suomen] diplomaattisen suunnan rakentamisen itsenäisesti”, Dolgov syytteli.

Dolgov kertoo näkevänsä Suomen Nato-jäsenyyden uhkaavan Venäjää.

”Suomen liittyminen liittoon [Natoon] luo Venäjälle uusia turvallisuusuhkia. Helsingin tulee muistaa, että Moskova seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä”, Dolgov varoitteli.

”Minkäänlaisten Naton aseiden, erityisesti ydinaseiden, sijoittaminen [Suomen maaperälle] voi olla syy suomalaisten kohteeksi ottamiselle.”

Dolgovin mukaan Venäjällä on jo olemassa suunnitelmat joukkojen sijoittamiseksi Suomen raja-alueille.

”Jos Venäjää kohtaan kohdistuu suoraa uhkaa, teemme kaiken mahdollisen maan turvallisuuden takaamiseksi.”

Myös duuman kansainvälisten asioiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Svetlana Žurovan mukaan Suomen liittyminen Natoon uhkaa Venäjää.

”Toisaalta me sanomme aina, että maat päättävät itse, mutta toisaalta se [Suomen liittyminen Natoon] on meille uhka”, kansainvälisten asioiden varapuheenjohtaja sanoi venäläiselle Lenta.ru -julkaisulle.

Kuten Dolgov, myös Žurova esitti, että Suomen Nato-prosessin takana olisi Yhdysvallat.

”Toisin kuin Yhdysvallat, me emme painosta ketään, se ei ole meidän menetelmämme”, Žurova päätti.