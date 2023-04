Tuomittujen asianajaja kertoi oikeudessa, että heitä on kidutettu vankeudessa rutiininomaisesti.

Kiinassa kaksi merkittävää ihmisoikeusjuristia ja merkittävää toisinajattelijaa on tuomittu maanantaina yli kymmenen vuoden vankeusrangaistuksiin.

Ihmisoikeusjärjestöt kertoivat tuomioista uutistoimisto Reutersille. Tuomioista kertoo myös Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Xu Zhiyongin ja Ding Jiaxin oikeudenkäynti käytiin viime kesäkuussa yhden päivän aikana suljettujen ovien takana. Aktivistien sukulaiset kertoivat tuolloin Reutersille, että syytteet koskivat valtion vastaista toimintaa.

Xu ja Ding ovat vuonna 2010 perustetun New Citizens Movement -liikkeen perustajajäseniä. Liike kampanjoi Kiinan perustuslain mukaisten kansalaisoikeuksien ja hallituksen avoimuuden puolesta.

Molemmat tuomitut asianajajat on aktivisminsa vuoksi pidätetty myös aiemmin, BBC:n mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2013.

He ovat olleet vangittuina jo yli kolmen vuoden ajan. Poliisi otti Dingin kiinni joulukuussa 2019. Dingin asianajaja Peng Jian kertoi tuomioistuimelle, että Ding pidettiin tuolloin eristettynä lähes puoli vuotta, kun häntä samaan aikaan kidutettiin jatkuvasti tunnustuksen saamiseksi.

Piileskellyt Xu pidätettiin helmikuussa 2020.

Tuomiot eivät ole lajissaan ensimmäisiä. Esimerkiksi vuonna 2019 kansalaisoikeusaktivisti Huang Qi tuomittiin Kiinassa kahdentoista vuoden vankeuteen. Vuotta aiemmin demokratia-aktivisti Qin Yongmin sai kolmentoista vuoden vankeustuomion. Qin oli jo aiemmin viettänyt vankeudessa 22 vuotta.

12 vuoden vankeuteen tuomitun ihmisoikeusasianajaja Ding Jiaxin vaimo Luo Shengchun piteli miehensä kuvaa kotonaan Yhdysvalloissa viime heinäkuussa.

Dingin Yhdysvalloissa asuva vaimo Luo Shengchun kertoi Reutersille, että Xu tuomittiin neljäntoista ja Ding kahdentoista vuoden vankeuteen. Luolla ei kuitenkaan ollut tuomioista yksityiskohtaisempaa tietoa.

”Heidän asianajajiaan on kielletty julkaisemasta oikeuden päätösasiakirjoja, eivätkä he uskalla paljastaa, missä päätökset tuomioista on tehty ja minkä syytteiden perusteella heidät on tuomittu”, Luo kertoi Reutersille puhelimitse.

Luon mukaan viranomaiset ovat kieltäneet tuomittujen asianajajia ottamasta yhteyttä ulkomaisiin tiedotusvälineisiin. Käytäntö on viime vuosina yleistynyt Kiinassa ihmisoikeuksiin liittyvissä tapauksissa. Tarkoitus on tukahduttaa tapahtumien saama julkisuus.

Luo kertoi aikovansa jatkaa painostusta saadakseen lisätietoja.

”En aio antaa heidän pistää Ding Jiaxia ja Xu Zhiyongia vankilaan näin helposti.”

Luo julkaisi maanantaina Twitterissä kuvia, joissa aktivistit protestoivat vankeustuomioita vastaan.

New Yorkissa toimivan Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön vanhempi Kiina-tutkija Yaqiu Wang kommentoi Reutersille, että miesten tuomiot ovat ”julma farssi ja näyttävät presidentti Xin lakkaamattoman vihamielisyyden rauhanomaista aktivismia kohtaan”.

Reuters ei välittömästi tavoittanut Kiinan viranomaisia kommentoimaan tuomioita.

Presidentti Xi Jinping noustua valtaan vuonna 2012 kansalais­yhteiskunnan ja erimielisten äänten tukahduttaminen on lisääntynyt dramaattisesti Kiinassa. Satoja ihmisoikeusjuristeja on pidätetty ja kymmeniä vangittu, Reuters kertoo.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön viime joulukuussa julkaiseman raportin mukaan Kiina oli pidättänyt eniten toimittajia maailmassa, yhteensä 110.

Kiina kieltää ihmisoikeustilanteeseensa kohdistuvan kritiikin ja väittää olevansa oikeusvaltio. Sen mukaan vangitut ihmisoikeusjuristit ja -aktivistit ovat rikollisia, jotka ovat rikkoneet lakia.