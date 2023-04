Trumpin syytteisiin liittyvät kahdelle naiselle ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja maksetut hyssyttelyrahat. Karen McDougal sanoo olleensa Trumpin kanssa kymmenen kuukauden salasuhteessa vuosina 2006–2007.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump astui tiistaina oikeuden eteen, jossa hänelle luettiin yhteensä 34 syytekohtaa. Syytteisiin liittyvät kahdelle naiselle maksetut hyssyttelyrahat vuoden 2016 presidentinvaalien alla.

Huomio on kiinnittynyt etenkin entiseen aikuisviihdetähteen, Stormy Danielsiin eli Stephanie Cliffordin, jolle Trumpin asianajaja Michael Cohen maksoi 130 000 dollaria, jotta nainen vaikenisi seksisuhteestaan Trumpin kanssa.

Cliffordin lisäksi syyttäjä mainitsi toisen rahalla vaiennetun naisen, Karen McDougalin. The Wall Street Journal julkaisi vain muutama päivä ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja jutun otsikolla: National Enquirer suojasi Donald Trumpia Playboy-mallin syrjähyppysyytöksistä.

Paljastui, että National Enquirer -lehteä julkaiseva American Media, Inc. (AMI) oli maksanut 150 000 dollaria yksinoikeuksista McDougalin paljastusjuttuun salasuhteestaan Trumpin kanssa. Lehti ei kuitenkaan koskaan julkaissut juttua vaan hautasi sen.

Tabloid-alalla taktiikkaa, jossa juoruja ostetaan niiden salaamista varten, kutsutaan nimellä ”ota kiinni ja tapa” (catch and kill), kirjoitti The New Yorker myöhemmin. Lehden mukaan AMI:n toimitusjohtaja David Pecker kuvaili Trumpia ”henkilökohtaiseksi ystäväkseen”.

McDougal haastoi lopulta AMI:n oikeuteen ja sai sopimuksen, jonka avulla hän on pystynyt sittemmin puhumaan suhteestaan Trumpiin.

Mutta kuka McDougal on ja millainen hänen suhteensa Trumpiin oli?

McDougal syntyi Garyn kaupungissa Indianan osavaltiossa 52 vuotta sitten, mutta muutti lapsuudessaan Michiganiin. Britannian yleisradion BBC:n mukaan hän aloitti mallintyöt parikymppisenä osallistumalla uimapukukilpailuihin.

Vuonna 1998 McDougal voitti Playboy-lehden vuoden playmate-tittelin. Vuosituhannen alussa Playboyn lukijat äänestivät hänet toiseksi 1990-luvun playmate-kisassa. Ensimmäiseksi tuli Pamela Anderson. Playmatella eli leikkikaverilla tarkoitettiin mallia, jonka kuva julkaistiin lehden keskiaukeamalla.

Karen McDougal poseerasi Mustangin vierellä pian sen jälkeen, kun hänet oli nimetty Playboyn vuoden 1998 playmateksi.

McDougal kertoi CNN-kanavan haastattelussa vuonna 2018, että hänellä oli kymmenen kuukauden pituinen suhde Donald Trumpin kanssa vuosina 2006–2007. Tuona aikana McDougal ja Trump harrastivat naisen mukaan seksiä kymmeniä kertoja.

”Voin kertoa, että näimme toisiamme vähintään viisi kertaa kuussa, jopa useammin”, McDougal kertoi CNN:lle.

Trump oli avioitunut Melania Trumpin kanssa vastikään vuonna 2005 ja aviopari oli saanut lapsen vuonna 2006.

Trump ja McDougal tapasivat ilmeisesti kesäkuussa 2006, kun Trump oli kuvaamassa Diili-tositelevisio-ohjelmaa Playboy-kartanossa Los Angelesissa. McDougal on kirjoittanut Trumpin tykästyneen häneen välittömästi ja kertoneen hänelle toistuvasti, kuinka kaunis hän on.

McDougal on on kirjoittanut salasuhteesta kahdeksan sivun verran. The New Yorker -lehti sai käsinkirjoitetut muistelmat haltuunsa naisen ystävältä John Crawfordilta. McDougal vahvisti lehdelle, että kyse oli hänen kirjoituksistaan.

McDougalin selonteko avaa yksityiskohtaisesti, kuinka Trump ja hänen liittolaisensa järjestelivät salatapaamisia rakastajattarien kanssa niin, ettei media saanut niistä vihiä. Järjestelyihin kuului muun muassa monimutkaisia oikeudellisia sopimuksia ja lahjuksia. McDougal kertoo muun muassa maksaneensa itse hotelli- ja matkakuluja ja Trumpin korvanneen niitä jälkikäteen niin, ettei maksuista jäänyt jälkiä hänen nimiinsä.

McDougal on kertonut CNN:lle, ettei käyttänyt Trumpin kanssa ehkäisyä, sillä hän luuli, ettei tämä tapaile vaimonsa lisäksi muita naisia. Trump on kiistänyt suhteensa McDougalin kanssa.