Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton salaisia Ukraina-suunnitelmia on vuodettu sosiaaliseen mediaan, uutisoi sanomalehti The New York Times torstaina presidentin­hallinnon korkeiden lähteiden perusteella.

Suunnitelmat levisivät viestipalvelu Twitterissä ja Telegramissa. Ne ovat valokuvia paperi­dokumenteista, jotka koskevat Ukrainan sotilaallista vahvistamista ennen sen vastahyökkäystä, jonka uskotaan alkavan kevään aikana. Dokumenteissa esitetään esimerkiksi eri maiden tarjoamaa ase- ja koulutusapua päivämäärineen, sotatilannetta ja joukkojen tappioita sekä sääolosuhteiden vaikutusta maaperään.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat toistaiseksi turhaan yrittäneet saada vuodetut asiakirjat pois verkosta, The New York Times kertoo.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö

Sotatieteiden dosentti ja Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö pitää vuodettuja dokumentteja ”äärimmäisen mielenkiintoisina”, jos ne siis ovat aitoja.

”Ne antavat mielenkiintoisen kuvan siitä, kuinka massiivinen Ukrainan saama tuki on”, tutkija sanoo. Niissä mainitaan myös Suomen antama apu.

”Lähtökohtaisestihan tällaiset asiakirjat eivät saisi levitä.”

Koko sodan ajan Yhdysvallat on antanut Ukrainalle tärkeää tiedustelutietoa, jota Ukraina on pystynyt käyttämään hyväkseen Venäjää vastaan. Ukrainalla ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole ollut halukkuutta jakaa tietojaan, ja tämän laajuinen tietovuoto voi vahingoittaa luottamusta ja Ukrainan halukkuutta jakaa tietoja joukoistaan.

”Ukrainan asevoimat on ollut aikalailla musta laatikko”, Käihkö sanoo.

”Tämä varmasti vahvistaa Ukrainan strategiaa siitä, ettei se todellakaan tahdo tällaisia tietoja julkisuuteen.”

On epäselvää, kuinka dokumentit päätyivät sosiaaliseen mediaan. Sotilasanalyytikkojen mukaan niitä ovat kuitenkin jakaneet ja levittäneet Venäjän hallitusta tukevat kanavat, The New York Times sanoo.

Asiantuntijoiden mukaan vuodetuista asiakirjoista liikkuu kahta eri versiota. Toisessa osaa tiedoista on voitu muokata alkuperäisistä poikkeaviksi. Niissä on esimerkiksi liioiteltu Yhdysvaltojen todellisia arvioita Ukrainan kärsimistä tappioista ja vähätelty Venäjän kärsimiä tappioita. Tämä voi viitata Venäjän yritykseen vääristellä tietoja.

Tutkivan journalismin verkosto Bellingcatin tutkija Aric Toler kirjoittaa Twitterissä, että alkuperäisissä dokumenteissa Ukrainan tappiot oli arvioitu läpi sodan matalammiksi kuin Venäjän tappiot. Editoidussa versiossa Ukrainan tappiot olivat kuitenkin huomattavasti Venäjää korkeampia.

Esimerkiksi yhdessä vuodetussa dokumentissa sanotaan, että venäläisiä sotilaita olisi kuollut Ukrainassa 16 000–17 500, kun taas ukrainalaisia olisi kuollut moninkertainen määrä: 71 500.

Yhdysvaltain puolustus­ministeriö on kuitenkin arvioinut, että kuolleiden ja haavoittuneiden venäläis­sotilaiden määrä olisi noin 200 000 ja ukrainalaisten reilut 100 000.

Käihkö pitää muutettujen tappiolukujen perusteella mahdollisena sitä, että muokatut tiedot tulisivat venäläis­lähteistä. Hän kuitenkin huomauttaa, ettemme tiedä, mitä muuta luvuissa mahdollisesti on muutettu, ja levittääkö tietoja valtiollinen taho vai joku muu.

Jotkin osat dokumenteista vaikuttavat aidoilta.

Käihkön mukaan kiinnostavia ovat Yhdysvaltojen alkuperäisten dokumenttien arviot Venäjän tappioista. Ne ovat noin 2–3-kertaisia Ukrainan tappioihin nähden.

