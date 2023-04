Venäläisten päätelevisiokanavien iltauutisissa päähuomion veivät kotimaan aiheet. Pervyi kanalin raportissa vähäteltiin Suomen asevoimien kyvykkyyttä, jota Naton pääsihteeri kehui.

Moskova

Venäjän iltauutisissa tiistaina Suomen Nato-jäsenyys ei yltänyt pääaiheeksi.

Jokaisen kolmen päätelevisiokanavan uutislähetyksessä nähtiin venäläisten Eurooppa-ja Brysselin-kirjeenvaihtajien raportit Suomen liittymisestä Natoon.

NTV-kanavan 45 minuutin mittaisessa Segodnja-uutislähetyksessä Suomen Nato-jäsenyyteen päästiin, kun ohjelmaa oli kulunut 20 minuuttia.

Uutisankkurit totesivat, että tosiasiassa Suomi on ollut jo pitkään integroitunut Naton rakenteisiin ja sen asevoimat osallistuneet Naton harjoituksiin. Tärkein muutos Suomelle on Naton 5. artikla turvatakuista ja yhteisestä puolustuksesta.

”Ihmeellistä kyllä, mutta tällä kertaa yleensä flegmaattiset suomalaiset touhottivat ja hämmästyttivät maailmaa tehokkuudellaan. Viikossa he vaihtoivat hallintonsa ja menettivät puolueettoman asemansa, mistä olivat vielä vähän aikaa sitten niin ylpeitä”, NTV:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Sergei Hološevski selosti.

Hološevskin mukaan Brysselissä kaikki puhuivat siitä, miten historiallinen päivä oli Suomelle, jolla on oma ”historiallinen muistinsa” Venäjään liittyen. ”Tällä viitattiin Neuvostoliiton ja Suomen väliseen sotaan 1939-1940”, hän tarkensi.

”Brysselissä maailman rauhanomaisimman liiton laajenemista itään selitettiin tietysti Venäjän vääränlaisella käytöksellä. Toisin sanoin, ennen konfliktia Ukrainassa liitto laajeni muuten vain, mutta nyt järkevästi.”

Pervyi kanalin 50 minuutin mittaisessa Vremja-uutislähetyksessä Suomen Nato-jäsenyyttä käsiteltiin vasta noin puolen tunnin kohdalla monien kotimaan aiheiden jälkeen.

Pääaiheita olivat presidentti Vladimir Putinin Tulan vierailu, Pietarissa sattuneen sotabloggaajan salamurha ja puolustusministeri Sergei Šoigun tilannekatsaus.

Kirjeenvaihtaja Grigori Jemeljanovin Brysselin-raportin aiheena oli: ”Mitä Suomi sai ja minkä kustannuksella?”

”Puolustava – kuten meille on monta vuotta vakuutettu – liitto siirtyi jälleen puolustaen itään. No, me olemme tähän tottuneita ihmisiä. Olemme tienneet jo pitkään, että Nato puolustaa luomalla painepesäkkeitä rajoillemme. Sen vuoksi Kremlissä otettiin kauan odotettu uutinen rauhallisesti.”

Jemeljanov siteerasi jutussa muun muassa Venäjän ulkoministeriötä: ”Suomesta tulee yksi liiton pienistä jäsenmaista, joilla ei ole päätäntävaltaa. Samalla se menettää erityisen äänensä kansainvälisissä asioissa.”

Toimittaja kertoi Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kehuneen Suomen tuovan Natoon ammattimaisen armeijansa ja kehittyneen sotateollisuutensa.

”Se oli tietysti pikemminkin rituaalinomainen kohteliaisuus”, toimittaja sanoi. ”Suomen sotilasmenot ovat jossain 40. sijalla maailman maiden joukossa – Kreikan, Singaporen ja Kolumbian jälkeen.”

Kirjeenvaihtajan mukaan nyt on käynyt ilmi, että Suomi ei itse asiassa ole koskaan ollut erityisen ystävällismielinen Venäjää kohtaan edes ollessaan liittoutumaton.

Jutussa esiteltiin puolustusvoimain komentajan Timo Kivisen uutistoimisto Reutersille viime kesänä antama haastattelu, jossa Kivinen kertoo Suomen varautumisesta Venäjän hyökkäyksen varalta.

”Katsokaa itse, viime vuonna tarkalleen 22. kesäkuuta, historiamme traagisimpana vuosipäivänä [Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon toisessa maailmansodassa] suomalainen komentaja Timo Kivinen antoi haastattelun Reutersille. Käy ilmi, että hänen maansa on valmistautunut sotaan Venäjää vastaan vuosikymmeniä.”

”Te kysytte: entäs sopimus ystävyydestä ja yhteistoiminnasta Suomen kanssa? Juuri näin. Oli sopimus, mutta sen suojissa valmistauduttiin vuosikymmenien ajan sotaan.”

”Tietenkään Venäjä ei ole aikonut hyökätä Suomeen eikä aiokaan. Mutta tämä [Suomen toiminta] voi kostautua missä tahansa, esimerkiksi ajankohtaisessa arktisessa kysymyksessä.”

Rossija 1 -kanavan Vesti-uutislähetyksessä Suomen Nato-jäsenyyttä käsiteltiin lyhyesti vain noin minuutin verran aivan lähetyksen lopussa. Brysselin-kirjeenvaihtajan raportti keskittyi Ukrainaan.