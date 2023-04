Vuodossa on useita disinformaatio­kampanjalle epätyypillisiä piirteitä. Faktantarkistaja John Helin uskoo, että Venäjä olisi aloittanut kampanjan paljon näyttävämmin ja nopeammin.

HS:n faktantarkistaja John Helin arvioi, että vuodetuissa Ukraina-asiakirjoissa on tuskin alun perin kyse Venäjän disinformaatiosta.

HS on saanut haltuunsa kopioita sosiaalisessa mediassa kiertäneistä asiakirjoista. Vuodetuista papereista uutisoi torstaina The New York Times.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu asiakirjoja, joiden on väitetty sisältävän Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton salaisia suunnitelmia Ukrainan vastahyökkäyksen tukemiseksi.

Venäläisillä keskustelukanavilla on liikkunut asiakirjoista ilmeisesti muokattuja versioita, joissa esimerkiksi Venäjän tappioita on vähätelty ja Ukrainan tappioita liioiteltu.

HS on nähnyt asiakirjoista kumpaakin versiota. Sitä, sisältävätkö alkuperäisetkään dokumentit oikeaa sotilaallista tietoa, ei voi varmasti sanoa.

Sekä Yhdysvallat että Ukraina ovat kiistäneet vuodetun materiaalin aitouden ja kutsuneet sitä Venäjän disinformaatioksi.

John Helin

Helinin mukaan on kuitenkin syytä uskoa, ettei kyseessä välttämättä ole Venäjän aloittama disinformaatio­kampanja. Venäjä voi toki hyötyä vuodosta ja levittää asiakirjoja eteenpäin.

Helin on jäljittänyt asiakirjojen alkuperää sosiaalisessa mediassa. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että asiakirjat olisi vuodettu Discord-sovelluksen palvelimelle jo maaliskuun alussa.

Discord on videopelien pelaajien suosima viestintäsovellus. Sittemmin eri versioita papereista on levinnyt Twitterissä ja Telegramissa.

Jos kyseessä olisi Venäjän disinformaatio­kampanja, se olisi alkanut Helinin mukaan näyttävämmin ja nopeammin eikä vasta kuukasi alkuperäisen vuodon tapahduttua.

”Kyllä tämänhetkisen tiedon valossa tuntuu epätodennäköiseltä, että koko vuoto olisi Venäjän informaatio-operaatio”, Helin viestittää HS:lle.

Vuodossa on muitakin disinformaatio­kampanjalle epätyypillisiä piirteitä. Vuodon alkuvaiheessa asiakirjoja oli nelisenkymmentä, mutta nyt sosiaalisen median jaoissa näkyy vain noin kymmentä eri paperia.

”Miksi venäläiset kanavat jättäisivät käyttämättä tätä materiaalia?” Helin pohtii.

Muokkaamattomissa papereissa Venäjän kalusto- ja miestappiot esitetään myös kaksinkertaisina Ukrainaan nähden. Tämäkään ei myötäile kovin hyvin Venäjän omia sotanarratiiveja.

HS uutisoi aiemmin perjantaina, että vuodettujen papereiden perusteella suomalais­valmisteisia Paseja eli XA-180-panssariajoneuvoja olisi annettu Ukrainaan ainakin 20. Osa niistä on sittemmin tuhoutunut tai menetetty venäläisille.

Yhdysvaltain puolustusministeriö on aloittanut tietovuodon selvittämisen. Kolme Yhdysvaltain hallinnon virkamieslähdettä kertoo uutistoimisto Reutersille, että vuodon takana ovat todennäköisesti Venäjän-mieliset tahot.

Perjantaina Ukrainan asevoimien ylin johto kokoontui selvittämään keinoja tietovuotojen välttämiseksi. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistui kokoukseen.

”Kokouksen osallistujat keskittyvät keinoihin, joiden avulla voidaan estää Ukrainan puolustus­joukkojen suunnitelmia koskevien tietojen vuotaminen”, presidentin kanslia kertoi.

Ukraina ei kuitenkaan virallisesti väitä, että tietovuoto olisi tapahtunut.

Presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak sanoi Reutersille, että The New York Timesin saamat asiakirjat sisälsivät ”hyvin paljon keksittyä informaatiota”. Podoljakin mielestä Venäjän tarkoituksena on heikentää uskoa Ukrainan seuraavaan vastahyökkäykseen.

Venäjä ei ole virallisesti vastannut syytöksiin tietovuodosta.