Toimittaja Ekaterina ”Katya” Pereverzeva lähtee koiransa Eran kanssa Odessaan tapaamaan poikaystäväänsä, sotilasta. Mutta sota ei anna lomaa.

Odessa

Sota tarkoittaa myös sitä, että ihmiset ovat parittomia. Seurustelukumppanit ja puolisot ovat kaukana tai poissa: sodassa, selustassa, paenneina.

Minunkin poikaystäväni palvelee Ukrainan armeijassa. Vastikään hänet lähetettiin Odessaan, ja silloin tarjoutui harvinainen mahdollisuus. Pääsisin tapaamaan häntä.

Pääsisin merelle.

Vuoteen 2014 saakka sanonta ”mennään merelle” tarkoitti Ukrainassa kolmea mahdollista vaihtoehtoa: Krimiä, Asovanmeren rantaa ja Odessan rannikkoseutua.

Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin. Jäljelle jäi kaksi vaihtoehtoa. Täysimittaisen hyökkäyssodan yhteydessä vuonna 2022 Venäjä miehitti Asovanmeren rannikon.

Vaihtoehtoja ei enää ollut.

Lapsena vietin rantalomia Berdianskissa. Teini-ikäisenä kävin Mariupolissa. Asuin silloin Donetskissa, jota ei vielä ollut miehitetty. Eräänä iltana menin ystäväni kanssa hetken päähänpistosta rautatieasemalle. Nousimme Mariupoliin menevään yöjunaan ja aamuseitsemältä istuimme meren rannalla. Löysimme asemalta koiranpennun, joka seurasi meitä rannalle. Pentu heittäytyi hassunkurisella tavalla aaltojen syleilyyn ja yritti haukata niitä. Halusin ottaa pennun mukaani. Lupasin itselleni, että jonain päivänä minulla olisi koira ja veisin sen merenrantaan.

Muistin tämän, kun poikaystäväni pyysi minua Odessaan. En ole näyttänyt koiralleni Eralle merta.

Niinpä ostin junaliput, itselleni ja koiralle.

Kun saavuimme Odessaan, tunnistin yhä sen kepeän tunnelman. Aika tuntuu siellä hidastuvan tavalla, joka on luonteenomaista lomapaikalle.

Ensimmäisenä aamuna lähdimme majapaikastamme aamukahdeksalta syödäksemme aamiaista meren rannalla.

Saavuimme rannan tuntumaan, jäimme katsomaan aamuauringon kultaamaa merta matkan päästä. Emme päässeet lähemmäksi. Hiekkaranta oli erotettu lippusiimoilla ja varoituskylteillä, joissa oli teksti: ”Varokaa miinoja.”

Aallot voivat tuoda venäläisiä merimiinoja rantaan saakka.

Katsoin merelle lippusiiman takaa ja ajattelin kaikkia niitä rantoja ja paikkoja, jotka on eristetty samanlaisella teipillä. Venäjän miehittämiä. Täynnä miinoja. Joidenkin arvioiden mukaan Ukraina on tätä nykyä maailman tiheimmin miinoitettu maa.

Lomakaupungeista on tullut sotaa käyvän maan kaupunkeja. Täysimittaisen hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Venäjä on säännöllisin väliajoin pommittanut myös Odessaa. Kaupungissa on ollut pitkiä sähkökatkoja massiivisten raketti-iskujen aikana.

Zelenskyi kävi täällä, seinässä lukee.

Sodan jälkiä.

Kävelimme pitkin rantaa ja löysimme kaistaleita, joita ei ollut eristetty. Kävelimme hiekalle ja istuimme vesirajaan juomaan kahvia. Puhuimme siitä, kuinka jonakin päivänä katselisimme merelle vapautetuista kaupungeistamme samalla tavalla kuin tässä nyt.

Era piti hiekasta ja hetkistä, joina iso aalto hyökyi pitkin rantaa ja kasteli sen tassut. Se ei pitänyt tuulesta, joka painoi sen korvan päätä vasten, eikä se pitänyt äänestä, joka ryöpsähti aallon taittuessa rantaan.

Era merelllä ensimmäistä kertaa.

Mietin, missä mahtaa olla se Mariupolin koiranpentu, onko se säilynyt hengissä sodassa? Katsopas, hauvaseni: tässä on nyt minun oma koirani ja sen minä toin kuin toinkin merelle.

Myöhemmin päivällä söimme juutalaisessa perheravintolassa ja lähdimme sen jälkeen pitkälle kävelylle. Oli ihanaa vaeltaa puolityhjillä kaduilla lämpimässä illassa. Viivytimme mahdollisimman pitkään sitä hetkeä, jolloin oli pakko kutsua taksi. Keskiyöllä kaikkien oli oltava sisätiloissa, silloin alkaa ulkonaliikkumiskielto.

Ehdimme majapaikkaan ajoissa. Kello tuli yksi. Ensin kuului ilmahälytys. Sitten tykkitulta. Sitten Shaheedit.

Venäjä ampui Shaheed-raketteja Odessaan. Ne ovat drooneja, jotka voivat kuljettaa jopa 40 kiloa räjähdysainetta. Shaheedit ovat minusta inhottavimpia kaikista niistä keinoista, joilla venäläiset yrittävät meitä tappaa. Jos raketti lentää kaupungin yli, räjähdysääni seuraa heti perässä eikä iskuun voi valmistautua.

Droonia yritetään ampua alas tykkitulella. Joskus se kuitenkin lentää kaupunkiin saakka. Läheltä se kuulostaa ihan skootterilta. Tällä skootterilla vain on mukanaan kilokaupalla räjähteitä.

Yksi Shaheed lensi talomme yli, sitten toinen. Ne räjähtivät jossakin hyvin lähellä.

Uutisissa kehotettiin pysymään kaukana ikkunoista, koska joitakin näitä tappovälineitä saattoi yhä olla taivaalla.

Teimme ikkunattomalle käytävälle pehmeän makuupaikan tyynyistä ja huovista.

Kello 3.14 aamuyöllä ilmahälytys oli ohi. Emme saaneet nukuttua emmekä katsottua elokuvaa, joka oli jäänyt kesken.

Täydellisen päivän jälkeen tuli yö, jona Venäjä laukaisi 17 droonia. Kaksi niistä lensi yli sen esikaupunkialueen, jossa oli rantalomamme majapaikka.

Hereillä Shaheedien jälkeen.

Täällä Ukrainassa -sarjaan kirjoittavat ja kuvaavat harkovalainen Ekaterina ”Katya” Pereverzeva, kiovalainen Kateryna Tyhnenko ja Donbas Frontliner -nettimedian kuvaaja Andri Dubtšak, joka kiertää etulinjassa ja selustassa. Tuotanto: Tuija Pallaste / HS