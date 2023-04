Varhain sunnuntaina tapahtuneen onnettomuuden uskotaan olevan räjähdyksen seurausta.

Ainakin neljä ihmistä on edelleen kateissa. Pelastustöihin on osallistunut myös etsijäkoiria.

Ranskassa pelastustyöntekijät ovat löytäneet yhteensä neljä surmansa saanutta ihmistä Marseillessa toissa yönä romahtaneen asuinrakennuksen raunioista. Ainakin neljä ihmistä on edelleen kateissa, kertovat paikallisviranomaiset.

Ennen ensimmäisten kuolonuhrien löytymistä kerrottiin, että ainakin kahdeksan ihmistä oli kateissa nelikerroksisen talon romahduksen jälkeen.

”Vielä on toivoa, ja me emme lopeta niin kauan kuin toivoa on”, sanoi turmapaikalla vieraillut Marseillen pormestari Benoît Payan.

Marseillen pormestari Benoît Payan vieraili turmapaikalla.

Pelastustöitä on hidastanut tulipalo, jota on ollut sammuttamassa yli sata pelastajaa. Tuli on haitannut esimerkiksi etsijäkoirien työtä.

Romahtaneen talon uhrien lisäksi viisi ihmistä talon naapurirakennuksista loukkaantui lievästi onnettomuudessa.

Varhain sunnuntaina tapahtuneen onnettomuuden uskotaan olevan räjähdyksen seurausta. Paikallisviranomaisten mukaan onnettomuuden syytä on toistaiseksi ollut mahdotonta selvittää, mutta kaasuräjähdys on yksi epäilty vaihtoehto.

Monet lähistöllä olleet kertoivat kuulleensa räjähdyksen äänen, ja osa kertoi haistaneensa kaasua vielä aamullakin.