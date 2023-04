Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Venäjän hyökkäys

ISW: Venäjä näyttää kokoavan reserviläisistä komppanioita kaupunkisotaan

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin tietojen mukaan kukin uusi komppania koostuu sadasta reserviläisestä.

Venäjän hyökkäyksessä tuhoutunut koulurakennus Avdiivkassa Ukrainassa. ISW:n mukaan nyt värvättävät komppaniat sijoitetaan luultavasti Donetskin kaupungin ja Avdiivkan väliselle rintamaosuudelle.

Venäjä näyttää värväävän reserviläisistä komppanioita, jotka koulutetaan erityisesti kaupunkisotaan Venäjän rintamajoukkojen vähentyneen iskukyvyn kasvattamiseksi, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Tieto perustuu kaapattuun asiakirjaan, jonka on julkaissut ISW:n luotettavaksi arvioima ukrainalainen reservin upseeri. Asiakirjan mukaan uudet komppaniat ovat saaneet nimen ”Storm Z”, ja ne sijoitetaan Venäjän armeijan eteläisen sotilaspiirin sekä Donetskin niin sanotun kansantasavallan asevoimien joukkoihin. ISW kertoo, että komppaniat sijoitetaan luultavasti Donetskin kaupungin ja Avdiivkan väliselle rintamaosuudelle, jossa niiden tehtävä on vallata tärkeitä ja strategisia kohteita. Tietojen mukaan kukin uusi komppania koostuu sadasta reserviläisestä. Komppaniat on jaettu neljään kymmenen hengen valtaajaryhmään, neljään kymmenen hengen tulitukiryhmään, kahden hengen komentopariin, viiden hengen pioneeriryhmään, kahdeksan hengen tiedusteluryhmään, kolmen hengen lääkintäryhmään ja kahden hengen lennokkiryhmään. Kaapatuksi sanotun asiakirjan julkaissut ukrainalainen reservin upseeri pani ISW:n mukaan merkille, että Venäjä aikoo kouluttaa reserviläisiä uusiin pataljooniin 10–15 päivää, mikä on huomattavan vähän niin vaativien taistelutaitojen oppimiseksi ja joukoilta vaadittavan yhtenäisyyden saavuttamiseksi.