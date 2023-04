Trump ei ollut parhaassa iskussa Mar-a-Lagossa, arvioi Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista. Yhdysvaltain yhteiskunta on kuitenkin jakautunut kahtia, eikä jaettua todellisuutta enää ole.

New Yorkissa nostettiin tiistaina 34 syytettä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Hetki oli historiallinen, sillä Yhdysvalloissa ei ole aiemmin luettu rikossyytteitä entisille presidenteille.

Tästä huolimatta jopa osa Trumpin vastustajista toivoi, ettei syytettä ensinkään olisi nostettu.

”On vähän masentavaa, että kun presidenttiä vastaan ensimmäisen kerran nostetaan syyte, on se näinkin vähäpätöinen ja kaukaa haettu”, sanoo tutkija Maria Lindén Suomen ulkopoliittisesta instituutista.

Trumpia syytetään kirjanpidon väärentämisestä, mutta koska kyseessä on itsessään pieni rike, pyrkii syyttäjä kytkemään sen laajempiin rikoksiin. Syyttäjän mukaan Trump pyrki esimerkiksi vaikuttamaan vaalitulokseen maksamalla vaitiolorahoja juuri ennen vaaleja.

”Se on hirveän hutera syyte, eikä välttämättä mene läpi”, Lindén sanoo.

Trump-naamariin ja vankilahaalariin pukeutunut ihminen New Yorkissa 4. huhtikuuta.

Hänen mukaansa jopa Trumpia vastustavat oikeusoppineet ovat arvostelleet yrityksiä liittää kirjanpitorikos ja vaalikampanjarahoitus toisiinsa. Kytköstä heikentää muun muassa se, että vaalit olivat valtakunnalliset, mutta syytteitä käsitellään New Yorkin osavaltion oikeudessa.

Sen sijaan syyttäjän voi Lindénin mukaan olla yksinkertaisempi edetä toista haaraa ja todistaa mahdollinen verorikoksen suunnittelu.

” ”Kaiken voi nähdä poliittisena pelinä”

Syytteiden arvostelu osoittaa, ettei Trump ole ”ihan tavallinen mies kadulta”, arvioi Yhdysvaltain poliittisen historian tutkija Oscar Winberg Turun yliopiston John Morton keskuksesta.

”Ollaan sitä mieltä, että kun kerran syytetään entinen presidentti, pitäisi olla isompi rikos ja lujempi oikeustapaus”, hän sanoo.

”Samalla pitää muistaa, että tämä ei ole poliittinen tapaus, vaan oikeustapaus. Myös mielipidemittaukset näyttävät, että enemmistö amerikkalaisista on sitä mieltä, että nämä syytteet piti nostaa, jos on syitä nostaa ne.”

Helsingin yliopiston vanhempi yliopistolehtori Rani-Henrik Andersson on samaa mieltä: syytteet on luettu ja syytä siihen on. Yhdysvalloissa on hänen mukaansa silti ihmetelty syytteiden ajankohtaa.

On kysytty, miksi syytteet nostettiin juuri nyt, vaikka niillä on spekuloitu vuosia.

”Trumpin kaudella kaikki on politisoitunut, ja halutessaan kaiken voi nähdä poliittisena pelinä”, Andersson toteaa.

Trumpin kannattajat odottivat entisen presidentin paluuta Mar-a-Lagon kotiinsa Floridassa 4. huhtikuuta.

Trumpin kannattaja New Yorkissa 4. huhtikuuta 2023.

Suuri kysymys on ollut, onko kyse poliittisesta ajojahdista. Ainakin Trump itse on pyrkinyt esiintymään uhrina, mikä tuli ilmi myös hänen Mar-a-Lagossa varhain keskiviikkona Suomen aikaa pitämässään puheessa.

Puhetta ei pidetty Yhdysvalloissa erityisen onnistuneena, Lindén huomauttaa. Trump on taitava pitämään ”vihaisia puheita, joissa hän lietsoo kannattajiensa vihaa”.

”Eilinen oli sen verran raskas päivä, ettei Trump ollut parhaassa iskussa pitämään tulikiven katkuista, kannattajiaan innostavaa puhetta.”

