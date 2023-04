Palkka-armeija Wagnerin omistaja Jevgeni Prigožin ilmoitti pystyttäneensä lipun Bahmutin hallintorakennuksen katolle. Ukrainan mukaan kyseessä on valeuutinen ja rakennus olisi todellisuudessa vessa.

Venäjän palkka-armeija Wagnerin omistaja Jevgeni Prigožin nosti Wagner-joukkojen lipun rakennuksen katolle, jonka se väittää olevan Bahmutin hallintorakennus. Ukrainan mukaan kyseessä on vessa. Kuvakaappaus on peräisin päiväämättömältä Telegram-videolta.

Venäjän joukot ovat ”juridisesti” ottaneet hallintaansa Itä-Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevan Bahmutin kaupungin, väittää Venäjän palkka-armeija Wagnerin omistaja Jevgeni Prigožin.

Todisteena tästä Prigožin nosti myöhään sunnuntai-iltana Wagner-joukkojen lipun rakennuksen katolle, jonka se väittää olevan kaupungin hallintorakennus. Tapahtuma on kuvattu videolle, joka julkaistiin maanantain vastaisena yönä Prigožinin mediayhtiö Concordin Telegram-kanavalla.

Prigožin ilmoitti, että lippu liehui salossa sotakirjeenvaihtaja Maksim Fominin muistolle. Fomin kuoli sunnuntaina Pietarissa tapahtuneessa räjähdyksessä.

Prigožin kuitenkin myönsi videolla, että Ukrainalla on edelleen joukkoja kaupungin länsiosissa.

Ukraina puolestaan väittää, että kaupunki on edelleen sen hallinnassa, ja ettei lippua olisi pystytetty hallintorakennuksen vaan vessan katolle.

”Bahmut kuuluu Ukrainalle ja he eivät ole vallanneet mitään ja ovat hyvin kaukana siitä”, Ukrainan itäisen sotilaskomentokunnan tiedottaja Serhi Tšerevatyi, sanoi uutistoimisto Reutersille.

”He pystyttivät lipun jonkinlaisen vessan päälle”, ukrainalaistiedottaja sanoi.

Myös Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar väitti, että Wagnerin video olisi ”hauska väärennös”, ja Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak kehotti ihmisiä suhtautumaan rauhallisesti ”valeuutisiin”.

Wagner-joukkojen jakaman videon kuvakaappauksesta ei näy yksityiskohtia rakennuksesta.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kuitenkin esitti sunnuntaina, että Wagner-palkkasotilasryhmän joukot olisivat edenneet Bahmutissa hallintorakennukselle asti.

Myös maanpaossa toimiva venäläismedia Meduza kertoo, että video olisi kuvattu hallintorakennuksen raunioilla, ja epäilee, että Ukrainan joukot olisivat räjäyttäneet sen vetäytyessään. Meduzan mukaan Venäjän joukot hallitsisivat nyt 70 prosenttia kaupungista.

”Jos Ukrainan armeija ei aloita vastahyökkäystä lähiaikoina, niin se todennäköisesti menettää kaupungin kokonaan”, julkaisu arvelee.

Videolla ei kuulu laukaisuja, minkä vuoksi Meduza päättelee, että Ukrainan joukot sijaitsevat kauempana hallintoalueelta.

Haavoittunutta ukrainalaissotilasta hoidettiin lähellä Bahmutin rintamaa viime lauantaina. Sulanut lumi on muuttanut kuoppaiset tiet matkaa hidastavaksi mutavelliksi.

Bahmutin hallinnasta on taisteltu verisesti jo kuukausia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi perusteli viime viikolla kaupungista kiinni pitämistä sillä, että Venäjän mahdollinen voitto Bahmutissa voisi vaatia Ukrainaa tekemään epämieluisia kompromisseja.

Kuukausia jatkuneet taistelut pikkukaupungin hallinnasta ovat paisuneet poliittisesti huomattavasti merkittävämmiksi kuin mitä Bahmutin taisteluiden varsinainen sotilaallinen merkitys on, arvioi Ukrainan sotaa seuraava HS:n faktantarkastaja John Helin aiemmin.

Bahmutissa taistelee sekä Wagnerin palkkasotilaita että Venäjän armeijan joukkoja. Sekä Venäjän että Ukrainan joukot ovat kärsineet raskaita tappioita Bahmutin taisteluissa.