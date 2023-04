Ranskassa odotetaan ensi viikolla tulevaa perustuslakineuvoston päätöstä Macronin hallinnon eläkelaista.

Ranskassa on osoitettu jälleen mieltä presidentti Emmanuel Macronin väkisin läpi ajamaa eläkelakia vastaan. Yhteensä satojatuhansia mielenosoittajia on lähtenyt kaduille useissa kaupungeissa, ja mielenosoitusten yhteydessä on ollut myös nujakointia.

Macron itse on parhaillaan vierailulla Kiinassa.

Ranskan pääministerin Elisabeth Bornen hallitus ajoi ammattiliittojen jyrkästi vastustaman eläkelain väkisin läpi kiistanalaisen perustuslain pykälän avulla ilman parlamentin alahuoneen hyväksyntää sen jälkeen kun selvisi, että lakiesitys olisi kaatunut parlamentin äänestyksessä. Uusi laki nostaa eläkeiän 62 vuodesta 64 vuoteen ja pidentää sitä aikaa, jonka ihmisten on oltava töissä saadakseen täyden eläkkeen.

Nyt kaikki osapuolet odottavat huhtikuun 14. päivänä tulossa olevaa perustuslakineuvoston päätöstä. Neuvostolla on valta kumota laki joko osittain tai kokonaan. Jos neuvosto hyväksyy lain, Macron voi allekirjoittaa sen.

Neuvosto tekee päätöksensä lakia tiukasti tulkiten. Ammattiliitot haluavat kuitenkin osoittaa, että tammikuussa alkunsa saaneella protestiliikkeellä on edelleen virtaa.

Ammattiliitto CFDT:tä johtava Laurent Berger on kutsunut tilannetta demokraattiseksi kriisiksi. Macronin avustaja on kieltänyt väitteen ja sanonut, että uudistus oli Macronin ohjelmassa jo viime vuoden vaalikampanjassa.

Mielenosoittajat ovat heiluttaneet plakaatteja ja liittojen lippuja eri puolilla Ranskaa. Ammattiliitto CGT:n mukaan Pariisin mielenosoituksessa oli 400 000 osallistujaa.

Pariisissa Macronin suosiman ravintolan markiisi syttyi mielenosoituksen yhteydessä tuleen. Uutistoimisto AFP:n valokuvaajan mukaan läntisessä Ranskassa Nantesin kaupungissa useat mielenosoittajat heittelivät kivillä poliisia, joka vastasi kyynelkaasulla.

Muualla mielenosoitukset pysyivät pääosin rauhallisina, ja monissa oli mukana tanssijoita tai torvisoittokuntia.

Poliisi oli odottanut paikalle koko maassa yhteensä jopa 800 000:ta ihmistä. Ennätysmäärä ihmisiä, yli 1,2 miljoonaa, marssi uudistusta vastaan maaliskuun alussa, mutta viime viikolla määrä oli pienempi.

Torstaina Pariisin metro kulki ensimmäistä kertaa lakkopäivänä minimaalisin häiriöin, ja koko maassa vain neljäsosa luotijunista oli peruttu. Opetusministeriön mukaan vain kahdeksan prosenttia opettajista oli lakossa.

Ranskan hallitus on perustellut pidempiä työuria eläkejärjestelmän kestävyyden varmistamisella. Muualla Euroopassa ihmiset tekevät töitä pitkälle yli kuusikymppisiksi.

Tilanne on vaikuttanut Macronin suosioon. Keskiviikkona julkaistun kyselyn mukaan äärioikeiston Marine Le Pen päihittäisi Macronin vaaleissa, jos viime vuoden presidentinvaalit uusittaisiin nyt.