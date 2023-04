Israelin mukaan Libanonista ammuttiin torstaina 34 rakettia Israeliin. Israelin ilmatorjuntajärjestelmä pysäytti raketeista 25. Kyseessä on vakavin eskalaatio rajalla sitten vuoden 2006, kun Israel ja Hizbollah taistelivat 34-päiväisen sodan.

Israelin asevoimat teki yöllä sarjan iskuja Libanoniin, jonka alueelta ammuttiin yli 30 rakettia Israelin puolelle. Ilmoitus hyökkäyksestä annettiin neljän jälkeen aamuyöstä.

Libanonin eteläosassa Tyroksen alueella kuultiin ainakin kolme räjähdystä aamun­koitteessa perjantaina, kertovat uutistoimisto AFP:n toimittajat. Ainakin kaksi ammusta osui lähelle, kertoi läheisen palestiinalaisen pakolaisleirin asukas Abu Ahmad, joka sanoi kuulleensa räjähdykset.

Ohjus osui lähelle maanviljelijän taloa leirin läheisyydessä ja aiheutti vahinkoa, sanoi alueella oleva AFP:n kirjeenvaihtaja.

Libanonilaista Hizbollah-järjestöä tukevan al-Manar-kanavan mukaan tulituksen kohteena oli kolme eri aluetta eteläisessä Libanonissa, mukaan lukien pakolaisleirin alue.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan iskuja suunnattiin Rashidiehin pakolaisleirin avoimille alueille sekä Kalilan kylään, josta raketit laukaistiin torstaina. Iskuissa ei ole raportoitu kuolleen tai haavoittuneen ketään.

Israelin asevoimat kertoi tehneensä myös sarjan iskuja Gazan alueelle.

Ensimmäiset iskut se teki jo ennen puoltayötä ja jatkoi iskuja ennen aamunkoittoa. Israel sanoi hyökänneensä äärijärjestö Hamasin kohteisiin, muun muassa maanalaisiin tunneleihin, kertoo Haaretz. Palestiinalaisen turvallisuuslähteen mukaan iskut aiheuttivat suurta tuhoa usealla Hamasin harjoittelualueella.

Lehden mukaan Israelin asevoimien edustaja sanoi perjantaiaamuna, että Israelin ilmavoimat oli iskenyt yön aikana kolmeen kohteeseen Libanonin eteläosassa ja yli kymmeneen kohteeseen Gazassa.

Israelin asevoimien mukaan Gazasta oli vuorostaan ammuttu yön aikana Israelin eteläosia kohti 44 rakettia, kertovat Times of Israel ja Haaretz. Times of Israelin mukaan rakettien joukossa on sanottu olleen myös ilmatorjuntaohjuksia.

Gazasta väitetysti ammutuista raketeista yhdeksän ei asevoimien edustajan mukaan yltänyt rajan ylitse, 12 lensi merta kohti ja 14 laskeutui avoimille alueille Israelin puolella. Israelin ilmatorjuntajärjestelmän kerrotaan pysäyttäneen kahdeksan rakettia, kun taas yksi osui taloon Sderotissa lähellä Gazan vastaista rajaa.

Räjähdyksiä Khan Younisin alueella Gazassa yöllä 7. huhtikuuta.

Juuri ennen kuin Israelin asevoimat aloitti iskunsa perjantain vastaisena yönä, pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi Israelin vastaavan torstaisiin raketti-iskuihin.

”Israelin vastaus, tänään ja tulevaisuudessa, tulee vaatimaan kovan hinnan”, Netanjahu ilmoitti.

Pääministerin puheet seurasivat turvallisuusneuvoston kokousta, jossa presidentin kanslia ilmoitti tehdyn sarjan päätöksiä, jotka ovat kaikki maan asevoimien suositusten mukaisia.

Israelin asevoimien mukaan se iski useisiin kohteisiin, jotka kuuluvat äärijärjestö Hamasille Etelä-Libanonissa, kirjoittaa Times of Israel. Asevoimien lausunnossa sanotaan, että Israel iski ”infrastruktuurikohteisiin” ja muihin Hamasin kohteisiin.

”Israelin asevoimat ei salli terroristiorganisaatio Hamasin toimia Libanonista käsin ja tulkitsee Libanonin vastuulliseksi kaikista alueeltaan tulevista tulituksista”, lausunnossa todetaan.

Israelin asevoimien mukaan Libanonista ammuttiin torstaina 34 rakettia Israeliin. Israelin ilmatorjuntajärjestelmä pysäytti raketeista 25, asevoimien mukaan viisi rakettia osui Israelin alueelle.

Kyseessä on vakavin eskalaatio rajalla sitten vuoden 2006, kun Israel ja Hizbollah taistelivat 34-päiväisen sodan. Mikään ryhmittymä ei ole toistaiseksi ilmoittanut olleensa torstaisten iskujen takana, mutta Israelin asevoimat sanoi olevansa varma, että kyse on palestiinalaisten raketeista.

”Se voi olla Hamas tai Islamilainen jihad. Selvitämme yhä asiaa, mutta se ei ollut Hizbollah. Oletamme Hizbollahin tienneen asiasta, ja Libanon kantaa myös osan vastuusta. Tutkimme myös sitä, oliko Iran osallisena”, kertoi Israelin asevoimien tiedottaja Richard Hecht.

