Toimittaja-kirjailija E. Jean Carrollin nostama juttu raiskaussyytöksen tiimoilta voi olla oikeudessa huhtikuussa. Georgiassa syyttäjä pohtii presidentinvaaleihin liittyvien syytteiden nostamista. Lokakuussa odottaa petosoikeudenkäynti.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on palannut näyttävästi parrasvaloihin, kun häntä vastaan nostettiin tiistaina 34 rikossyytettä New Yorkissa. Pornotähden, Playboy-mallin ja ovimiehen vaientamisrahoihin vuoden 2016 presidentinvaalien edellä liittyvää vyyhteä käsitellään kuitenkin oikeussalissa seuraavan kerran vasta ensi joulukuussa.

Ystävien ja arvostelijoiden ei silti tarvitse odottaa ensi talveen asti nähdäkseen Trumpiin liittyvä oikeudenkäynti. Sellainen on edessä jo mahdollisesti ennen huhtikuun loppua ja toinen ehkä pian sen perään. Lokakuussakin istutaan käräjillä, minkä lisäksi meneillään on monia muita juttuja, joiden aikataulut ovat avoinna.

Huhtikuun loppupuolella saattaa jatkua oikeusprosessi, jonka lähtökohta on Trumpia vastaan esitetty raiskaussyytös. Toimittaja-kirjailija E. Jean Carroll on syyttänyt Trumpin raiskanneen hänet tavaratalon vaateosastolla New Yorkissa joko vuoden 1995 lopussa tai 1996 alussa.

Carroll esitti syytöksen raiskauksesta kesällä 2019. Trump kiisti syytöksen ja sanoi, ettei ole koskaan tavannutkaan Carrollia. Carroll kaivoi esiin vuonna 1987 otetun valokuvan, jossa näkyivät sekä hän että entinen presidentti.

Kuvassa näkyi myös Trumpin edesmennyt vaimo Ivana, joka aikoinaan syytti Trumpia raiskauksesta mutta perui syytöksen. Kymmenet naiset ovat syyttäneet Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta.

Carroll nosti ensin Trumpia vastaan oikeusjutun kunnianloukkauksesta marraskuussa 2019. Kolmea vuotta myöhemmin eli viime marraskuussa hän haastoi Trumpin oikeuteen pahoinpitelystä, minkä mahdollisti seksuaalirikosten vanhenemiseen liittyvä lainmuutos New Yorkin osavaltiossa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Trump ja Carroll odottavat parhaillaan vetoomustuomioistuimen päätöstä Carrollin nostamasta alkuperäisestä oikeusjutusta, jossa Trumpilla on oman näkemyksensä mukaan syytesuoja. Jälkimmäinen oikeusjuttu puolestaan on tulossa käsittelyyn ennakkotietojen mukaan 25. huhtikuuta.

Yhdysvaltain kongressissa kuunneltiin lokakuussa 2022 tallennetta Donald Trumpin ja Georgian osavaltiosihteerin Brad Raffenspergerin puhelusta.

Carrollin nostamien siviilijuttujen lisäksi Trumpia voivat pian uhata uudet rikossyytteet Georgian osavaltiossa. Fultonin piirikunnan syyttäjä pohtii parhaillaan, nostaako hän syytteet Trumpia vastaan vuoden 2020 presidentinvaalien aikana tehdyistä epäillyistä vaalilainsäädännön alaisista rikoksista.

The Washington Post -lehden mukaan Georgian juttu on kenties vahingollisempi Trumpille kuin New Yorkissa tällä viikolla nostettu rikosjuttu, sillä siinä on kysymys Trumpin epäillystä suorasta hyökkäyksestä amerikkalaista demokratiaa vastaan.

Georgian juttuun liittyy monia juonteita ja henkilöitä. Yksi tarkasteluun tuleva asia oikeusjutussa voisi olla se, kuinka Trump yritti painostaa Georgian osavaltiosihteerin, republikaani Brad Raffenspergerin ”löytämään” Trumpille 11 780 lisä-ääntä, jotta tämä olisi päihittänyt Joe Bidenin vaaleissa. Biden sai osavaltiossa 11 779 ääntä enemmän kuin Trump.

Trumpin tunnin kestänyt puhelu Raffenspergerille tallennettiin nauhalle, joka vuodettiin julkisuuteen. Nauhalta kuului, kuinka Trump yritti ensin anella ja sitten suorastaan painostaa virkamiestä muuttamaan vaalitulosta. Hän vihjaili, että Raffensperger saattaisi syyllistyä rikokseen, jos hän hyväksyisi osavaltion ”korruptoituneen vaalituloksen”.

”Tiedäthän, että se on rikos. Ja tiedäthän, ettet voi antaa niin tapahtua. Se on iso riski sinulle”, Trump sanoi Raffenspergerille ja painosti samassa yhteydessä osavaltiosihteerin asianajajaa.

Otteita Trumpin puhelusta on julkaistu esimerkiksi tässä HS:n taannoisessa jutussa.

Georgian vaaleja ympäröiviä tapahtumia tutkittiin kaksi vuotta ja sen yhteydessä kuultiin noin 75 ihmistä, joista moni kuuluu Trumpin lähipiiriin ja joista monia voivat odottaa syytteet. Valamiehistön on kerrottu suositelleen useiden ihmisten syyttämistä, mutta tiedossa ei ole, kuuluuko Trump heihin, The Washington Post kertoo.

Trumpia vastaan on käynnissä myös useita muita tutkintoja, jotka liittyvät Trumpin kannattajien kongressitalohyökkäykseen tammikuussa 2021 sekä Trumpin taloussotkuihin. Lisäksi tutkitaan sitä, miksi Trump vei Floridan kartanolleen tuhansia salaisia asiakirjoja presidenttikautensa jälkeen.

Ensi lokakuussa Trumpia vastaan käynnistynee CNN-kanavan mukaan oikeudenkäynti, jossa Trumpia ja tämän lapsia syytetään erilaisista petoksista. New Yorkin osavaltion nostamassa siviilijutussa Trumpeilta vaaditaan 250 miljoonan dollarin korvauksia petoksella hankituista rikkauksista.

Presidentiksi ensi vuonna uudelleen pyrkivä Trump on kiistänyt kaikki syytteet ja syytökset. Trumpin mielestä häneen kohdistuu poliittinen ajojahti.