” ”Trumpin mukaan kyse on rasistisesta ajojahdista”

Tästä huolimatta uhriutuminen vetoaa todennäköisesti moniin Trumpin ydinkannattajiin, ja myös republikaanipuolue on asettunut melko yksissä tuumin Trumpin taakse. Lindénin mukaan Trumpin tarina vetoaa monien hänen kannattajiensa primitiiviseen tunteeseen, jossa pelätään, että valkoiselle miehelle käy vielä huonosti, kun vähemmistöt saavat valtaa.

”Trumpin mukaan kyse on rasistisesta ajojahdista, jossa musta syyttäjä syyttää häntä siksi, että hän on valkoinen mies. Se on tarina siitä, että valkoista miestä potkitaan aina päähän.”

Syytteistä on ensi alkuun ollut Trumpille hyötyä. Kannatus on noussut ja varainkeruu saanut nostetta. Pesäeroa ottaneet republikaanit ovat lähentyneet.

On kuitenkin vaikea ennustaa, miten tilanne kehittyy pitkällä aikavälillä. Trumpia vastaan saatetaan myös nostaa ennen vaaleja vielä uusia, yhteiskunnallisesti painavampia syytteitä Georgiassa ja valtakunnallisella tasolla.

Oscar Winberg muistuttaa, että presidenttikisassa käydään kaksi kampanjaa. Ensimmäisessä valitaan presidenttiehdokas puolueen sisältä, toisessa demokraattien ja republikaanien ehdokkaat ottavat mittaa toisistaan.

Syytteiden myötä lisääntynyt kannatus muodostuu enimmäkseen ydinkannattajista, jotka olisivat todennäköisesti ”palanneet kotiin” joka tapauksessa.

”Mutta jos Trumpista tulisi republikaanien presidenttiehdokas, pitäisi hänen voittaa demokraatit. Jo nyt voidaan todeta, että siinä kilvassa tästä ei ole hyötyä.”

Entinen presidentti puhui lehdistölle Mar-a-Lagon kartanossaan sen jälkeen, kun hänelle oli luettu syytteet New Yorkissa.

Andersson uskoo, että Trumpin vaalikampanja tulee jossain vaiheessa kokemaan syytteiden vuoksi vaikeuksia myös siksi, että republikaaniehdokkaiksi pyrkivien on vielä tehtävä häneen pesäero.

”Trump on myös tähän asti päässyt luomaan medianarratiivin, jota hän kontrolloi. Mutta kun oikeuden rattaat pyörivät, ne pyörivät, ja Trump joutuu vain olemaan mukana.”

” ”Jaettua todellisuutta ei enää ole”

Entisen presidentin oikeustapaus alleviivaa Yhdysvaltain poliittisen tilanteen ongelmia ja sirpaleisuutta, Andersson summaa.

”Se osoittaa myös, kuinka vahva Trump on vieläkin.”

Myös Lindén korostaa maan kahtiajakoa, jonka vuoksi Trumpin syytteitä tulkitaan hyvin eri tavoin.

”Tällä on yhdenlainen vaikutus niille, jotka elävät yhdessä todellisuudessa ja toisenlainen niille, jotka elävät toisessa todellisuudessa”, hän sanoo.

”Jaettua todellisuutta ei oikein enää ole – ainakaan missään politiikkaan liittyvässä asiassa ja tämä liittyy politiikkaan.”

Entinen presidentti Donald Trump heilutti kannattajilleen poistuessaan Mar-a-Lagossa pitämästään tiedotustilaisuudesta 4. huhtikuuta.

Polarisaation on pelätty johtavan myös väkivaltaan. Mediassa on puhuttu myös Capitolin valtauksen toisinnosta.

Winbergin mielestä näkökulma on väärä.

”Poliittinen väkivalta ei yleensä näytä Yhdysvalloissa siltä kuin Washingtonissa 6. tammikuuta 2021”, hän huomauttaa. ”Yleensä kyse on yksittäisten radikaalien ajamasta asiasta.”

Esimerkiksi sen jälkeen, kun Trumpin Mar-a-Lagon kotiin tehtiin kotietsintä, uhkaukset FBI:tä kohtaan lisääntyivät huomattavasti.

”Yksittäiset ihmiset voivat aiheuttaa poliittista väkivaltaa. Esimerkiksi Trumpin poika on julkaissut kuvan tuomarin perheenjäsenistä.”