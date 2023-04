Tiedusteluvirkamiehen mukaan pallon tiedonkeräämiskyky ei juurikaan eroa kiinalaissatelliiteista.

Alkuvuonna Yhdysvaltojen kautta kulkenut kiinalainen pallo on kyennyt tallentamaan kuvamateriaalia ja keräämään tiedusteluaineistoa Yhdysvaltain armeijan tukikohtien sijainnista, asiantuntijalähde kertoo CNN:lle.

Lähteen mukaan pallon avulla kerätyt tiedot on pystytty välittämään Kiinalle reaaliajassa. Yhdysvaltain hallitus ei kuitenkaan tiedä, onko Kiina hyödyntänyt pallon avulla hankkimiaan tietoja.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ei kaikesta huolimatta ole kovinkaan huolissaan niistä tiedoista, joita Kiinan on pallon avulla ollut mahdollista kerätä. CNN:n haastatteleman lähteen mukaan pallon tiedonkeräämiskyky ei juurikaan eroa kiinalaissatelliiteista, jotka pystyvät keräämään kuvatunlaista tietoa.

Viranomaisten mukaan Yhdysvallat on tiennyt kiinalaispallon kulkureitistä, joten maan hallitus pystyi suojaamaan strategisesti tärkeitä kohteita ja häiritsemään osaa signaaleista ennen kuin pallo ehti poimia niitä, kertoo CNN.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Kiinalla on käynnissä laajempi vakoilupallo-ohjelma, joka on kuitenkin ilmeisesti loppumassa pian. CNN:n haastattelemat viranomaislähteet kertovat, että Kiina on käyttänyt palloja vähintään kahdessakymmenessä tehtävässä viidellä eri mantereella viiden viime vuoden aikana.

Tiedusteluun perehtynyt lähde kertoi, että tuona aikana arviolta puoli tusinaa palloa on leijunut Yhdysvaltojen ilmatilassa, vaikkakaan ei välttämättä manneralueen yllä.

Epäilty vakoilupallo havaittiin Yhdysvaltojen ilmatilassa Alaskan osavaltion yläpuolella 28. tammikuuta. Pallo leijui Yhdysvaltojen ilmatilassa seitsemän päivää ennen kuin Yhdysvaltain ilmavoimien F22-hävittäjä ampui pallon alas mereen maan itärannikolla. Päätöksen pallon alasampumisesta teki presidentti Joe Biden.

Bidenin poliittiset vastustajat syyttivät häntä vitkastelusta pallon ampumisessa alas. Hallinnon mukaan syynä hitaaseen toimintaan oli se, ettei pallon haluttu aiheuttavan tuhoa ja harmia mantereen yllä.

Vakoilupallotapaus kiristi Yhdysvaltain ja Kiinan välejä.

Kiina on toistuvasti väittänyt, että kyseessä on ollut miehittämätön, reitiltään poikennut ilma-alus, jonka se kertoo eksyneen vahingossa Yhdysvaltojen ilmatilaan. Yhdysvallat on tutkinut myös sitä mahdollisuutta, ettei palloa ole tarkoituksella ohjattu Yhdysvaltojen mantereelle.

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan Kiina on kuitenkin pystynyt ohjaamaan pallon liikkumista jossain määrin.