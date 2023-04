Trumpille rikossyytteen sisältö oli todennäköisesti helpotus, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Elina Väntönen.

New York

Yhdysvaltojen edellistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan nostetusta rikossyytteestä löytyy lukuisia kutkuttavia yksityiskohtia.

Poliittisen draaman ainekset ovat kasassa: pornotähti, playboy-malli, ovimies. Kaikkiaan 34 syytekohtaa, joihin liittyy hyssyttelyrahaa ja jälkien peittelyä.

Silti tiistaina julki tulleen syytteen sisältö tuomittiin Yhdysvalloissa laajalti latteaksi ja yllätyksettömäksi.

Kun esimeriksi uutiskanava CNN marssitti suoraan lähetykseen lukuisia asiantuntijoita pitkin iltaa, heistä enemmistö piti syyttäjä Alvin Braggin rakentamaa tapausta heikkona.

Illan edetessä Trumpin vastustajien mielessä tuntui vain voimistuvan kysymys: Oliko rikossyytteen nostaminen hyssyttelyrahoista virhe?

Huolestuneet ovat paikantaneet useita heikkouksia.

Ensinnäkin: Ilmi ei tullut kovin paljon uutta. Uusia yksityiskohtia kyllä, mutta ei merkittävää uutta todistusaineistoa tai tutkinnan haaraa. Syytettä kuvailtiin pikemminkin kattavaksi koosteeksi päivämääristä ja kirjanpidosta.

Jo pelkästään tämä oli Trumpille hyvä uutinen ja oletettavasti helpotus.

Toisekseen: Oikeusjuttu paisuttaa syytteen kirjanpidon väärentämisestä 34 syytekohdaksi sillä perusteella, että aikuisviihdetähti Stormy Danielsille eli Stephanie Cliffordille maksettu 130 000 dollarin hyssyttelyraha oli vaalirahan väärinkäyttöä ja jokainen kirjaus tästä rahasta oli oma rikoksensa.

Kolmannekseen: Trumpiin kohdistuu muitakin tutkintoja, jotka voivat johtaa rikossyytteeseen. Tähän ensimmäiseen oikeuteen asti edenneeseen rikossyytteeseen kuitenkin kohdistuu kaikkein suurin mielenkiinto, ja siksi ensimmäisen tapauksen olisi tullut olla raudanluja. Nyt se ei ole.

Arvostelusta johtuen syyttäjä, demokraatti Bragg joutui tiistaina kovan paineen alle. Epäilijöitä oli jo valmiiksi, ja nyt heitä ilmestyi lisää.

Jopa republikaanien entinen presidenttiehdokas Mitt Romney, Trump-kriitikko sydänjuuriaan myöten, moitti syyttäjän työtä kovasanaisesti.

"Mielestäni Trump on epäpätevä presidentiksi. Silti olen sitä mieltä, että syyttäjä on joutunut venymään saadakseen kasaan sellaiset syytteet vakavasta rikoksesta, jotka sopivat poliittiseen agendaan.”

Useat Trumpin puoluetoverit toistivat näkemyksensä siitä, että kyseessä on poliittinen ajojahti.

Bensaa liekkeihin oli tieto siitä, että seuraava kuuleminen on joulukuussa – vain pari kuukautta ennen republikaanien ensimmäisiä esivaaleja.

Syyttäjä Bragg puolusti toimintaansa ja sanoi, että tapaus oli ”valmis” syytteiden nostamiseen.

”New Yorkin osavaltiolain mukaan on vakava rikos väärentää yrityksen kirjanpitoa vilpillisin tarkoitusperin, tarkoituksena salata toinen rikos. Juuri siitä tässä tapauksessa on kyse.”

Jotta törkeän rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, kirjanpitorikoksen täytyy siis liittyä toiseen rikokseen. Bragg katsoo, että on yritetty veropetosta.

Bragg on kuitenkin myös itse kipuillut tapauksen kanssa. Aloitettuaan Manhattanin piirisyyttäjänä hän ensin kieltäytyi ajamasta Trumpille syytteitä, minkä seurauksena kaksi tapauksen tutkinnassa mukana ollutta syyttäjää erosi.

Hän kuitenkin sanoi uusien todisteiden puoltaneen syytteen nostamista nyt.

Kokonaisuus on kuitenkin varsin monipolvinen. Jos on vaikea selittää valamiehistölle, mikä rikos oikein oli, kuinka todennäköisesti he päätyvät yksimielisesti tuomitsemaan Trumpin syylliseksi?

Tietysti Braggille löytyi Yhdysvaltojen kokoisessa maassa tukeakin. Esimerkiksi entinen Manhattanin apulaissyyttäjä Karen Friedman Agnifilo kirjoitti The New York Timesiin tekstin, jossa hän kehui Braggin toimintaa vaikeassa tilanteessa ja arvioi tämän kokoamaa tapausta vahvaksi.

Trumpin entinen kampanjastrategi David Urban ja entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton molemmat olivat joka tapauksessa uutiskanava CNN:n haastattelussa yksituumaisia: Trumpin tiimillä on aihetta juhlaan.

Tiistai olisi voinut tuoda tullessaan paljon pahempaa.

Jotain kertoo sekin, että Trumpin presidentinvaalikampanja alkoi myydä t-paitaa, johon oli painettu tekaistu ”mug shot” eli pidätyskuva Trumpista. Sen alla lukee isoin kirjaimin not guilty, syytön.

Heillä on vahva luotto, että rikossyyte on Trumpille hyödyksi matkalla kohti esivaaleja ja vastaavasti hankaloittaa hänen haastajiensa asemaa. Tästä syystä moni Trump-kriitikkokin oli tiettävästi toivonut, ettei juuri tätä rikossyytettä nostettaisi.

Tunnelmasta New Yorkissa on vaikea vetää minkäänlaisia johtopäätöksiä Trumpin vetovoimasta.

Liberaali New York ei ole Trumpin kotikenttä, vaikka se on hänen synnyinkaupunkinsa ja toinen kotinsa. Mediaa oli paikalla enemmän kuin Trumpin kannattajia, mutta mediaa oli paikalla myös enemmän kuin hänen vastustajiaan.

Päivän päätteeksi amerikkalaisen poliittisen analyysin sävyssä oli jotain uutta. Kuin hiljainen hyväksyntä siitä, että ajauduttuaan välillä marginaalin Trump on palannut politiikan keskiöön ja vakavasti otettavaksi presidentinvaaliehdokkaaksi.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että Trump olisi sitä esivaaleihin asti tai edes viikon päästä.

Oikeudenkäynti on arvaamaton ja niin on myös Trump itse.

Hän ehti vielä tiistai-iltana hämmentää pakkaa esiintymisellään Mar-a-Lagossa. Hän esimerkiksi uhkaili syyttäjää Braggia sävyyn, josta tapauksen tuomari oli häntä vain tunteja aiemmin varoittanut.