Perheet kuolivat yrittäessään laitonta rajanylitystä Kanadasta Yhdysvaltoihin.

Viisi aikuista ja yksi lapsi on löytynyt kuolleena soiselta alueelta St. Lawrence -joen alueelta Quebecissä. Alue sijaitsee Kanadassa lähellä Yhdysvaltojen rajaa.

Paikallinen poliisi kertoi perjantaina, että kyseessä on kaksi perhettä, jotka yrittivät rajanylitystä Kanadasta Yhdysvaltoihin salaa. Poliisin mukaan yksi lapsi on kateissa.

”Näiden kuuden henkilön uskotaan olevan kahdesta perheestä, toinen romanialaista syntyperää, ja toisen uskotaan olevan Intian kansalaisia, kertoi Akwesasne Mohawkin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Lee-Ann O’Brien.

Poliisin mukaan romanialaistaustaisella perheellä oli Kanadan passit, jotka poliisi löysi.

”Poliisi uskoo, ettei yhtä romanialaiseen perheeseen kuuluvaa lasta ole vielä löydetty, ja jatkamme etsintöjä. Kaikkien uskotaan yrittäneen laitonta maahantuloa Kanadasta Yhdysvaltoihin”, O’Brien kertoi.

Poliisi odottaa vielä kuolinsyytutkimusten tuloksia.

Keskiviikkoiltana, jolloin perheet todennäköisesti yrittivät joen ylitystä, sää oli poliisin mukaan tuulinen ja sateinen.

Ruumiiden läheisyydestä löydettiin vene, joka kuului keskiviikon jälkeen kadonneelle 30-vuotiaalle miehelle. Poliisi ei ole vahvistanut miehen osallisuutta tapahtumiin, mutta jatkaa hänen etsintäänsä.

Laittomien, Yhdysvaltoihin yrittävien rajanylittäjien määrä on lisääntynyt: Vuoden alusta tapauksia on rekisteröity 48, kertoo O’Brien. Suurin osa rajanylitystä yrittäneistä on ollut intialais- tai romanialaistaustaisia.

Viime viikolla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau sopivat estävänsä turvapaikanhakijoiden saapumisen Kanadaan epävirallisten rajanylityspisteiden kautta. Kriitikoiden mukaan pakolaiset ja siirtolaiset tulevat sopimuksen vuoksi ottamaan vastaisuudessa yhä suurempia riskejä yrittäessään laitonta rajanylitystä.

Akwesasnen poliisin mukaan epäviralliset rajanylityspaikat sulkeneen sopimuksen ei kuitenkaan pitäisi tässä tapauksessa olla vaikuttava tekijä, koska perheet olivat pyrkimässä Yhdysvaltoihin eivätkä Kanadaan.

Trudeau kutsui kuolemia sydäntäsärkeviksi.

”Meidän on ymmärrettävä kunnolla, mitä tapahtui, kuinka se tapahtui ja tehtävä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa tapahdu uudestaan, Trudeau kertoi toimittajille.

Viime vuonna nelihenkinen intialaisperhe kuoli kylmyyteen yrittäessään rajanylitystä Yhdysvaltoihin Kanadan Manitoban provinssissa.