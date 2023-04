Israelin mukaan raketti-iskujen takana olisivat Libanonissa majailevat palestiinalaisryhmät, ei vaikutusvaltainen Hizbollah-ryhmä, Reuters kertoo.

Libanonin puolelta on ammuttu torstaina kahteen otteeseen raketteja Pohjois-Israeliin, kertoo uutistoimisto Reuters. Axios-sivuston mukaan raketteja on ammuttu Israelin asevoimien mukaan noin 25–30 kappaletta, ja kyseessä olisi laajin eskalaatio Israelin ja Libanonin raja-alueella sitten vuoden 2006.

Ensimmäisen rakettihyökkäyksen Israel on onnistunut torjumaan, maan asevoimat ovat kertoneet. Toinen hyökkäys alkoi vain joitakin minuutteja myöhemmin iltapäivällä.

Haaretz-lehden mukaan Israelin puolella rajaa on annettu ilmahälytys. Reutersin mukaan Etelä-Libanonin puolella asukkaat ovat kuulleet räjähdysten ääniä pitkin iltapäivää.

Israelilainen toimittaja Yosef Israel julkaisi Twitterissä videon, joka hänen mukaansa näytti raketin osumaa Shlomin kaupungissa Pohjois-Israelissa.

Mikään ryhmä ei ilmoittanut heti ampuneensa raketteja, mutta joitakin tunteja aiemmin Iranin tukema vaikutusvaltainen libanonilainen Hizbollah-ryhmä ilmoitti ryhtyvänsä ”kaikkiin toimiin” tukeakseen palestiinalaisia, jotka ovat ottaneet yhteen Israelin joukkojen kanssa al-Aqsan moskeijassa Jerusalemissa, Times of Israel -lehti kertoo.

Israelin mukaan raketti-iskujen takana olisivat Libanonissa majailevat palestiinalaisryhmät, ei Hizbollah, Reuters kertoo.

Israelin poliisin pommiryhmän tutkija ohjuksen jäännöksen vierellä pohjoisisraelilaisessa Fassutassa torstaina.

The Jerusalem Post -lehden mukaan ainakin yksi israelilainen on haavoittunut raketin sirpaleesta ja toinen ihminen on loukkaantunut hakeutuessaan pommisuojaan.

Haaretzin mukaan Israelin ilmavoimat on lähettänyt hävittäjiä alueelle. Pääministeri Benjamin Netanjahu aikoo järjestää ensimmäisen turvallisuusministereiden kokouksen sitten helmikuun.

Israelin ulkoministeri Eli Cohen totesi twiitissään, että Israel ryhtyy kaikkiin toimiin puolustaakseen itseään.

”Ensimmäinen päivä pesahia [juutalaisten pääsiäistä]. Samalla kun istumme juhlapöytään perheidemme ja ystäviemme kanssa Israelia kohtaa rakettituli, etelästä ja pohjoisesta. Tämä ei ole sattumaa”, Cohen sanoi.

Aiemmin torstaina Israelin asevoimat kertoi, että militanttiryhmät olivat ampuneet raketteja Gazan alueelta Israelin puolelle toista päivää perätysten.

Haaretz-lehden saaman tiedon mukaan Gazassa valtaa pitävän palestiinalaisten Hamas-ryhmän poliittinen johtaja Isma’il Haniyya saapui Libanonin pääkaupunkiin Beirutiin keskiviikkona ja hän aikoo tavata Hizbollah-johtajan Hassan Nasrallahin. Israel pitää molempia ryhmiä terroristijärjestöinä, kuten monet länsimaatkin.

Useat ihmiset loukkaantuivat ja satoja pidätettiin keskiviikkona Israelin joukkojen ja palestiinalaisten yhteenotoissa, jotka saivat alkunsa poliisin ratsiasta. CNN-kanavan mukaan ratsioita oli keskiviikkona kaksi.

Ajankohta on herkkä, sillä muslimit viettävät pyhää Ramadanin paastokuukautta, kun taas juutalaiset viettivät keskiviikkona pesahia eli juutalaisten pääsiäistä.

Temppelivuorella sijaitsevaa al-Aqsan moskeijaa pidetään kolmanneksi pyhimpänä paikkana muslimeille Saudi-Arabian Mekassa ja Medinassa sijaitsevien moskeijoiden jälkeen.

Israelin ja Hizbollah-ryhmän väliset taistelut vuonna 2006 johtivat yli 1 200 ihmisen kuolemaan. Israelin puolella rajaa kuoli 165 ihmistä, joista 44 oli siviilejä.