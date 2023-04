Aiemmin myrkytysyrityksen kohteeksi joutunut Kara-Murza pidätettiin vuosi sitten huhtikuussa.

Syyttäjä vaatii 25 vuoden vankeustuomiota jutussa, jossa venäläistä oppositiopoliitikkoa Vladimir Kara-Murzaa syytetään maanpetoksesta, uutistoimistot Reuters ja AFP kertovat Kara-Murzan asianajajan kertoneen.

Kara-Murza, 41, pidätettiin ja asetettiin tutkintavankeuteen viime vuoden huhtikuussa, kun hänen sanottiin levittäneen valheita Venäjän armeijasta. Kara-Murza on arvostellut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

The Moscow Times -lehti kertoi maaliskuussa, että Kara-Murzan terveydentila on heikentynyt vankilassa ja hänen syytteitään käsittelevää istuntoaan ei pystytty tuolloin pitämään.

Kara-Murza toimi aiemmin Avoin Venäjä -järjestön varapuheenjohtajana.

Kara-Murzaa pidetään edesmenneen liberaalin poliitikon Boris Nemtsovin suojattina. Nemtsov murhattiin ampumalla Moskovassa lähellä Kremliä helmikuussa vuonna 2015. Murhan käsittelyä on pidetty epäilyttävänä.

Kolme kuukautta Nemtsovin murhan jälkeen Kara-Murza sai outoja oireita ja joutui sairaalahoitoon epäillyn myrkytysyrityksen vuoksi. Epäilyjen mukaan hänet yritettiin myrkyttää myös vuonna 2017.

Kara-Murza on arvostellut presidentti Vladimir Putinia. Monet muut Putinin arvostelijat on surmattu tai vangittu, tai he ovat paenneet maasta.