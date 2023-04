Kiina käytti hyväkseen sille ”hopeatarjottimella tarjoiltua” tilaisuutta sotilaallisiin harjoituksiin, sanoo tutkija Mikael Mattlin.

Kiinan suuri sotaharjoitus Taiwanin lähistöllä oli odotettavissa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin.

Kiina harjoitteli muun muassa Taiwanin saartamista kolme päivää kestäneissä sotaharjoituksissaan. Ne ovat seurausta Taiwanin presidentin Tsai Ing-wenin ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Kevin McCarthyn tapaamisesta viime viikolla.

Kiina pitää Taiwania maakuntanaan ja on uhannut vallata saaren tarvittaessa voimakeinoin.

”Kiina on ilmaissut aiemminkin, että jos Taiwanin johtaja tapaa [Yhdysvaltain] edustajainhuoneen puhemiehen, niin se tulisi tekemään näin. Niinhän me näimme silloin elokuussakin ja näimme tälläkin kertaa”, Mattlin sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin

Maanantaina päättyneitä sotaharjoituksia ennen Kiina järjesti suuren sotaharjoituksen Taiwanin läheisyydessä viimeksi elokuussa, kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen silloinen puheenjohtaja Nancy Pelosi vieraili saarella.

Mattlin ei usko, että Kiina olisi harjoituksellaan ensisijaisesti hakenut konfliktin kärjistämistä. Enemmänkin se on halunnut varoittaa Taiwania ja Yhdysvaltoja.

”Että älkää jatkako tällä suunnalla tai muuten voi käydä huonosti”, Mattlin sanoo.

”Tietysti on aina periaatteessa mahdollista, että tapahtuisi vahinkoja, jotka eskaloituvat. Mutta en näe, että se olisi kovin suuri riski tällä hetkellä”, hän lisää.

Mattlinin mukaan Kiina käytti hyväkseen sille ”hopeatarjottimella tarjoiltua” tilaisuutta tehdä sotilaallisia harjoituksia.

Elokuinen sotaharjoitus oli hieman suurempi ja keskittyi enemmän ohjusten ampumiseen. Nyt harjoituksissa on ollut paljon laivoja ja hävittäjiä. Uutena elementtinä nähtiin lentotukialukselta saaren itäpuolelta käsin simuloituja ilma-iskuja täsmäkohteisiin, Mattlin kertoo.

Taiwan tuomitsi harjoitukset jyrkästi ja syytti Kiinaa siitä, että se käyttää Taiwanin presidentin Yhdysvaltojen vierailua tekosyynä sotaharjoituksille.

Mattlin korostaa, ettei varsinaisia alueloukkauksia ole kuitenkaan tapahtunut, vaikka suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa niin joskus uutisoidaankin.

”Taiwan pitäisi sitä hyökkäyksenä”, Mattlin painottaa.

Nyt nähty sotaharjoitus oli osa pitkää jatkumoa, tutkija sanoo. Hän näkee siinä Kiinan näkökulmasta neljä eri näkökulmaa, joista ensimmäinen on aiemmin mainittu varoitus Taiwanille ja Yhdysvalloille.

Toiseksi harjoitukset olivat dramaattinen demonstraatio kotiyleisölle.

”Jos katsoo Kiinassa televisiota, niin siellä on ollut hyvin Top Gun -henkistä meininkiä”, Mattlin sanoo viitaten tunnettuun yhdysvaltalaiseen toimintaelokuvaan.

Harjoitukset on esitetty hyvin näyttävinä ja dramaattisen musiikin saattelemina. Puolueen johto viestittää kansalaisilleen, että se on valmis suojelemaan Kiinan suvereniteettia.

Pekingiläisessä ravintolassa näytettiin Kiinan sotaharjoituksia isolta näytöltä maanantaina.

Kolmanneksi uhkaavan näköinen harjoitus on tietynlaista psykologista sodankäyntiä Taiwanin väestön suuntaan.

”Että älkää menkö liian pitkälle, koska siitä ei hyvää seuraa.”