”Eivät ne ole lähelläkään niitä kymmenkertaisia tappiota, joita [Ukrainan presidentti Volodymyr] Zelenskyi on julkisuuteen esittänyt”, Käihkö sanoo.

Venäjä voi dokumenttien perusteella saada arvokasta tietoa Ukrainan asevoimista, sen saamasta aseavusta ja koulutuksesta, Käihkö arvelee.

Viisi viikkoa vanhoissa asiakirjoissa ei kerrota Ukrainan taktisista aikeista, kuten missä ja milloin Ukraina aikoo aloittaa odotetun vastahyökkäyksensä.

Niissä kuitenkin kerrotaan, mitä Ukrainan uskotaan kaipaavan hyökkäystä varten. Asiakirjoissa muun muassa mainitaan, millä tahdilla Ukrainan joukot käyttävät Himars-raketinheitin­järjestelmien ammuksia. Tästä viranomaiset eivät ole tiedottaneet.

”Paljon Venäjä varmasti saa muualtakin näitä tietoja, mutta kyllä tästä heidän tiedustelu­puolensa varmasti saa asioita irti”, Käihkö sanoo.

Sotatieteilijä kertoo, että dokumenteissa käsitellään melko yksityiskohtaisesti Ukrainan prikaatit: minkälaista kalustoa milläkin prikaatilla on, kuka niitä kouluttaa ja missä kunnossa ne ovat. Käihkön päätelmä tiedoista on, etteivät joukot ehkä ole niin hyvässä kunnossa kuin länsi toivoisi.

Dokumentit herättävät kysymyksiä Ukrainan taistelukyvystä, Käihkö sanoo.

Niiden perusteella Ukrainan keväisen vastahyökkäyksen kärki olisi 12 taisteluprikaatia, jotka näyttävät saavan melko pikaisen koulutuksen. Myös joukkojen varustelu jättää dokumenttien perusteella toivomisen varaa.

”Kyllä ne yksiköt aika pikakoulutusta ihan selkeästi saa. Siellä on yksikkö, jossa on koulutus nolla prosenttia valmis ja niiden pitäisi osallistua kevään hyökkäykseen. Se tarkoittaa sitä, että ei ne montaa viikkoa tule saamaan koulutusta.”

Näistä 12 prikaatista yhdeksää näyttäisi kouluttavan ulkopuolinen taho – mukaan lukien suomalaiset. Asiakirjojen mukaan Suomi on esimerkiksi antanut Ukrainalle koulutusta helmi-maaliskuussa, kuten aikaisemmin on arveltukin, Käihkö sanoo.

”Tässä on nyt ensimmäistä kertaa tämä luku, että kuinka monta Pasia on annettu. Kyllähän tämä antaa Suomen osallisuudesta kuvaa, jota meillä ei todellakaan ole julkisuudessa ennen ollut”, Käihkö huomauttaa.

Ukrainalle annettuja suomalaisvalmisteisia Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoja Käihkö löytää asiakirjoista 20. Hän muistuttaa, että pari niistä on ilmeisesti päätynyt venäläisille ja pari tuhottu.

Käihkö ennustaa, että Ukrainan vastahyökkäystä ei ehkä tulisi odottaa ennen toukokuuta. Vasta silloin mutakausi päättyy.

Odotukset vastahyökkäystä kohtaan kannattaa pitää realistisina.

”Voi mennä hirveän hyvin tai voi mennä hirveän huonosti. Meidän pitää mielestäni varautua siihen, että Ukrainan vastahyökkäys ei tule lopettamaan sotaa”, Käihkö varoittaa.

Ukrainan saama ulkopuolinen tuki on Käihkön mukaan tähän asti ollut turhan reaktiivista, ja Nato ja EU ovat pistäneet paljon kortteja vastahyökkäyksen varaan. Apua tulisi kuitenkin suunnitella pidemmälle ja eri skenaarioihin.

Voitto, eli kaikkien miehitettyjen alueiden vapauttaminen, tule vaatimaan paljon enemmän resursseja kuin pelkkä puolustustaistelu.

”Nyt pitäisi tehdä poliittisia päätöksiä siitä, mitä vastahyökkäyksen jälkeen tapahtuu – riippumatta siitä, kuinka vastahyökkäys sujuu.”

