Asturian paloja epäillään tahallaan sytytetyiksi. ”Asturia ei pala, Asturiaa poltetaan”, sanoo paikallinen poliitikko.

Maastopalot riehuvat laajoina Pohjois-Espanjassa ja ovat ympäröineet jo muutaman päivän ajan Asturian pääkaupunkia Oviedoa.

Euroopan metsäpalotietojärjestelmän kartta näyttää, miten palot ovat levinneet laajalle alueelle Asturiaan ja viereiseen Cantabrian itsehallintoalueelle. Torstain ja perjantain aikana viranomaiset ovat olleet sammuttamassa yli sataa tulipaloa yksin Asturiassa.

Espanjalaislehdet kertovat, että tulipaloja on saatu rajattua, mutta esimerkiksi Oviedossa tilanne ei ole vielä helpottanut. Oviedon vieressä kohoava Naranco-vuori on tulessa useassa paikassa.

Kartta näyttää paloalueet Asturiassa torstain ja perjantain aikana. Euroopan metsäpalotietojärjestelmä on modulaarinen verkkopohjainen paikkatietojärjestelmä, joka tarjoaa lähes reaaliaikaista sekä aiempia vuosia koskevaa informaatiota metsäpaloista ja metsäpaloalueista Euroopassa.

Kovat tuulet vaikeuttavat merkittävästi maastopalojen sammutustöitä Pohjois-Espanjassa.

Tuulinen sää vaikeutti sammutustöitä jo torstaina, ja myös perjantaina tuuli on puhaltanut kovaa. Samalla Espanja on kokenut ennätyslämpimiä päiviä. Pahimmillaan maaliskuun päivittäiset lämpötilat ovat olleet 7–14 astetta normaalia lämpimämpiä.

Noin 400 ihmistä on evakuoitu Asturian alueelta. Useita valtateitä on suljettu, ja junaliikenne on jäähyllä monessa paikassa.

Vaikka ilmastonmuutoksella on osansa paloissa, viranomaiset ja muun muassa Espanjan kansalliskaarti uskovat, että suurin osa Asturian paloista on sytytetty tahallaan.

”Asturia ei pala, Asturiaa poltetaan”, kirjoitti Asturian alueen johtaja Adrián Barbón viestipalvelu Twitterissä torstaina.

Espanjan hallituksen edustaja Delia Losa vakuutti ABC:n mukaan, että tuhotyön tekijät saadaan vastuuseen.

”Tämä on hyökkäys Asturiaa kohtaan”, Losa sanoi lehdelle.