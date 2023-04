Euroopan johtajat pyrkivät tasapainottelemaan Ukrainan sodan ja talousintressien välillä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen matkustavat tänään Kiinaan. Eurooppalaisjohtajien odotetaan kolmipäiväisen vierailunsa aikana pyrkivän suostuttelemaan Kiinaa olemaan tukematta Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Macronin kansliasta kerrottiin jo viime viikolla, että presidentti aikoo vierailullaan varoittaa Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä seurauksista, joita Venäjän liiallisesta tukemisesta olisi Kiinalle.

”Kiina on ainoa maa maailmassa, joka pystyy vaikuttamaan välittömästi ja radikaalilla tavalla konfliktin kulkuun, suuntaan tai toiseen”, Macronin kanslian nimettömänä pysytellyt virkamies kertoi medialle.

Hänen mukaansa Macron aikoo tehdä Ranskan linjan selväksi Xille, mutta pyrkii kuitenkin esittämään asian pehmeämmin kuin Yhdysvallat, jonka retoriikka Kiinaa kohtaan on usein hyökkäävämpää.

Kiina on pyrkinyt esiintymään neutraalina, rauhaa edistävänä osapuolena Venäjän hyökkäyssodan aikana. Käytännössä Kiinalla on hyvin läheiset välit Venäjään, mutta toistaiseksi se on pidättäytynyt esimerkiksi suorasta aseellisesta tuesta Kremlille. Xin äskettäinen vierailu Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin luona oli lännelle muistutus maiden tiiviistä suhteista.

FRS-tutkimuslaitoksen tutkija Antoine Bondaz arvioi uutistoimisto AFP:lle, että Macron ja von der Leyen varoittavat Xitä julkisesti Venäjän aseellisesta tukemisesta, ja pitävät keskinäisissä keskusteluissaan esillä myös pakotteiden uhkaa.

Macron ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat Kiinasta puhelimitse tiistaina.

Macron ja von der Leyen pyrkivät tasapainottelemaan Ukrainan sotaa liittyvien intressien sekä EU:n ja Kiinan välisten kauppasuhteiden välillä. EU-johtajat ovat haluttomia tulehduttamaan välejä tärkeään kauppakumppaniin.

Vierailun taloudellisesta ulottuvuudesta kertoo se, että Macronin mukana Kiinaan matkustaa noin 60 liike-elämän johtajan delegaatio, mukana muun muassa lentokonevalmistaja Airbusin johtaja.

Etenkin EU:n johtavat talousmahdit Ranska ja Saksa korostavat Kiina-suhteiden merkitystä, kun taas moni EU:n itäisistä jäsenmaista, joille Venäjän uhka näyttäytyy konkreettisempana, toivoo tiukempaa linjaa Kiinaa kohtaan.

Von der Leyen sanoi puheessaan viime viikolla, että Kiinan suhtautuminen Ukrainan sotaan on määrittävä tekijä myös Kiinan ja EU:n välisille suhteille. Von der Leyen kritisoi sitä, että Xi on pitänyt yllä lämpimiä suhteita laitonta sotaa käyvän Venäjän kanssa. Hän kuitenkin totesi, ettei EU halua katkaista suhteita Kiinaan.

Macron tapaa keskiviikkona Pekingissä asuvia ranskalaisia, ja torstaina ovat vuorossa tapaamiset Xin ja muun Kiinan johdon kanssa. Perjantaina Macron tapaa Guangzhoussa paikallisia opiskelijoita.

Vierailussa oma merkityksensä on myös sillä, että Ranska näkee itsensä pelurina Aasian ja Tyynenmeren alueella. Ranskalla on edelleen hallintoalueita ja sotilaita Tyynellämerellä, ja maa haluaa olla mukana määrittämässä alueen kehitystä.