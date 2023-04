Natoon ja EU-jäsenneuvotteluihin Montenegron johdattanut Milo Đukanović on analyytikkoarvioissa taipumassa haastajalleen Jakov Milatovićille.

Balkanilla Montenegrossa istuva presidentti Milo Đukanović puolustaa sunnuntaina paikkaansa presidentinvaalien toisella kierroksella. Vastassaan hänellä on länsimieliseksi luonnehdittu Montenegron entinen valtiovarainministeri Jakov Milatović.

Ensimmäisellä kierroksella maata pitkään hallinnut Đukanović sai reilut 35 prosenttia äänistä ja Milatović noin 29 prosenttia. Tästä huolimatta analyytikot ovat pitäneet Milatovićia suosikkina toisella kierroksella.

Esimerkiksi vaaleissa lähes 20 prosentin kannatuksella kolmanneksi sijoittunut Venäjä-mielinen ehdokas Andrija Mandić on kehottanut äänestäjiään tukemaan Milatovićia vaalien toisella kierroksella.

”Olen täysin varma, että minusta tulee maan seuraava presidentti. Tänään Montenegron kansalaiset jättävät nykyisen presidentin poliittiseen menneisyyteen”, Milatovic sanoi sunnuntaina ennen äänestämistään.

Đukanovićin ja hänen DPS-puolueensa häviö olisi merkki uuden poliittisen aikakauden alkamisesta Montenegrossa.

Vaikka presidentillä on maassa pääasiassa seremoniallinen rooli, on Đukanović yksi maan vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Montenegro on liittynyt Đukanovićin johdolla sotilasliitto Natoon, aloittanut jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa ja etääntynyt Venäjän vaikutuspiiristä.

Sunnuntaina Đukanović vakuutteli äänensä antamisen jälkeen jatkavansa Montenegron eurooppalaisen tulevaisuuden tavoittelemista.

”Nyt on hyvä hetki Montenegrolle julistaa paluu eurooppalaisen kehityksen polulle”, hän sanoi.

Äänestyspaikat suljetaan sunnuntai-iltana kello yhdeksältä Suomen aikaan. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan myöhään sunnuntai-iltana.

Montenegro on ollut poliittisesti jumissa jo kuukausien ajan. Maassa on määrä järjestää uudet parlamenttivaalit kesäkuussa, kun viime vuoden jälkipuoliskolla kaatuneen hallituksen tilalle ei saatu muodostettua uutta hallitusta.