Ammuskelu tapahtui poliisin mukaan kaupungin keskustassa sijaitsevassa pankissa Kentuckyn osavaltion Louisvillessä.

Ainakin viisi ihmistä on kuollut ja kahdeksan loukkaantunut Yhdysvaltain Louisvillessä tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa, kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Ammuskelu tapahtui paikallisen poliisin mukaan kaupungin keskustassa sijaitsevassa pankissa paikallista aikaa noin kello 8.30.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan ammuskelu tapahtui Old National Bank -pankissa. Paikallisen poliisin apulaisjohtaja Paul Humphrey kertoo lehden mukaan, että teosta epäilty on kuollut. Humphreyn mukaan tämän kuoleman yksityiskohdat eivät kuitenkaan olleet välittömästi poliisin tiedossa. Myöskään mahdollisesta motiivista ei välittömästi ollut tietoa.

Poliisin mukaan teosta epäillyllä on pankkiin kytkös: epäilty on pankin joko nykyinen tai entinen työntekijä.

Sairaalahoitoon joutuneista kahden kerrotaan olevan kriittisessä tilassa. Toinen heistä on poliisi.

Yli 600 000 asukkaan Louisville sijaitsee Kentuckyn osavaltiossa. Tapahtumapaikan lähettyvillä sijaitsee myös baseballstadion.

Gun Violence Archive -järjestön mukaan Yhdysvalloissa on ollut tänä vuonna 146 joukkoampumista, jossa on kuollut tai loukkaantunut vähintään neljä ihmistä siten, ettei ampujaa lasketa mukaan lukuun.