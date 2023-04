Venäjän hyökkäysten pelätään tyhjentävän Ukrainan ilmapuolustukseen tarkoitetut ohjusvarastot.

Vuodetut yhdysvaltalaiset asiakirjat maalaavat synkkää kuvaa Ukrainan ilmatorjunnan tilasta. Ilman merkittävää lisäammusten määrää Ukrainan koko ilmapuolustusverkosto voi Yhdysvaltain viranomaisten ja asiakirjojen mukaan murtua, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Lehden mukaan tämä voisi johtaa siihen, että Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi lähettää sotilaskoneensa Ukrainaan tavoilla, jotka voivat muuttaa sodan kulkua.

Dokumentit, eli valokuvat ”huippusalaisiksi” merkityistä asiakirjoista, ovat kiertäneet tiuhaan sosiaalisessa mediassa. HS on käynyt kymmeniä asiakirjoja läpi HS:n faktantarkistajan John Helinin kanssa.

Varmuutta dokumenttien aitoudesta tai tietoa vuotajasta tai motiiveista ei toistaiseksi ole.

Asiakirjoista käy ilmi Naton arvio, jonka mukaan Ukrainalla riittäisi toukokuun puoleenväliin asti kykyä keskipitkän matkan ilmatorjuntaan rintamalla. Tarkemmin sanottuna asiakirjoissa todetaan, että Ukrainan kyky tuottaa keskipitkän kantaman ilmasuojaa etulinjaan tulee olemaan loppuun kulutettu 23. toukokuuta mennessä.

Helinin mukaan asiakirjoissa todetaan, että useamman Ukrainan järjestelmän ohjukset ovat loppumassa maalis–huhtikuussa. Osa on loppunut jo helmikuussa.

Asiakirjoissa kerrotaan, että näin ollen vain rajallista määrää kohteita voidaan suojata, Helin toteaa.

Helin totesi lauantaina, että Venäjän strateginen ohjuskampanja näyttäisi siis onnistuneen jossain määrin Ukrainan ilmapuolustuksen loppuun kuluttamisessa.

Myös Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö piti perjantaina tietoja Ukrainan ammusten vähäisyydestä huolestuttavina.

Asiakirjoissa on Helinin mukaan merkittävästi tietoa Ukrainan ilmatorjunnasta. Niissä esimerkiksi kerrotaan ilmatorjuntapattereiden sijainnista kaupungin tarkkuudella ja lisäksi määriä järjestelmistä, joita Ukrainalla on käytössään. Asiakirjoissa esitetään myös vaatimuksia siitä, mitä järjestelmiä Ukrainassa tarvittaisiin.

Niissä kerrotaan myös Ukrainan tämänhetkisestä ammustilanteesta ja määritellään ammuskulutusta sen perusteella, miten Venäjän oletetaan tekevän lisää ohjusiskuja, Helin kertoo.

Helin huomauttaa, että asiakirjat kuvaavat tilannetta helmi–maaliskuun vaihteessa, eli jossain määrin tilanne on voinut jo muuttua.

Helinin mukaan asiakirjoissa esitetään myös sekä lyhyen että pitkän aikavälin ehdotuksia tilanteen korjaamiseksi.

Lyhyellä aikavälillä tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan esimerkiksi lisäammuksia liittolaisilta ja ilmavoimien aktiivisempaa käyttöä. Keskipitkällä aikavälillä ehdotetaan Ukrainaan lähetettäväksi esimerkiksi lisää länsimaisia ilmatorjuntajärjestelmiä ja pitkällä aikavälillä Nato-järjestelmien luovuttamista riittävissä määrin.

” Asiakirjojen mukaan useamman Ukrainan ilmatorjuntajärjestelmän ohjukset ovat loppumassa.

Suuri osa Venäjän ilmavoimien pyrkimyksistä on keskittynyt etulinjaan. Mikäli etulinjan ilmasuoja kuluu loppuun toukokuun loppupuolelle mennessä, ilmapuolustusverkoston arvioivaan rasittuvan syvemmällä Ukrainan sisällä.

Jos näin käy, Venäjä voisi päättää, että sen on vihdoin turvallista lähettää hävittäjänsä ja pommikoneensa takaisin ilmaan, sanovat viranomaiset. Tämä voisi puolestaan uhata sodan kulkua maassa.

Korkea-arvoisten puolustusministeriön virkamiesten mukaan tällainen päätös olisi merkittävä haaste Ukrainalle etenkin jos venäläiskoneille annetaan aiempaa vapaammat kädet hyökätä Ukrainan joukkojen asemiin ja tärkeisiin tykistökohteisiin maan sisällä.

