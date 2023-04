Yhdysvaltain oikeusministeriö aloittaa tutkinnan sosiaaliseen mediaan vuodetuista salaisista dokumenteista. Vahvistusta dokumenttien aitoudesta, vuotajasta tai motiiveista ei toistaiseksi ole.

Sosiaaliseen mediaan vuodettujen dokumenttien arvioidaan sisältävän Yhdysvaltojen kansalliseen turvallisuuteen liittyviä salaisia tietoja.

Vuodetut tiedot koskevat erityisesti Ukrainaa, mutta myös Lähi-itää, Kiinaa ja terrorismin vastaista taistelua. Ne sisältävät myös tietoja Suomen sotilaallisesta avusta Ukrainalle. Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan vuodettuja dokumentteja saattaa olla yhteensä yli sata.

Dokumentit kiertävät nyt tiuhaan Twitterissä ja Telegramissa. HS on saanut niistä haltuunsa useita kymmeniä.

Tietovuodoista uutisoi torstaina ensimmäisenä The New York Times presidentinhallinnon korkeiden lähteiden perusteella. Perjantaina lehti uutisoi toisesta dokumenttivuodosta, jonka on kerrottu olevan osa aiempaa vuotoa. Asiasta ovat kirjoittaneet lukuisat muutkin kansainväliset mediat, joista osa, kuten ranskalainen Le Monde, on julkaissut vuodetuista dokumenteista myös kuvia.

Vuodetut tiedot ovat valokuvia ”huippusalaisiksi” merkityistä asiakirjoista, jotka koskevat Ukrainan sotilaallista vahvistamista ennen sen kevääksi odotettua vastahyökkäystä. Osa dokumenteista on päivätty maaliskuun alkuun, osa helmikuun jälkimmäiselle puoliskolle.

Perjantaina Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että se aloittaa asiasta tutkinnan, muun muassa yhdysvaltaiskanava CNN uutisoi.

HS käy läpi, mitä tapauksesta tiedetään tällä hetkellä.

Ukrainan taistelukyky kyseenalainen

Vuodetut asiakirjat paljastavat tietoja esimerkiksi Ukrainan joukkojen koulutus- ja varusteluasteesta sekä eri maiden antamasta ase- ja varusteluavusta.

Niissä kerrotaan, mitä Ukrainan uskotaan kaipaavan hyökkäystä varten. Ne paljastavat myös lukuja Ukrainassa operoivista länsimaisista erikoisjoukoista ja kertovat, millä tahdilla Ukrainan joukot käyttävät Himars-raketinheitinjärjestelmien ammuksia. Tästä viranomaiset eivät ole tiedottaneet.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö arvioi HS:lle perjantaina, että jos dokumentit ovat aitoja, eivät Ukrainan joukot ole niin hyvässä kunnossa kuin länsi toivoisi.

Asiakirjoista käy ilmi Naton arvio, jonka mukaan Ukrainalla riittäisi toukokuun puoliväliin asti kykyä erityisesti keskipitkän matkan ilmatorjuntaan rintamalla.

”Tästä nousee ajatus, että Venäjän strateginen ohjuskampanja näyttää olleen jossain määrin onnistunut Ukrainan ilmapuolustuksen loppuun kuluttamisessa”, HS:n faktantarkistaja John Helin kommentoi lauantaina.

Myös Käihkö piti perjantaina tietoja Ukrainan ammusten vähäisyydestä huolestuttavina ja kertoi vuototietojen herättävän kysymyksiä Ukrainan taistelukyvystä.

Vuodetuissa asiakirjoissa on esitetty arvioita myös Ukrainan ja Venäjän joukkojen kaatuneista. Dokumenteissa Yhdysvaltojen arviot Venäjän tappioista ovat noin 2–3-kertaisia Ukrainan tappioihin nähden, mikä on kuitenkin huomattavasti ukrainalaisten esittämiä arvioita vähemmän.

Tappioluvuista kiertää verkossa kaksi eri versiota, totesi muun muassa tutkivan journalismin verkosto Bellingcatin tutkija Aric Toler Twitterissä. Toisessa niistä alkuperäisiksi arveltujen dokumenttien tappioluvut on käännetty päikseen Venäjän hyväksi.

HS:n tietojen mukaan vuodon muista osista ei liiku useita eri versioita.

