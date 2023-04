Trumpin asianajajan mukaan presidentti aikoo ”ehdottomasti” antautua viranomaisille vapaaehtoisesti, CNN kertoo.

Rikossyytteen saanut Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump aikoo puhua yleisölle Floridassa tiistai-iltana. Trumpin edustajat ilmoittivat asiasta lausunnossa sunnuntaina, uutistoimistot AFP ja Reuters kertovat.

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan Trumpin odotetaan saapuvan New Yorkin Manhattanille oikeuden eteen tiistaina iltapäivällä. Syytteiden lukemisen jälkeen Trump lentää Floridaan pitämään puheen Mar-a-Lagon kartanollaan kello 20.15 paikallista aikaa.

Ei ole tiedossa, aikooko Trump antaa lausunnon myös Manhattanilla, Yhdysvaltain politiikkaa seuraava The Hill -lehti kertoo.

Trumpin asianajajan mukaan presidentti aikoo ”ehdottomasti” antautua New Yorkin viranomaisille vapaaehtoisesti, CNN uutisoi aiemmin. Trump kuitenkin suunnittelee aloittavansa oikeudellisia vastatoimia.

Trumpin saama syyte liittyy hänen rooliinsa aikuisviihdenäyttelijä Stephanie Cliffordin, taiteilijanimeltään Stormy Danielsin, hiljaiseksi maksamisessa vuoden 2016 presidentin­vaali­kampanjan aikana. Syytteiden tarkka sisältö ei ole vielä tiedossa, koska niitä ei ole julkaistu.

Trumpin asianajaja Joe Tacopina kertoi sunnuntaina CNN:n State of the Union -ohjelmassa, että presidentin puolustus yrittää syytteet nähtyään todennäköisesti saada ne hylätyiksi.

Trump on ensimmäinen rikossyytteen saanut Yhdysvaltain entinen presidentti. Hänestä on määrä ottaa pidätyskuvat ja sormenjäljet oikeustalolla New Yorkissa.

Syytteistä huolimatta Trump voi edelleen pyrkiä Yhdysvaltojen presidentiksi. Tätä ei estäisi sekään, jos hänet tuomittaisiin syylliseksi.