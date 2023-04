Venäjällä iskusta on syytetty Ukrainan erikoisjoukkoja ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin säätiötä, lännessä syylliseksi epäilty myös Venäjän hallintoa.

Pietarin Vasilinsaarella on koottu kimpuittain punaisia ruusuja ja neilikoita lyhtypylvään ympärille. Niiden keskellä palaa kynttilä ja seisoo mustavalkoinen kasvokuva kulmiensa alta tuijottavasta miehestä.

”En taistellut Donetskin tai Luhanskin kansantasavaltojen puolesta. Taistelin Venäjän puolesta”, lukee kuvan alla.

Kuvassa on tunnettu sotabloggaaja Maksim Fomin, joka sai surmansa räjähdyksessä sunnuntai-iltana Pietarin keskusta-alueella. Isku tapahtui Vasilinsaarella Street Food Bar No. 1 -nimisessä kahvilassa, joka on kuulunut Wagner-joukkojen omistaja Jevgeni Prigožinille.

Samainen Prigožin ilmoitti sunnuntaina, että Fominin muistoksi olisi nostettu Wagner-joukkojen lippu kaupunginhallinnon salkoon Bahmutissa, josta Ukrainan ja Venäjän joukot ovat käyneet viime aikoina verisiä taisteluita.

Rikostutkija kulki tapahtumapaikalla sunnuntai-iltana.

Mies toi punaisia kukkia lyhtypylväälle ravintolan kadulla, jolla Fominin surmannut räjähdys tapahtui.

Surmansa saanut oli arvostellut sodanjohtoa

Sunnuntaina menehtynyt sotabloggaaja Maksim Fomin päiväämättömässä kuvassa.

40-vuotias Fomin syntyi Neuvosto-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevassa Makijivkassa vuonna 1982. Hän oli Itä-Ukrainassa taistellut separatisti, aktiivinen Venäjän sotatoimien puolestapuhuja ja vaikutus­valtainen Venäjän-mielinen propagandisti. Toisaalta hän oli myös Kremlin sodanjohdon ankara arvostelija.

Vladlen Tatarski -nimellä esiintynyt Fomin oli yksi Venäjän suosituimmista sota­bloggaajista, joka esiintyi myös propaganda­ohjelmissa. Fominin Telegram-kanavalla on yli 570 000 seuraajaa. Venäläisellä sosiaalisen median tilillään Vkontaktessa Fominilla on 22 000 seuraajaa.

Vkontaktessa Fomin kutsuu Venäjän sotaa Ukrainassa ”pyhäksi sodaksi antikristusta vastaan”.

Telegramissa Fominin viimeisimpiä päivityksiä on talon julkisivun Moskovassa peittävä banneri, jossa mainostetaan liittymistä palkkasotilasryhmä Wagneriin. Fominin mukaan näky oli ”miellyttävä”, ja hän kirjoitti nähneensä samanlaisia Rostovissa.

”Mutta monissa kaupungeissa tällaista [banneria] ei vielä ole. Toivon, että syynä on vain se, ettei sellaista ole ehditty vielä tilata”, Fomin kirjoitti.

Fominin viimeiseksi julkaisuksi Telegramissa jäi toiselta sotakanavalta uudelleenlähetetty kirjoitus Ukrainan valmistelemasta vastahyökkäyksestä.

Vuonna 2011 Fomin tuomittiin Ukrainassa 12 vuoden vankeusrangaistukseen pankkiryöstön yrityksestä, kertoo venäläinen SotaVision-julkaisu. Hän istui tuomiotaan Horlivkassa lähellä Donetskin kaupunkia, mutta pääsi pakenemaan vuonna 2014 kun sota Itä-Ukrainassa alkoi.

Fomin osallistui taisteluihin Itä-Ukrainassa vuonna 2014 ja ajoi alueen itsenäisyyttä Ukrainasta. Viimeisen vuoden ajan hän on kommentoinut aktiivisesti Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

Fomin on kutsuttu jopa Kremliin – esimerkiksi neljän Ukrainalta osittain vallatun alueen Venäjään liittämisseremoniaan viime syksynä. Samassa tapahtumassa hän antoi yhden kuuluisimmista kommenteistaan: ”Voitamme kaikki, tapamme kaikki, ryöstämme, kaikki jotka täytyy. Kaikki tulee olemaan, kuten haluamme.”

Fomin olisi juhlinut 41-vuotis­syntymä­päiväänsä myöhemmin tässä kuussa.

Räjähdyspaikalle Pietarissa tuotiin sunnuntai-iltana kukkia ja surmansa saaneen sotabloggaajan kuva. Kuvassa lukee ”taistelin Venäjän puolesta”.

Viranomaiset julkaisivat pidätetystä naisesta videon

Fomin oli sunnuntai-iltana esiintymässä kahvilassa, kun räjähdys tapahtui. Kahvilan kertoo vuokranneensa illaksi Cyber Front Z -niminen ryhmä, joka levittää Kremlin propagandaa ja kutsuu itseään ”Venäjän informaatiojoukoiksi”.

Siellä ”Nastjaksi” esittäytynyt nuori nainen ojensi Fominille sotilaan rintakuvapatsaan, jonka sisälle räjähteet ilmeisesti oli kätketty. ”Nastjan” itse kerrotaan poistuneen kahvilasta ennen räjähdystä.