Kansainvälisesti huomiota ovat herättäneet myös perjantaina pinnalle nousseet suunnitelmat, joissa esitellään Pentagonin skenaarioita siitä, miten Israel voisi lähettää tappavaa apua Ukrainaan.

Israel on toistaiseksi pysytellyt Ukrainalle annettavan aseavun ulkopuolella. Tiedossa ei ole, että se olisi osallistunut vuodettujen suunnitelmien laatimiseen.

Ukrainan armeijan sotilaita koulutettiin Itä-Ukrainan Donetskin alueella kaksi viikkoa sitten.

Tietoja Suomen sotilaallisesta avusta

Asiakirjoissa mainitaan Suomen Ukrainalle antamasta ase- ja koulutusavusta tietoja, joita ei ole aiemmin ollut julkisuudessa.

Dokumenttien mukaan Suomi on esimerkiksi antanut Ukrainalle koulutusta helmi-maaliskuussa. Dokumenteista ei käy yksiselitteisesti ilmi, ovatko suomalaiset kouluttaneet Ukrainan joukkoja Suomessa vai jossain muualla.

Dokumenttien mukaan Suomi olisi toimittanut Ukrainalle ainakin 20 suomalaisvalmisteista Pasi-miehistönkuljetusajoneuvoa. Käihkön mukaan pari niistä olisi jo päätynyt venäläisille ja pari tuhottu.

Lisäksi osassa dokumenteista käy reunamerkinnöistä ilmi, että kyseiset asiakirjat olisi annettu tiedoksi muiden muassa Suomelle. Osa merkinnöistä taas tarkoittaa, ettei niitä tulisi jakaa ollenkaan muille kuin Yhdysvaltain kansalaisille.

Ei ole varmuutta, missä määrin tiedot ovat aitoja

Yhdysvaltain oikeusministeriön ilmoitus tutkinnan aloittamisesta viittaisi siihen, että vuodetut dokumentit ovat aitoja.

Yhdysvaltalaisen Politico-lehden toimittaja Lara Seligman on kertonut Twitterissä, että nimetön yhdysvaltalaisvirkamies on vahvistanut asiakirjojen aitouden, tosin väittänyt niitä vahvasti muokatuiksi.

Vuodon alkuperäisestä lähteestä ja motiivista ei ole varmuutta. The New York Times kertoi torstaina, että sen haastattelemien sotilasanalyytikkojen mukaan asiakirjoja ovat jakaneet ja levittäneet Venäjän hallitusta tukevat kanavat.

Bellingcatin tutkija Aric Toler on Twitterissä kertonut jäljittäneensä ensimmäisen vuodon videopelaajien suosimalle Discord-sovelluksen palvelimelle. Tolerin mukaan ensimmäinen tietovuoto olisi tapahtunut jo 1. maaliskuuta.

John Helin arvioi, että tämänhetkisen tiedon valossa vaikuttaa epätodennäköiseltä, että vuodetuissa asiakirjoissa olisi ainakaan alun perin ollut kyse Venäjän disinformaatio-operaatiosta.

Helin uskoo, että jos kyseessä olisi Venäjän disinformaatiokampanja, olisi se alkanut näyttävämmin ja nopeammin eikä vasta kuukausi alkuperäisen vuodon tapahduttua.

On kuitenkin mahdollista, että Venäjä-myönteiset tahot olisivat voineet olla alkuperäisen vuodon takana, Helin arvioi.

Toisaalta venäläisissä lähteissä on myös esitetty, että kyseessä voisi olla länsimainen informaatio-operaatio. Se vaikuttaisi kuitenkin kummalliselta kun ottaa huomioon, miten paljon eri länsimaita koskevaa tietoa dokumenteissa on, Helin pohtii.

”Siinä tapauksessa tässä heitettäisiin muidenkin maiden hallintojen tietoja bussin alle.”

The New York Times -lehden jututtaman nimettömän virkamiehen mukaan olisi epätodennäköistä, että asiakirjavuoto olisi peräisin Ukrainan viranomaisilta.

Ukrainalaisilla ei virkamiehen mukaan ole pääsyä tiettyihin suunnitelmiin.

Jos dokumentit ovat aitoja, voi Venäjä niiden perusteella saada arvokasta tietoa Ukrainan asevoimista sekä sen saamasta aseavusta ja koulutuksesta, Ilmari Käihkö arvioi HS:lle aiemmin.

John Helin on huolissaan siitä, miten tiedot voisivat hyödyttää Venäjää.

