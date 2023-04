Uuden-Seelannin pääministerin tehtävän jättäneeseen Jacinda Arderniin kohdistettiin tutkimuksen mukaan verkossa 50 kertaa enemmän vihapuhetta kuin muihin maan julkisuuden henkilöihin.

Uuden-Seelannin pääministerin paikan tammikuussa jättänyt Jacinda Ardern piti keskiviikkona tunteikkaan jäähyväispuheen maan parlamentissa.

Ardern kuvaili puheessa omia ominaisuuksiaan ja sanoi myös itsensä kaltaisten ”hermostuneiden, tunteikkaiden ja kilttien” ihmisten, ”itkijöiden, halaajien ja äitien” voivan päästä johtamaan maata, kertovat uusiseelantilainen sanomalehti NZ Herald ja The Guardian.

”Minä en muuttunut. Jätän tämän paikan yhtä herkkänä kuin ikinä olin, taipuvaisena märehtimään kielteisiä asioita, kyselytunteja niin paljon vihaten etten saanut syötyä päiviin niitä ennen. Ja kerron teille, että voitte olla sellainen ihminen ja voitte olla täällä”, sanoi Ardern.

Pääministerinä Ardern sai myös raskasta kritiikkiä erityisesti sosiaalisessa mediassa. Aucklandin yliopiston tutkimuksen mukaan Arderniin kohdistui 50 kertaa enemmän vihapuhetta verkossa kuin kehenkään muuhun uusiseelantilaiseen julkisuuden henkilöön, kertoo australialainen uutiskanava ABC.

Aiemmin tänä vuonna uusiseelantilainen mies sai vuoden tuomion uhattuaan tappaa Ardernin.

Ardern on kuitenkin sanonut, ettei sosiaalisen median hyökkäyksillä ollut vaikutusta hänen eropäätökseensä. Yllätyserossaan tammikuussa hän kertoi, ettei hänellä ollut ”riittävästi [bensaa] tankissa”.

Pääministerin pestiin nousi Uuden-Seelannin koronatoimista aiemmin vastannut 44-vuotias Chris Hipkins.

Ardern oli Uuden-Seelannin pääministeri viisi vuotta. Tullessaan valituksi 37-vuotiaana hän oli yksi nuorimmista pääministereistä Uuden-Seelannin historiassa. Hän oli myös vasta toinen pääministeri missään maassa, joka synnytti kautensa aikana. Ardern sai Neve-tyttären vuonna 2018.

”Sinä et tule kasvamaan niin, että sinut tunnetaan entisen pääministerin tyttärenä. Vaan minut tullaan tuntemaan Neven äitinä”, osoitti Ardern sanansa lapselleen puheessaan.

Ardernin kaudelle sattui moni vaikeita aikoja maan historiassa: koronaviruspandemian lisäksi muun muassa Christchurchin moskeijaiskut, joissa kuoli 51 ihmistä, sekä Whakaari-saaren tulivuoren­purkaus.

Jäähyväispuheessaan Ardern kertoi onnistumisistaan ja epäonnistumisistaan virassaan sekä intohimonsa kohteista, kuten luonnonsuojelusta.

”Tiedän, että lähes kaikessa on politiikkaa, mutta tiedämme myös miten ja milloin luopua siitä. Kun kriisi on tullut eteemme, olen nähnyt parhaat puolet tästä paikasta. Ilmastonmuutos on kriisi.”

Keskiviikkona erostaan Sdp:n johdosta ilmoittanut Suomen pääministeri Sanna Marin kävi viime vuonna valtiovierailulla Uudessa-Seelannissa, missä hän tapasi Ardernin.

Marin oli ensimmäinen Suomen pääministeri, joka vieraili Uudessa-Seelannissa.

