Ranskalainen ministeri Marlène Schiappa poseerasi Playboyn kannessa valkoisessa asussa. Poliitikot ovat arvostelleet temppua pelisilmän puutteesta eläkemielenosoitusten keskellä.

Eläkemielenosoitusten takia kuohuvassa Ranskassa on käynnissä toinenkin kohu. Sen keskiössä on ministeri Marlène Schiappa, joka on poseerannut aikuisviihdelehtenä tunnetuksi tulleen Ranskan Playboyn kannessa. Asiasta kertovat muun muassa ranskalainen France24 ja yhdysvaltalaiskanava CNN.

Schiappa esiintyi kannessa annettuaan lehdelle haastattelun naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja abortista. Hänellä oli kuvassa päällään valkoinen asu.

40-vuotias Schiappa työskentelee ministerinä, joka vastaa sosiaalisesta taloudesta. Hän on ollut myös sukupuolten välisestä tasa-arvosta vastaava ministeri ja tullut tunnetuksi feministisistä puheenvuoroistaan. Schiappa muun muassa ajoi ministerinä läpi lain, jonka myötä kadulla huuteleville ja ahdisteleville miehille voidaan antaa sakko.

”Ranskassa naiset ovat vapaita, ärsytti se taantumuksellisia ja tekopyhiä tai ei”, Schiappa totesi kansikuvastaan Twitterissä.

Nettisivulla julkaistu kuva ranskalaisen Playboyn kannesta.

Vaikka Schiappa oli kannessa vaatteet päällä, temppua on pidetty mauttomana omienkin joukossa. CNN kertoo nimettömään sisäpiirilähteeseen viitaten Ranskan pääministeri Élisabeth Bornen nuhdelleen Schiappaa ja todenneen, että hänen toimintansa ei ollut ”sopivaa, etenkään tällaisena aikana”. Borne ja Schiappa edustavat samaa Renaissance-puoluetta.

Ranskassa on ollut laajoja mielenosoituksia, joissa kansalaiset ovat vastustaneet nousevaa eläkeikää.

”Olemme keskellä kriisiä”, sanoi vihreiden kansanedustaja ja naisten oikeuksien puolesta puhunut Sandrine Rousseau Ranskan televisiossa.

Hän totesi, että naisten vartaloiden kuuluisi saada olla esillä missä vain, mutta häntä häiritsi Schiappan kansikuva herkässä tilanteessa, jossa ihmiset osoittavat mieltään ja taistelevat toimeentulostaan.

Eläkemielenosoitusten hillitsemisen myötä julkisuudessa ollut sisäministeri Gérald Darmanin on asettunut kuitenkin puolustamaan ministerikollegaansa.

”Halusin sanoa, että Marlène Schiappa on rohkea naispoliitikko, jolla on luonnetta ja oma tyylinsä. Se ei ole samanlainen kuin minulla, mutta arvostan sitä”, Darmanin sanoi.