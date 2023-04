Eteläafrikkalaisesta vankilasta karannut raiskauksiin ja murhaan syyllistynyt mies otettiin kiinni Tansaniassa.

Raiskauksesta ja murhasta tuomittu mies oli karkuteillä lähes vuoden lavastettuaan oman kuolemansa, uutisoi muun muassa BBC.

Thabo Bester tuomittiin vuonna 2012 tyttöystävänsä raiskauksesta ja murhasta. Sitä ennen hän oli raiskannut ja ryöstänyt kaksi naista. Hän käytti Facebookia uhriensa houkutteluun.

Vuosi sitten hänen luultiin kuolleen; hänen epäiltiin sytyttäneen itsensä palamaan eteläafrikkalaisessa vankilassa Bloemfonteinissä. Besterin sellistä löytyi palanut ruumis.

Paikallinen media alkoi kuitenkin viime vuoden lopulla kyseenalaistamaan, oliko Bester todella kuollut. Myös poliisin mielenkiinto heräsi, kun kävi ilmi, että vankilaan kuollut palanut ihminen oli todellisuudessa kuollut päähän kohdistuneesta iskun, ei tulipalon, seurauksena.

Tutkimuksissa selvisi lopulta, ettei kuollut ihminen ollut Bester.

Bester nähtiin tulipalon jälkeen väitetysti muun muassa ruokaostoksilla ja vuokratussa huvilassa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Miehen etsinnät aloitettiin uudestaan tämän vuoden maaliskuussa.

Bester otettiin kiinni perjantaina Tansaniassa tyttöystävänsä ja kolmannen epäillyn kanssa. Hänet palautetaan Etelä-Afrikkaan. Poliisi epäilee, että kolmikko aikoi paeta Keniaan.

Poliisi on avannut uuden murhatutkinnan ruumiinavauksen perusteella. Tutkinta koskee tunnistamatonta henkilöä, joka oli palanut Besterin sellissä. Uhri oli kuollut tylpän esineen iskettyä häntä päähän.

Vankila, josta Bester pakeni, on brittiläisomisteisen turvallisuusalan yhtiön G4S:n ylläpitämä. Vankilan henkilökuntaa on syytetty siitä, että he olisivat avustaneet Besteriä paossa.

Yhtiö on kertonut irtisanoneensa kolme työntekijää pakoon liittyen.

G4S:n edustajat eivät saapuneet tällä viikolla Etelä-Afrikan parlamentin kuulemiseen aiheesta. Myöskään BBC ei ole saanut yhtiöltä kommentteja.

Besterin pako on herättänyt raivoa Etelä-Afrikassa, jossa seksuaalisen väkivallan määrä on yksi maailman korkeimmista.