Haitallisimmat Yhdysvaltojen asiakirjavuodoista koskevat Ukrainan tulevaa vastahyökkäystä. Vastahyökkäyksen odotetaan alkavan Zaporižžjan alueella ja etenevän kohti Krimin niemimaata.

Viime viikolla suuri määrä Yhdysvaltain salaisia asiakirjoja alkoi levitä sosiaalisen median alustoilla. Merkittävimmät vuodot koskivat Ukrainan puolustusvoimia ja sen kyvykkyyttä, mutta asiakirjoissa oli myös merkittävä määrä tietoa Venäjän asevoimien tilanteesta ja etenemismahdollisuuksista.

Asiakirjoissa mainittiin myös Suomi ja Nato, jonka täysjäseneksi Suomi liittyi viime viikolla. Vuotojen vaikutus Suomelle on kuitenkin varsin pieni, eikä niissä tullut esiin suuria paljastuksia, kertoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen HS:n Ukraina-studiossa.

”Nähdäkseni tietovuoto ei tuo merkittävästi uutta tietoa siihen, mitä Suomi on lähettänyt. Näistä [Pasi-miehistönkuljetus­vaunuista], joista on mainittu papereissa, on nähty aikaisemmin sosiaalisessa mediassa jo kuvia”, hän sanoo.

Pasi-miehistönkuljetusvaunu Hämeenlinnassa vuonna 2014.

Vuodot olivat erittäin laajoja, mikä toisaalta osoittaa myös sen, miten laaja pääsy Yhdysvalloilla on venäläis­organisaatioihin.

”Se osoittaa pitkälle meneviä kyvykkyyksiä tiedonkeruu­menetelmissä”, sanoo Vanhanen.

Erityisen haitallisia vuodoissa paljastuneita seikkoja Vanhasen mukaan ovat tiedot Ukrainan suorituskyvystä ja kalustosta. Se kertoo Venäjälle, miten hyvin sen kulutustaktiikka on toiminut.

”Jos tällaista tietoa Ukrainan kyvyistä valuu ulospäin, se on haastavaa. Silloin operaatioturvallisuuteen liittyvät kysymykset vastahyökkäystä suunnitellessa vaarantuvat.”

Ukrainan on pitkään odotettu aloittavan keväällä vastahyökkäyksen. Se todennäköisesti suuntautuisi Zaporižžjan alueen eteläosiin kohti Krimin niemimaata.

Viime viikolla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantajat Andri Syhiba ja Mykhailo Podoljak antoivat näennäisen ristiriitaista tietoa Ukrainan mahdollisista neuvotteluvalmiuksista Krimiä koskien.

Ukraina-asiantuntija ja HS:n faktantarkastaja John Helin arvioi Ukraina-studiossa, että neuvottelut tulisivat käytännössä ajankohtaisiksi siinä kohtaa, kun Ukrainan vastahyökkäys on jo onnistunut ja se on päässyt Krimin tuntumaan. Siinäkin tilanteessa neuvotteluiden tavoite olisi Krimin palautus Ukrainalle.

”Jos Ukraina ei saa Venäjän armeijaa murtumaan jossain, ei Ukraina halua lähteä neuvottelemaan huonoista asemista”, sanoo Helin.

Tiistaina ja keskiviikkona sosiaalisessa mediassa alkoi levitä raaka video, jossa venäläinen sotilas näyttää katkaisevan ukrainalaiselta sotavangilta pään. Videon leviäminen on osaltaan nostattanut Ukrainan taistelutahtoa.

”Sosiaalisen median diskurssi näyttää kääntyvän siihen, ettei mitään neuvotteluja voi olla tällaisen jälkeen”, arvioi Helin.

Venäjä on valmistautunut Ukrainan vastahyökkäykseen Etelä-Ukrainaan, Krim mukaan lukien, ”ekstensiivisesti”, sanoo Helin. Satelliittikuvista ja sosiaalisessa mediassa levinneistä videoista ja kuvista näkyy muun muassa Zaporižžjan peltojen miinoitusta ja Krimin rannoille rakennettuja puolustusasemia.

”Siellä on syviä puolustuslinjoja useassa tasossa. Kyllä siellä odotetaan etelän suunnassa vahvaa vastahyökkäystä.”

Venäjän kaivamia puolustuslinjoja lähellä Jevpatorijaa Krimin länsirannalla.

Vaikka Ukraina valmistautuu vastahyökkäykseen ja Venäjä rakentaa puolustusasemia, kiivaimmat taistelut keskittyvät yhä Donetskin alueen Bahmutiin. Seudulla on taisteltu jo kuukausia, ja tilanne vaikeutuu jatkuvasti.

”Bahmutiin on aiemmin ollut kaksi huoltotietä, ja molemmat niistä näyttävät olevan katki. Ainoa tie kaupunkiin on laakson pohjaa pitkin tuleva hiekkatie, joka on tällä hetkellä pelkkää mutaa”, Helin sanoo.

Ukrainalaissotilas oli asemissa mutaisessa Bahmutissa maanantaina.

Helinin mukaan Bahmutin taistelut eivät kuitenkaan pidättele Ukrainaa siinä määrin, etteikö se voisi aloittaa vastahyökkäystään Etelä-Ukrainaan.

”Vuodetuistakin dokumenteista näkyy, että Ukraina on valmistellut kolme armeijakuntaa ja 12 prikaatia vastahyökkäystaisteluihin. Bahmut ei ole verottanut tätä vastahyökkäysjoukon taistelukykyä juuri ollenkaan."