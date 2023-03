Tornado aiheutti tuhoja Little Rockin kaupungissa.

Yhdysvaltain Arkansasin osavaltiossa jopa sadat ihmiset ovat loukkaantuneet tornadon iskettyä Little Rockin kaupunkiin myöhään perjantaina Suomen aikaa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Little Rockissa sijaitseva lääketiedettä opettava University of Arkansas for Medical Sciences -yliopisto julisti suuronnettomuus­tapahtuman loukkaantuneiden määrän takia.

Tornado tuhosi uutistoimisto AP:n mukaan muun muassa rakennuksia ja autoja Little Rockissa. Myrsky katkaisi kaupungissa myös sähköjä jopa noin 70 000 asiakkaalta. Naapuriosavaltio Oklahomassa sähköttä oli puolestaan noin 32 000 asiakasta, minkä lisäksi voimakkaat tuulet ovat ruokkineet nopeasti leviäviä maastopaloja.

Tornado on The New York Times -sanomalehden mukaan osa vaarallista sääjärjestelmää, joka vaikuttaa Yhdysvaltojen etelä- ja yläkeskiosissa. Little Rockiin iskenyt tornado ei Yhdysvaltain ilmatieteen laitoksen mukaan ole todennäköisesti ainoa, joka syntyy järjestelmän takia.

Lisäksi ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaista tuulista ja raesateista sekä ukkosmyrskyistä ja hyökytulvista.

Tornadovaroitusten piirissä on yli 28 miljoonaa ja yleisempien säävaroitusten piirissä puolestaan yli 85 miljoonaa ihmistä muun muassa Mississippin, Iowan ja Missourin osavaltioissa. Myrskyjen ennustetaan liikkuvan illan aikana Ohion ja Tennesseen osavaltioiden ylitse.

Yhdysvaltain ilmatieteen laitoksen mukaan Keski-Missouriin ja Etelä-Arkansasiin on odotettavissa ”muutamia voimakkaita tornadoja”. The Washington Post -sanomalehden mukaan myrskyn koko on poikkeuksellisen suuri.