Zelenskyi: On absurdia ja tuhoisaa, että Venäjä on YK:n turva­neuvoston puheenjohtaja

Maa, joka röyhkeästi rikkoo YK:n peruskirjaa, ei kuulu YK:n turvallisuusneuvostoon, sanoo Yhdysvallat.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi luonnehti puheessaan myöhään lauantaina absurdiksi ja tuhoisaksi sitä, että Venäjä on nyt YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa. Venäjä on puheenjohtajana huhtikuun ajan.

”Tänään terroristivaltio nousi YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajaksi”, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sanoi, että Venäjä aloitti tehtävässä vain päivää sen jälkeen, kun sen iskut olivat surmanneet jälleen yhden ukrainalaislapsen. Presidentin mukaan viiden kuukauden ikäinen poikalapsi kuoli tykistöiskussa Donbasin alueella itäisessä Ukrainassa. Lapsen vanhemmat haavoittuivat.

Zelenskyin mukaan Venäjän puheenjohtajuus kertoo YK:n turvallisuusneuvoston kaltaisten instituutioiden moraalisesta vararikosta.

”Ei ole sellaista terroria jota Venäjä ei olisi jo harjoittanut, eikä ole sellaista syytä, joka estäisi globaalien instituutioiden reformit, erityisesti mitä tulee YK:n turvallisuusneuvostoon”, Zelenskyi sanoi.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus kiertää viiden pysyvän ja 10 vaihtuvan jäsenmaan kesken kuukausittain. Neuvoston pysyviä jäsenmaita ovat toisen maailmansodan voittajavaltiot Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Kiina ja Venäjä, joka peri paikkansa Neuvostoliitolta.

Asiaa kommentoi lauantaina myös Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba, jonka mukaan Venäjän puheenjohtajuus on ”läimäisy kansainvälisen yhteisön kasvoille”.

”Vetoan turvallisuusneuvoston tämänhetkisiin jäsenmaihin, jotta he estäisivät Venäjän yritykset puheenjohtajuuden väärinkäyttöön”, Kuleba sanoi.

Kuleban mukaan Venäjä on turvallisuusneuvoston ”lainsuojaton”. Myös Yhdysvallat on arvostellut Venäjän roolia turvallisuusneuvostossa.

”Maa, joka röyhkeästi rikkoo YK:n peruskirjaa ja hyökkää naapuriinsa, ei kuulu YK:n turvallisuusneuvostoon. Valitettavasti Venäjä on neuvoston pysyvä jäsenmaa, eikä kansainvälisen oikeuden keinovalikoimasta löydy toteutuskelpoista tapaa muuttaa tätä”, kommentoi Valkoisen talon tiedottaja Karine Jean-Pierre.

Ukraina on useaan otteeseen arvostellut sitä, että Venäjä peri Neuvostoliiton paikan turvallisuusneuvostossa, ja vaatinut Venäjän erottamista sekä neuvostosta että laajemmin koko YK:sta.

Lue lisää: Suomen YK-lähettiläs: Puheen­johtajaksi siirtyvän Venäjän sota vaikuttaa turvallisuus­neuvoston uskottavuuteen

Venäjä saattaa pian tehdä muutoksia sodanjohtoonsa, koska nykyinen Ukrainassa sotivien venäläisjoukkojen komentaja Valeri Gerasimov ei ole onnistunut saavuttamaan tavoitteitaan.

Näin ennustaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viimeisimmässä raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän tavoitteena oli vallata Donetskin ja Luhanskin alueet kokonaan Ukrainalta maaliskuun loppuun mennessä, mutta taistelut jatkuvat yhä kiivaina. Myös brittitiedustelun päivittäisessä katsauksessa eilen todettiin, ettei Gerasimov ollut lunastanut Venäjän odotuksia.

Venäläiset vaikutusvaltaiset sotabloggarit ovat ISW:n mukaan sitä mieltä, että Venäjän joukkojen on pikimmiten saatettava päätökseen hyökkäysoperaationsa Bahmutissa ja Avdijivkassa, jotta Venäjä pystyy jatkaa laajamittaista hyökkäystä. Bloggarit uskovat Ukrainan ryhtyvän vastahyökkäykseen keväällä huhtikuun puolenvälin jälkeen.

Armeijan esikunnan päällikkönä toiminut Gerasimov korvasi tammikuussa Ukrainassa Sergei Surovikinin, joka ehti olla tehtävässä vain noin nelisen kuukautta.