Kiina järjesti suuret sotaharjoitukset Yhdysvaltain kongressin puhemiehen Taiwanin-vierailun jälkeen viime vuonna.

Yhdysvaltain kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy ilmoitti maanantaina, että hän aikoo järjestää ”kahdenvälisen tapaamisen” Taiwanin presidentin Tsai Ing-wenin kanssa Kaliforniassa keskiviikkona.

Kiinan suurlähetystön asiainhoitaja Xu Xueyuan totesi uutistoimisto AFP:n mukaan, että tapaaminen uhkaa johtaa ”vakavaan yhteenottoon” Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Xun mukaan Yhdysvaltain ei pitäisi ”leikkiä tulella uudestaan”.

Tulella leikkimisellä hän viittasi viime vuonna tapahtuneeseen edustajainhuoneen silloisen puhemiehen Nancy Pelosin vierailuun Taiwanilla. Nykyisin tehtävää hoitava McCarthy on republikaani ja Pelosi demokraatti.

Viime vuoden elokuussa Kiina järjesti heti Pelosin vierailun jälkeen poikkeuksellisen suuret sotaharjoitukset Taiwanin lähettyvillä. Kiina pitää Taiwania omanaan ja on luvannut palauttaa ”kapinallisen maakunnan” yhteyteensä vaikka sotatoimin.

Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on ollut viime vuosikymmeninä useita diplomaattisia jännitteitä liittyen amerikkalaispoliitikkojen ja Taiwanin johtajien sanomisiin ja tapaamisiin. Taiwan elää käytännössä samanlaista elämää kuin itsenäiset valtiot, mutta virallista itsenäisyyttä se ei ole julistanut, suurelta osin Kiinan hyökkäyksen pelossa.

Yhdysvaltain demokraattipresidentin Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt jossain määrin toppuuttelemaan amerikkalaispoliitikkoja, jotta nämä eivät ärsyttäisi Kiinaa liiaksi. Viime vuonna Biden ei suoraan kieltänyt Pelosia matkustamasta Taiwanille, mutta kannusti häntä jättämään matkan tekemättä.

”Asevoimat on sitä mieltä, ettei se [matka] ole nyt hyvä ajatus”, Biden totesi pari viikkoa ennen Pelosin matkaa.

Kevin McCarthy puolestaan näyttäisi pyrkivän pehmittämään Kiinan reaktiota sillä, että hän tapaa presidentti Tsai Ing-wenin Kaliforniassa eikä pääkaupungissa Washingtonissa, jossa ulkomaalaisten vieraiden käynnillä on virallisempi sävy.

Yhdysvalloissa on vuosikymmenien ajan noudatettu niin sanottua ”strategisen epämääräisyyden” tai ”strategisen monitulkintaisuuden” oppia. Sen mukaisesti Taiwanille eikä Kiinalle ei kerrota suoraan, mitä Yhdysvallat tekisi, jos Kiina hyökkäisi Taiwanille.

Yhdysvallat solmi vuonna 1979 diplomaattisuhteet Kiinan kanssa, mikä tarkoitti diplomaattisuhteiden virallista katkaisemista Taiwanin kanssa. Samana vuonna Yhdysvalloissa säädettiin kuitenkin laki, jonka myötä Yhdysvallat lupasi tukea Taiwanin kykyä puolustaa itseään ja ilmaisi Kiinalle, että sen tulisi jättää Taiwan rauhaan.

Joe Biden on sekoillut sanoissaan sen suhteen, miten hän toimisi, jos Kiina hyökkäisi Taiwanille. Hän on välillä sanonut, että Yhdysvalloilla on velvollisuus auttaa Taiwania sodassa kuin sotilasliitto Naton liittolaista ikään. Valkoinen talo on rientänyt korjaamaan, ettei Taiwanille ole annettu mitään turvatakuita ja Yhdysvaltain politiikka on ennallaan.

Kiinalaislehdet kertoivat Kiinan asevoimien sotaharjoituksista Taiwanin ympäristössä viime vuoden elokuussa tapahtuneen Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin vierailun aikoihin.

Kiinan ja Taiwanin tiet erkanivat 1940-luvun lopulla, kun Kiinan sisällissodan hävinnyt Kuomintang-puolue pakeni Taiwanin saarelle. Maailman näkökulmasta oli olemassa kaksi Kiinaksi itseään kutsuvaa maata: Pekingistä käsin kommunistisen puolueen johtama Kiinan kansantasavalta ja Taiwanilla kutsuttu maa nimeltä Kiinan tasavalta.

Vuonna 1971 YK:n yleiskokouksessa äänestettiin, että jatkossa Taiwanin sijaan Kiinan kansantasavalta on ainoa oikeutettu Kiina maailmassa. Vaikka Yhdysvallat vastusti päätöstä, silloinen presidentti Richard Nixon piti järkevänä, että myös Yhdysvallat lähentyy Kiinaa, joka toimi vastapainona Yhdysvaltain silloiselle pääviholliselle Neuvostoliitolle.

Taiwanilla asuu noin 24 miljoonaa ihmistä ja Kiinassa noin 1,4 miljardia. Molemmat maat ovat kasvattaneet asemenojaan tuntuvasti viime vuosina. Myös maiden naapurit Japani ja Etelä-Korea ovat varustautuneet ahkerasti. Näiden maiden tilannetta mutkistaa Pohjois-Korean jatkuva uhittelu ydinase- ja ohjushankkeilla.

Yhdysvallat on ryhtynyt viime vuosina moniin yhteistyöhankkeisiin Kiinan lähialueen valtioiden kanssa, mitä Kiina pitää uhkana itselleen. Esimerkiksi maaliskuussa Yhdysvallat, Australia ja Britannia ilmoittivat sopimuksesta, jonka myötä Australia hankkii Yhdysvalloilta kymmeniä miljardeja dollareita maksavia ydinsukellusveneitä.

Sukellusveneet liittyvät maiden kokemaan pelkoon siitä, että ne joutuvat sotaan Kiinaa vastaan.