Libanonin pääministeri Najib Mikati tuomitsi torstai-iltana jyrkästi sen alueelta Israeliin tehdyn raketti-iskujen sarjan. Mikatin mukaan Libanon torjuu kaikki yritykset käyttää sen aluetta hyväksi operaatioissa, joiden tavoitteena on tilanteen epävakauttaminen.

Libanonin asevoimat on sanonut löytäneensä raketinheitinjärjestelmän oliivitarhasta lähellä Israelin vastaista rajaa sijaitsevasta Marjayounin kaupungista. Löytöhetkellä järjestelmään oli edelleen ladattuna kuusi rakettia valmiina lentämään Israelia kohti. Asevoimat sanoo purkaneensa järjestelmän.

Hizbollah on Libanonissa suurta valtaa käyttävä aseellinen ja poliittinen ryhmä, jolla on läheiset välit Gazan alueella toimiviin Hamasiin ja Islamilaiseen jihadiin.

Raketti-iskut tehtiin reilu päivä sen jälkeen, kun israelilaispoliisit ottivat yhteen muslimien kanssa al-Aqsan moskeijassa Jerusalemissa.

Libanonissa vierailulla oleva Hamasin johtaja Ismail Haniyya kommentoi myöhään torstaina, etteivät palestiinalaiset jää toimettomiksi Israelin kohdistaessa aggressiota al-Aqsan moskeijaan. Haniyya vetosi lausunnossaan kaikkiin palestiinalaisryhmiin, jotta nämä yhdistäisivät rivinsä ja koventaisivat vastarintaansa ”sionistimiehittäjää” eli Israelia kohtaan.

Gazaa hallinnoiva Hamas on puolestaan tuominnut Israelin yölliset kostoiskut. Järjestö sanoi pitävänsä israelilaismiehittäjiä täysin vastuussa vakavaksi kuvailemansa hyökkäyksen seurauksista.

Palestiinalaisten terveysministeriö sanoi israelilaisiskuista koituneen ”osittaista vahinkoa” Gazassa sijaitsevalle al-Dorran lastensairaalalle. Ministeriö niin ikään tuomitsi iskut.

Israelin asevoimat on edustajansa mukaan tietoinen palestiinalaisten esittämistä väitteistä ja selvittää näitä.

Kaksi israelilaisnaista on saanut surmansa ja yhden kerrotaan vakavasti haavoittuneen ampumisen seurauksena. Asiasta kertovat israelilaisviranomaiset Times of Israelin ja Haaretzin mukaan.

Asiasta tuli alkujaan ilmoitus tieliikenneonnettomuutena. Naisten auton kerrottiin törmänneen palestiinalaisen ohjastamaan autoon. Israelilaisten autosta löytyneiden luodinjälkien myötä arvio tilanteesta päivittyi.

Haaretzin mukaan surmansa saaneet naiset olivat parikymppisiä ja haavoittunut nainen 45-vuotias. Lehden mukaan palestiinalaismies olisi niin ikään saanut vammoja, mutta lehti ei tarkenna, ovatko hänen vammansa seurausta ampumisesta vai törmäyksestä.

Tapaus sattui Länsirannan pohjoisosassa. Israelin asevoimat sanoo etsivänsä läheisen Hamran siirtokunnan ympäristössä henkilöitä, joiden epäillään ampuneen autoa kohti.

Israelin poliisin komentaja Kobi Shabtai puolestaan peräänkuulutti ihmisiä kantamaan asetta.

”Tämä on murhanhimoinen hyökkäys, joka muistuttaa meitä siitä, kuinka aiheellinen terrorismin uhka sen eri muodoissa on”, hän sanoi.

”Siksi kehotan jokaista kansalaista, jolla on luvanvarainen ase ja joka osaa käyttää sitä laillisesti”, kantamaan sitä näinä päivinä.

Libanonin ja Israelin raja-alueella toimiva YK-johtoinen Unifil-operaatio kertoo molempien osapuolien ilmoittaneen, etteivät he halua sotaa. Operaation johtaja on neuvotellut osapuolten kanssa molemmin puolin sinistä linjaa. Kaikki operaation yhteys- ja koordinointimekanismit ovat sen mukaan täydessä toiminnassa.

Unifil sanoo, että Israelin asevoimat ilmoitti sille aikaisin aamulla aikomuksestaan aloittaa iskut vastauksena eilisiin raketti-iskuihin. Välittömästi tämän jälkeen Unifilin työntekijät kuulivat voimakkaita räjähdyksiä Tyroksen kaupungin lähettyviltä.

YK sanoo, että viime päivien tapahtumat ovat vaarallisia ja kärjistymisen riski on vakava. Se kehottaa kaikkia osapuolia pidättäytymään toimista sinisen linjan läheisyydessä välittömästi. Sininen linja viittaa YK:n määrittelemään Libanonin ja Israelin väliseen raja-alueeseen.

Unifil-operaation suomalaiset rauhanturvaajat Libanonissa on tavoitettu ja he ovat kunnossa, Maavoimien esikunnasta kerrotaan STT:lle. Suomalaisjoukot eivät Maavoimien mukaan olleet iskujen välittömässä läheisyydessä, mutta kaikki liikkuminen operaatioalueella lopetettiin varotoimena.

Suomalainen kriisinhallintajoukko on seurannut tilanteen kehittymistä hyvin tiiviisti, esikunnasta kerrotaan.

Puolustusvoimien mukaan suomalaisia on Unifilissa tällä hetkellä noin 200.