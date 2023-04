Arvailut sotabloggaaja Mihail Fominin murhan syistä käyvät kiivaana. Onko kyse venäläisen eliitin valtakamppailusta vai ukrainalaisten terroriteosta?

Moskova

Venäjällä ilma oli maanantaina sakeanaan huhuista.

Miksi sotabloggaaja eli vojenkor Mihail Fomin räjäytettiin sunnuntaina pietarilaisessa kahvilassa kesken yleisötilaisuutensa ja kuka oli teon takana?

Kyseessä on lyhyen ajan sisällä jo toinen salamurha, joka on tapahtunut Venäjällä hyökkäyssodan aikana. Toimittaja Darja Dugina – Fominin tavoin kansallismielinen Venäjän hyökkäyksen tukija – kuoli autopommi-iskussa viime elokuussa Moskovassa.

Venäjällä tapaukset on yhdistetty toisiinsa ja esitetty, että takana olisivat samat tekijät eli venäläisviranomaisten mukaan Ukraina. Kreml kutsui Fominin murhaa terroriteoksi ja syytti siitä Ukrainan hallintoa ja tiedustelupalveluja.

”Kiovan hallinto on tämän murha takana, kuten monien muidenkin ihmisten murhien takana aina vuodesta 2014. Juuri tämän vuoksi käynnissä on sotilaallinen erikoisoperaatio”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi maanantaina toimittajille etätiedotustilaisuudessaan.

Fomin oli yksi aggressiivisimmista ja radikaaleimmista sodankannattajista, joka vaati tappamaan ukrainalaisia ja julkisesti loukkasi heitä.

Ukrainalaiset, kuten Ukrainan presidentin neuvonantaja Mihailo Podoljak, ja yhdysvaltalaiset, kuten ajatushautomo Institute for the Study of War, puolestaan arvioivat, että kyse on venäläisestä, kotimaisesta terrorismista.

Fomin oli äärinationalisti, joka oli yksityisarmeija Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin aatetoveri. Fominin sunnuntainen yleisötilaisuuskin järjestettiin Prigožinille ennen kuuluneessa kahvilassa.

Prigožinin tavoin Fomin kritisoi ahkerasti Venäjän armeijan komentoa ja puolustusministeriötä. Prigožinin ja Kremlin välit ovat tulehtuneet.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo ajattelee, että Fominin murhassa voi olla kyse Venäjän sisäisestä eri intressiryhmien välisestä kamppailusta. Fominin murha olisi toiminut varoituksena Prigožinille.

Prigožin kommentoi tapausta maanantaina Telegram-kanavallaan julkaisemassa ääniviestissä. Hän sanoi Fominin murhan muistuttavan Darja Duginan murhaa, mutta ei syyttäisi niistä Ukrainan hallintoa.

”Uskon, että on olemassa radikaalien ryhmä, jolla tuskin on yhteyksiä hallintoon.”

Venäläinen poliitikantutkija Abbas Galljamov esittää HS:lle puhelimitse vielä kolmannen arvauksen murhan syistä. Galljamov toimi Vladimir Putinin puheenkirjoittajana tämän pääministerikaudella, mutta on sittemmin luokiteltu ulkovaltain agentiksi ja muuttanut maasta.

”Mielestäni on hyvin loogista ja täysin mahdollista, että tapahtunut olisi venäläisten ’haukkojen’ [liikemies ja poliitikko Igor] Setšinin ja [Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päällikön Nikolai] Patruševin yritys vakuuttaa Putin julistamaan maahan sotatila. Eli yritys luoda sellainen ilmapiiri, jossa olisi mahdotonta olla julistamatta sotatila.”

”Heille se olisi poliittinen voitto ja valtava menestys.”

Salamurhaiskut ovat tuoneet sodan televisioruudulta venäläisiinkin kaupunkeihin. Fominin murha pietarilaisessa kahvilassa vahingoitti vakavasti kymmeniä sivullisia, osaa vakavasti.

Galljamov näkee, että Fominin salamurhassa voisi olla kyse jopa niin kauaskantoisista suunnitelmista, kuin Putinin seuraajan petaamisesta venäläisessä poliittisessa eliitissä.

”Jännityksen astetta on tarpeen lisätä jatkuvasti. Sitten Putin on jossain vaiheessa heidän panttivankinsa. Putin ikääntyy ja kysymys seuraajasta nousee varmasti esiin muutaman vuoden kuluessa. Valta voisi jossain vaiheessa virrata luonnollisesti Patruševin pojalle, [maatalousministeri] Dmitri Patruševille.”

Sota on jatkunut yli vuoden, eikä siviilien vahingoittuminen kahvilaillanvietossa vahvista kansalaisten mielikuvaa siitä, että se sujuisi Venäjän suunnitelmien mukaan.

Mutta rauhan tavoittelun sijaan Venäjällä todennäköisesti kiristetään kansalaisten oloja kotimaassa. Räjähteen tuomisesta kahvilaan epäilty nuori venäläinen nainen on pidätetty aiemmin sodanvastaisessa mielenosoituksessa.