”Huolestuttavaa tässä on se, että jos asiakirjat ovat aitoja, niin venäläisillä on nyt tieto Ukrainan uusien prikaatien raskaasta kalustosta ja rakenteesta ainakin lahjoitetun tavaran osalta”, Helin pohtii.

Yhdysvaltalaista panssaroitua taisteluajoneuvoa lastataan Etelä-Carolinassa viime tammikuussa. Osana sotilaallista apuaan Yhdysvallat on toimittanut yli 60 Bradley-ajoneuvoa Ukrainaan.

Liettuan sotilaallista apua toimitetaan Ukrainalle Kiovassa Boryspilin lentokentällä viime vuoden helmikuussa.

Vuotoon on reagoitu erilaisin äänenpainoin

Vuotoon on reagoitu Yhdysvalloissa vakavin äänensävyin, Ukrainassa vähätellen ja venäläisten sotabloggaajien joukossa epäilevästi.

Turvaluokiteltujen asiakirjojen vuotaminen on ”merkittävä turvallisuusloukkaus”, joka voi haitata Ukrainan sotasuunnitelmia, sanoi entinen Pentagonin korkea-arvoinen virkamies Mick Mulroy The New York Timesin mukaan.

”Koska monet näistä [vuotaneista dokumenteista] ovat asiakirjoista otettuja valokuvia, näyttää siltä, ​​että kyseessä on tahallinen vuoto, jonka teki joku, joka halusi vahingoittaa Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Naton ponnisteluja”, Mulroy sanoi.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan vuoto voi olla hyvin vahingollinen vuodettujen dokumenttien määrän ja arkaluontoisuuden vuoksi. Eräs turvallisuusviranomainen kommentoi vuodon olevan ”katastrofi Five Eyesille”, eli Australian, Kanadan, Uuden-Seelannin, Yhdysvaltojen ja Britannian tiedusteluliittoumalle.

Yhdysvaltalaislehden lähteiden mukaan kyseessä voi olla vain jäävuoren huippu, sillä vuotoja voi olla tulossa vielä lisää.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak puolestaan väitti perjantaina, että tietovuoto näyttää Venäjän disinformaatio-operaatiolta. Lausunnosta kertoi uutistoimisto Reuters.

Podoljakin mukaan vuodetut tiedot sisältävät ”hyvin paljon keksittyä informaatiota”. Näin Venäjä yrittäisi levittää epäilyksiä Ukrainan seuraavan vastahyökkäyksen onnistumisesta ja saada aloitteen takaisin itselleen hyökkäyksessä, Podoljak esitti Twitterissä.

Myös Ukrainan tiedustelupalvelu on tyrmännyt vuodon väärennöksenä.

”Venäjän erityispalveluiden menestyksekkäimmät operaatiot ovat tapahtuneet Photoshopissa”, Ukrainan tiedustelupalvelun tiedottaja Andri Jusov kuittasi ukrainalaismedia The Kyiv Independentin mukaan.

Toisaalta perjantaina Reuters uutisoi myös, että Ukrainan asevoimien ylin johto olisi ollut koolla perjantaina. Sen oli määrä selvittää keinoja, joilla sotilaallisen tiedon vuotaminen olisi mahdollista välttää jatkossa.

Venäläisten sotabloggaajien reaktiot vuodetuista asiakirjoista puolestaan kielivät huolista ja peloista, joita Ukrainan mahdollinen vastahyökkäys herättää. Näin arvioi perjantaina yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Osa sotabloggaajista on epäillyt asiakirjojen aitoutta ja varoitellut luottamasta vuodettuun tietoon. Bloggaajat ovat keskittyneet mahdollisuuteen, että kyseessä olisi disinformaatio-operaatio, jonka tarkoituksena on aiheuttaa hämmennystä Venäjän asevoimien johdossa.

Se on saanut sotabloggaajat epäilemään omia analysointikykyjään Ukrainan mahdolliseen vastahyökkäykseen liittyen, ISW kertoo.

The New York Timesin mukaan bloggaajat esittivät, että Venäjän sotilastappioista kertovat luvut olisivat ”yritys heikentää taistelutahtoa Venäjällä ja Venäjän joukoissa".

Yhdysvaltalaisanalyytikko Jonathan Teubner arvioi The New York Timesille, että kyseessä voisi myös olla Venäjän informaatio-operaatio, jonka tarkoitus on kylvää epäluottamusta Yhdysvaltojen ja Ukrainan välille.