” Asiakirjat kuvaavat tilannetta helmi–maaliskuun vaihteessa.

Hyökkäyksen alkuaikoina venäläiset lentokoneet tekivät satoja taistelulentoja Ukrainassa. Venäläiskoneiden merkitystä ovat kuitenkin heikentäneet virhelaskelmat Venäjän strategiassa ja se, miten Ukrainan sotakoneet ja ilmapuolustukset selvisivät hyökkäyksen alkuvaiheista. Tämä esti Moskovaa ottamasta ilmatilaa haltuunsa Ukrainan yllä ja pakotti Venäjän vetämään ison osan ilmavoimistaan pois taisteluista.

Nyt Yhdysvaltain puolustusviranomaiset ovat huolissaan siitä, että Venäjän hyökkäykset tyhjentävät Ukrainan varastot ohjuksista, joita maa käyttää puolustaakseen itseään.

Vuotaneiden asiakirjojen joukosta löytyvien arvioiden mukaan Ukrainan suoja useimpia hävittäjiä ja myös joitakin pommikoneita vastaan tukeutuu neuvostoaikaisiin S-300- ja Buk-ilmapuolustusjärjestelmiin. Kummankin ammuksien ennustetaan vuodon mukaan loppuvan lähiaikoina.

Vuodetut asiakirjat ovat johtaneet Ukrainan sotasuunnitelmien muuttamiseen. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN nojaten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä lähellä olevaan lähteeseen.

Yksi Five Eyes -tiedusteluliittouman edustaja kommentoi CNN:lle, että vuotojen myötä Ukrainan tilanne taistelukentillä on voinut mahdollisesti kärsiä. Five Eyes on Yhdysvaltojen, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin välinen tiedusteluliittouma.

Uutiskanavan mukaan vuodot antavat myös ymmärtää, että Yhdysvallat on vakoillut Zelenskyiä sekä muita liittolaisiaan.

” Asiakirjat ovat johtaneet Ukrainan sotasuunnitelmien muuttamiseen, kertoo lähde CNN:n mukaan.

Tietovuodosta paljastuu myös, että venäläinen hävittäjä melkein ampui alas brittiläisen valvontakoneen viime vuonna, kirjoittaa yhdysvaltalaislehti The Washington Post.

Läheltä piti -tilanne sattui syyskuun lopulla Krimin rannikon edustalla. Venäjä miehitti Mustallamerellä sijaitsevan niemimaan vuonna 2014.

Lehden mukaan tapaus on vuodon perusteella julkistettua merkittävämpi ja olisi voinut vetää Nato-maat suoraan mukaan sotaan Ukrainassa.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi tapauksesta parlamentin alahuoneelle lokakuussa ja sanoi kahden venäläishävittäjän kohdanneen Britannian RC-135-tiedustelukoneen kansainvälisessä ilmatilassa Mustanmeren yllä.

Wallace kertoi päättäjille, että yksi venäläiskoneista oli laukaissut ohjuksen kaukaa, mutta hän ei kuvaillut tapauksen melkein johtaneen brittikoneen alas ampumiseen. Sen sijaan hän katsoi laukaisun olleen tekninen vika.

Tapaus on lehden mukaan leimallinen esimerkki siitä, miten länsimaat ovat pyrkineet tasapainottelemaan yrittäessään auttaa Ukrainaa ja kerätä tietoja sodasta joutumatta suoraan konfliktiin Venäjän kanssa. Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet kuvaamaan Nato-maita hyökkääjinä. Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat sanoneet tukevansa Ukrainaa ilman että ovat sodassa Venäjää vastaan.

Syyskuisesta läheltä piti -tilanteesta kertovassa asiakirjassa on merkintä ”SECRET/NOFORN”, mikä tarkoittaa, että sitä ei saa jakaa Yhdysvaltain ulkopuolelle.

Asiakirjassa kerrotaan myös useista muista tapauksista, joissa Venäjä on reagoinut Yhdysvaltain, Britannian ja Ranskan valvontalentoihin viime lokakuun ja helmikuun lopun välisenä.

Yhdysvallat kertoi maaliskuussa miehittämättömän sotilaslentokoneensa pudonneen Mustallamerellä venäläishävittäjän törmättyä siihen.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi maaliskuussa, että Yhdysvallat jatkaa lentämistä ”minne tahansa kansainvälinen laki vain sallii”. Näin hän torjui samalla ajatuksen Venäjän Mustallamerellä yksipuolisesti julistamasta suojavyöhykkeestä.