Tapahtumista levinneissä videoissa ensimmäisen kerroksen tilojen ikkunoista näkyy leimahdus, jonka seurauksena tilojen ikkunat räjähtävät kadulle.

Myöhemmissä videomateriaaleissa viranomaiset ovat rajanneet tilan varoitusnauhalla.

Räjähdys aiheutti ravintolassa tuhoa ja kaatoi ikkunat kadulle.

Ravintolan lasiseinät kaatuivat kadulle räjähdyksen voimasta.

Varhain maanantaina Pietarissa pidätettiin iskusta epäilty Darja Trepova, pietarilaislehti Fontanka kertoo. Kyseessä on sama patsaan Fominille ojentanut henkilö, josta käytettiin aiemmin nimeä ”Nastja”.

Fontankan lähteiden mukaan Trepova on syntynyt vuonna 1997 ja poliisi tuntee hänet entuudestaan. Hänet pidätettiin viime vuonna 24. helmikuuta sodanvastaisessa mielenosoituksessa Pietarin keskustassa.

Venäjän viranomaiset julkaisivat maanantaina videon, jolla pidätetty Trepova kertoo tulleensa pidätetyksi pelkästään, koska ”oli murhapaikalla”. Hän ei videolla vastaa kuulustelijansa kysymykseen siitä, kuka hänelle oli antanut räjähdepatsaan. Videosta uutisoivat muun muassa Ukrainalainen uutis- ja tietotoimisto Unian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Fontankan mukaan poliisi saartoi varhain maanantaiaamuna asunnon, jossa Trepova oleskeli. Sunnuntaina poliisi oli Tassin mukaan käynyt toisella asunnolla, jossa se olisi kuulustellut Trepovan äitiä ja siskoa.

Trepova oli muuttanut Moskovasta Pietariin vain hieman aikaisemmin, muttei ilmeisesti aikonut jäädä pitkäksi aikaa: hän oli ostanut lennon Uzbekistaniin, Fontanka kertoo.

Venäjä syyttää Ukrainaa

Syytteet ja epäilyt iskun takana olevasta tahosta ja motiiveista käyvät kuumina ja ovat moninaisia.

Venäjän kansallinen terrorisminvastainen komitea julkaisi maanantaina tiedotteen, jonka mukaan iskun suunnitteli Ukrainan erityispalvelut yhdessä Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön FBK:n kanssa. Vuonna 2020 Kremlin myrkytysyrityksen kohteeksi joutunut oppositiojohtaja Navalnyi istuu poliittisena pidettyä vankeustuomiotaan Venäjällä rangaistusvankilassa.

Yhteyttä Ukrainan erikoispalveluiden ja Navalnyin säätiön välillä selitettiin ainoastaan sillä, että komitean mukaan Trepova olisi FBK:n ”aktiivinen tukija”.

Ivan Ždanov, yksi Navalnyin säätiön johtajista, ilmoitti, ettei säätiö ole osallinen terroritekoon. Asiasta kertoo Meduza.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov ilmoitti maanantaina Tassin mukaan, että Fominin kuolema oli terrori-isku. Peskov siteerasi komitean tekstiä Ukrainan mahdollisesta osallisuudesta.

”Kiovan hallinto voi aivan mahdollisesti olla Fominin murhan ja Pietarin terrori-iskun takana”, Peskov sanoi ja jatkoi, että juuri tämän takia Venäjä sotii Ukrainassa.

”Se [Ukraina] on hallinto, joka tukee terroristisia toimia, hallinto, joka on vastuussa Darja Duginan murhasta. --- Hallinto, joka on vastuussa ihmisten tappamisesta monien vuosien ajan alkaen vuodesta 2014. Juuri tämän vuoksi käymme sotilaallista erikoisoperaatiota”, Peskov sanoi.

Viime elokuussa Venäjä syytti Ukrainaa Kreml-myönteisen toimittajan Darja Duginan murhasta. Autopommin räjähdyksessä kuollut Dugina oli venäläisen äärinationalistin ja politologin, Aleksandr Duginin, tytär.

Ukraina on kiistänyt osallisuutensa Duginan murhaan.

Aiemmin myös Donetskin ”kansantasavallan” miehityshallinnon johtaja Denis Pušilin vihjasi, että iskun takana olisi Ukraina.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak puolestaan sanoi Twitterissä, että venäläiset terroristit hyökkäävät omia kansalaisia vastaan.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) sen sijaan analysoi, että Fominin murha liittyisi Venäjän hallinnon ja palkka-armeija Wagnerin väliseen kiistaan. Wagnerin omistaja Prigožin on pitkään kritisoinut Venäjän hallintoa siitä, ettei se ole tukenut Wagneria tarpeeksi sodassa. ISW:n mukaan Fominin murha saattaisi olla Venäjän varoitus Prigožinille.

Venäjän sisäministeriön mukaan sunnuntaisessa iskussa loukkaantui 32 henkeä, joista 10 on kriittisessä tilassa. Yhden loukkaantuneista kerrotaan olevan 14-vuotias tyttö.

Alustavien tietojen mukaan räjähteen voimakkuus vastasi 100–200 grammaa TNT:tä.

Tapahtuneesta on avattu murhatutkinta.