Kukaan HS:n haastattelemista moskovalaisista ei tiennyt, että juuri tiistaina Suomi liittyi Natoon. Kaikki muistivat lukeneensa uutisia aiheesta, mutta heitä mietityttivät aivan muut asiat. Suomalaisille he toivottivat onnea.

Moskova

Venäjän kansalaisia Suomen liittyminen Natoon ei juuri hetkauta. Ainakaan kukaan HS:n haastattelemista venäläisistä ei tiennyt, että tiistaina naapurimaassa vietettiin merkkipäivää: Suomi liittyi Naton jäseneksi.

HS jututti ihmisiä metroasema Park Kulturyn ja Suomen Moskovan-suurlähetystön välisellä alueella. HS kysyi: Tiedättekö mitä erityistä Suomessa tänään tapahtuu?

Kukaan kuudesta vastaajasta ei tiennyt.

Mutta kaikki muistivat jossain kohtaa lukaisseensa uutisen Suomen Natoon liittymisestä tai sen vilahtaneen otsikkona ohi uutisvirrassa.

Päällimmäisenä mielessä olivat kotimaan asiat.

Uutistoimisto Ria Novostissa työskentelevät työtoverit, kuvatoimittaja Oksana Oleinik ja toimittaja Vita Krestjaninova kertoivat, että eivät ole uhranneet ajatuksia Suomen Nato-jäsenyydelle.

”En ole ajatellut sitä lainkaan. Kyse on maan päätöksestä. No, hyvä on, liittyköön Natoon”, Krestjaninova sanoi. ”Meitä huolestuttavat enemmän omat ongelmamme ja elinolosuhteemme.”

Naisten mielestä Suomen Nato-jäsenyys ei vaikuta ainakaan kansalaisten välisiin suhteisiin.

”Mielestäni meillä on ollut aina aika läheiset välit. Olkoon niin aina, jotta kaikki olisi hyvin, eikä olisi mitään huonoa”, Oleinik toivoi.

”Tulemme hyvin toimeen ihmisten kanssa. Meitä ei pidä demonisoida. Toivomme suomalaisille vilpittömästi onnea, terveyttä. Että heidän lapsensa olisivat elossa ja vanhemmat eläisivät hyvin. Sitä samaa toivomme itsellemme”, Krestjaninova sanoi.

Liikunnanopettajaksi valmistunut, mutta painoalalla työskentelevä Nikolai Šurmeljov sanoi tienneensä Suomen liittymisestä Natoon, mutta hänellä ei ollut asiasta mielipidettä.

”Minua huolestuttaa enemmän Venäjän tulevaisuus, mitä meille tapahtuu lähitulevaisuudessa.”

Šurmeljov on syntynyt Minskissä Valko-Venäjällä, mutta asunut Moskovassa 20 vuotta.

”Olen elänyt 47 vuotta ja joka vuosi muuttuu huonommaksi ja huonommaksi. Ei ole vielä ollut sellaista vuotta, että olisi paremmin. Selventääkseni maailmankatsomustani: kannatan Neuvostoliittoa. Synnyin Neuvostoliitossa, olin pioneeri.”

”Seurasin tuskaisena vuoden 1991 vastavallankumousta, kun Jeltsin tuli valtaan ja sitten Putin. En malta odottaa, että tämä kaikki olisi vihdoin ohi ja voisin palata luovaan, rakentavaan elämään.”

Museon työntekijät Marija ja Anna nauttivat tauollaan ulkona kadunvarressa lämpimästä kevätsäästä.

Mitä mieltä olette Suomen Nato-jäsenyydestä?

”Se on toisen maan valinta. Ja jos kansalaisetkin kannattavat”, Marija sanoi.

”Ja on hyvä, että toinen maa voi kansalaistensa mielipiteen ohjaamana rakentaa ulko- ja sisäpolitiikkaansa. Suhtaudumme siihen myönteisesti”, Anna lisäsi.

Pietarista kotoisin oleva Marija osoittautui suomen kieltä opiskelevaksi Suomi-faniksi.

”Kävin Suomessa usein ja pidän todella paljon tästä maasta. Kulttuuri – super! Ja kieli on mielenkiintoinen eikä yhtään vaikea, kuten sanotaan. Menestystä tälle maalle!”

Annan mielessä päällimmäisenä oli maailman nykytilanne.

”Sen vuoksi on hyvin vaikeaa iloita joistain tavallisista arkipäiväisistä asioista, jotka ilahduttivat ennen. Tämä huolestuttaa minua hyvin paljon.”

IT-alalla työskentelevä kolmekymppinen Valeri ei halunnut tulla kuvatuksi, mutta onnitteli Suomea hakemastaan ja saavuttamastaan jäsenyydestä.

”Todennäköisesti päätös oli jonkinlainen poliittinen, jota ehkä kiirehdittiin maailman tämänhetkisen poliittisen tilanteen vuoksi. Ehkä jotkut yrittävät käyttää painetta tai vipuvaikutusta johonkin tällä tavalla. Mutta en usko, että Suomen osalta mikään muuttuu konkreettisesti parempaan.”

Valeriakaan Suomen Nato-jäsenyys ei ole erityisemmin kiinnostanut tai tehnyt sen suurempaa vaikutusta.

”Voin vain onnitella, jos he halusivat tätä.”