Neljänneksi kyseessä oli Kiinalle loistava tilaisuus harjoituttaa armeijallaan suuremmassa mittakaavassa erilaisia skenaarioita, kuten meri- ja ilmasaartoa sekä täsmäiskuja lentotukialukselta.

”Pienempiä harjoituksia tehdään normaalistikin, mutta suuremmat liittyvät yleensä siihen, että halutaan osoittaa tyytymättömyyttä siihen, mitä taiwanilaiset tekevät Yhdysvaltojen kanssa.”

Kiina uhitteli myös Yhdysvalloille, jonka USS Milius -ohjushävittäjä suoritti Yhdysvaltain laivaston mukaan tehtävää lähellä Spratlysaaria.

Kiina katsoo saarten kuuluvan itselleen ja väittää, että Yhdysvaltain sotalaiva ”tunkeutui laittomasti” sen aluevesille.

Saariin liittyy oma dynamiikkansa, eikä se Mattlinin mukaan välttämättä liity suoraan Taiwanin konfliktiin. Liikkumalla alueella Yhdysvallat signaloi sitä, ettei se hyväksyä aluetta Kiinan aluevesiksi. Vastaavaa tapahtuu Mattlinin mukaan melko säännönmukaisesti.

Japanikin ehti hermostua Kiinan sotaharjoituksista. Kiinalainen lentotukialus liikkui Okinawan eteläpuolella, ja Japani kertoi lähettäneensä hävittäjiä tarkkailemaan sitä.

Japani liittyy asiaan hieman Spratlysaarten aluetta suoremmin, Mattlin sanoo. Japanin saaria sijaitsee hyvin lähellä Taiwania, joten Taiwanin saartotilanne voisi olla Japanille melko hankala, Mattlin huomauttaa.

Japanin puolustusministeriö julkaisi maanantaina kuvan, jossa sen tietojen mukaan näkyy kiinalainen lentotukialus, joka liikkui Japanille kuuluvan Okinawan eteläpuolella.

Pelkät vierailut Taiwanin ja Yhdysvaltojen välillä eivät vielä eskaloi Kiinan sotaharjoituksiin verhottuja varoituksia avoimeksi sotilaalliseksi konfliktiksi. Ne tulevat tosin vastaisuudessakin aiheuttamaan suuria ja uhkaavan näköisiä sotaharjoituksia, Mattlin uskoo.

Esimerkiksi Taiwanin itsenäisyysjulistus voisi kuitenkin keikauttaa tilanteen toisin päin, tutkija sanoo.

”Esimerkiksi, jos Taiwan oikeasti julistautuisi itsenäiseksi, se olisi ilman muuta sellainen asia, joka voisi laukaista aidon sotilaallisen konfliktin”, Mattlin sanoo.

Muina mahdollisina sotilaallisen konfliktin laukaisevina tekijöinä Mattlin näkee Yhdysvaltojen toimet: jos maa esimerkiksi solmisi Taiwanin kanssa samanlaisen puolustussopimuksen, joka raukesi vuonna 1979, tai sijoittaisi saarelle sotilastukikohtia.

Siihen, puolustaisiko Yhdysvallat Taiwania lupaustensa mukaisesti, jos Kiina todella hyökkäisi saarelle, on Mattlinin mukaan mahdotonta vastata.

Yhdysvallat on perinteisesti pitänyt tärkeimpänä asiana sitä, että Taiwanilla on kyky huolehtia itsestään. Tämä on tarkoittanut lähinnä asekauppoja.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kuitenkin hämmentänyt soppaa luvatessaan, että Yhdysvallat puolustaisi Taiwania siinä tapauksessa, että Kiina päättäisi hyökätä.

Mattlin ei tosin usko, että kysymykseen olisi etukäteen varmaa vastausta edes Yhdysvaltojen johdossa. Vastaus riippuisi pitkälti hyökkäyksen luonteesta ja kontekstista.

”Tämä on juuri se miljoonan taalan kysymys”, tutkija naurahtaa.