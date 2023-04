Israel on joutunut hyökkäyksen kohteeksi monelta suunnalta. Palestiinan Länsirannalla levottomuudet ovat jatkuneet. HS tapasi juutalaisia ja palestiinalaisia Tel Avivissa ja Jerusalemissa.

Pitkäperjantaina auto syöksyi väkijoukkoon Tel Avivissa. Turmassa kuolleen italialaisen turistin kuolinpaikalle on tuotu vainajan kuva ja kukkia.

Jerusalem & Tel Aviv

Pitkäperjantaina auto syöksyi väkijoukkoon Tel Avivissa. Turmassa kuoli italialainen mies ja seitsemän turistia vietiin sairaalaan.

Kuolinpaikalle Charles Cloren puistoon, muutama sata metriä Tel Avivin Banana Beachilta, on tuotu vainajan kuva ja kukkia.

Paikalla oli myös Michal Natan, joka käveli viime perjantaina tapahtumapaikalla kaksivuotiaan Tamara-tyttärensä ja miehensä kanssa.

Natan sai puhelimeensa varoituksen rakettihyökkäyksistä ja poistui vastapäiseen hotelliin, jossa perhe lomaili. Juuri kun he olivat päässeet huoneeseensa, auto törmäsi ohikulkijoihin.

”Kauhea tilanne olla pienen lapsen kanssa keskellä tällaisia tapahtumia”, hän sanoo.

Tiettävästi Israelin turvallisuusjoukot ampuivat kuljettajan, Israelin arabikansalaisen autoonsa. Ei ole varmaa, oliko yliajo tarkoituksellisesti tehty.

Michal Natan ja kaksivuotias Tamara olivat palanneet turman tapahtumapaikalle, jossa he olivat kävelleet myös pitkäperjantaina.

Samanaikaisesti meneillään olevien pääsiäisen, juutalaisten pesahin ja muslimien ramadanin aikana Israel on joutunut hyökkäyksen kohteeksi monelta suunnalta. Maahan on ammuttu raketteja Libanonista, Syyriasta ja Gazasta.

Sen lisäksi, että perjantaina autoilija ajoi väkijoukkoon Tel Avivissa, perjantaina myös ammuttiin kolmea israelilaisnaista Länsirannalla. Palestiinan Länsirannalla levottomuudet ovat jatkuneet. Niissä on viime päivinä kuollut viisi palestiinalaista.

Viimeaikaiset levottomuudet alkoivat aikaisin keskiviikkoaamuna 5. huhtikuuta, kun Israelin poliisi tunkeutui al-Aqsan moskeijaan Jerusalemin Vanhassa kaupungissa ja poisti sieltä kovin ottein 350 muslimipyhiinvaeltajaa.

Syynä toimintaan oli se, että poliisin sanojen mukaan ”rähinöitsijät olivat teljenneet itsensä moskeijaan ja heitelleet poliisia ilotulitteilla”.

Gazan kaistalla valtaa pitävä äärijärjestö Hamas ampui torstaina raketteja kostoksi pyhiinvaeltajien kohtelusta. Jerusalemin poliisikomentaja myönsi myöhemmin, että poliisit käyttivät turhan kovia otteita. Al-Aqsa on muslimien kolmanneksi pyhin paikka.

Samaan aikaan Libanonista ammuttiin raketteja kohti Israelia. Näitä raketteja pidettiin vakavimpana uhkana sitten toisen Libanonin sodan vuonna 2006. Israelin asevoimat kertoi torstaina aloittaneensa joukon iskuja Libanoniin.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Syyrian puolelta ammuttiin raketteja kohti Israelin hallussa olevia Golanin kukkuloita. Gazan ja Libanonin rakettien ampujaksi Israel epäilee Hamasia ja Syyrian rakettien ampujaksi al-Quds-prikaatia. Israel vastasi hyökkäyksiin tulittamalla Gazaa, Libanonia ja Syyriaa.

Tilanne näyttää nyt rauhoittuneen.

HS tapasi juutalaisia ja palestiinalaisia Tel Avivissa ja Jerusalemissa.

Yahav Ben Yaakovin mukaan Israelin turvallisuus on heikentynyt.

Italialaismiehen kuolinpaikalle saapui sähköpyörällä Microsoftilla insinöörinä toimiva alle kolmekymppinen Yahav Ben Yaakov. Tel Avivissa asuvan Yaakovin mukaan turvallisuus on Israelissa heikentymässä.

Hänen mukaansa poliitikot ovat tähän syyllisiä eivätkä tee riittävästi turvallisuuden hyväksi. Hän toteaa, että palestiinalainen äärijärjestö Hamas ”yrittää jatkuvasti sytyttää tulipaloja ja aiheuttaa kaaosta”.

Yaakov kertoo tuntevansa monia arabeja, ja Microsoftilla hänellä on paljon hyviä arabityötovereita.

Italialaisen kuolinpaikalle hiljentyy myös kaksi graafista suunnittelijaa, 28-vuotiaat Tom Schwarz ja Guy Primak. He ovat sitä mieltä, ettei perjantainen yliajo voi olla terrorihyökkäys, vaan onnettomuus.

”Tunnemme arabeja samasta kylästä, josta auton ajaja oli kotoisin. Eikä sitä paitsi olisi järkeä tappaa viattomia turisteja”, he sanovat.

Primakin ja Schwarzin mukaan parhaita askelia rauhaan olisi keskusteluyhteyksien ja keskinäisen tietouden lisääminen juutalaisten ja palestiinalaisten välillä. He eivät kuitenkaan kannata kahden valtion mallia.

”Poistuimme aikoinaan Gazasta, ja nyt sieltä ammutaan raketteja meitä kohti. Sama voisi tapahtua muuallakin Länsirannalla, joten miehitys on ainoa vaihtoehto”.

Italialaisen kuolinpaikalle hiljentyi myös Guy Primak.

38 vuotta sitten Kanadasta Israeliin muuttanut, eläkkeellä oleva juutalainen juristi Leon Bubis pitää Jerusalemin turvallisuutta hyvänä, sillä kaupunkiin ei viime viikolla tähdätty raketteja.

Sen sijaan häntä huolettavat Libanonista ammutut raketit, sillä Iranin tukemalla vaikutusvaltaisella libanonilaisella Hizbollah-ryhmällä on tuhansittain tarkkoja ohjuksia. Vihollinen on Libanonissa paljon voimakkaampi kuin esimerkiksi Gazassa.

”On pelottavaa, jos konflikti Libanonin kanssa eskaloituu”.

Bubis uskoo, että pääosa palestiinalaisista haluaisi elää rauhassa, mutta tietyt ääriryhmät haluavat tuhota Israelin.

”Hamas tai Hizbollah eivät halua meiltä mitään, mitä voisimme antaa.”

Bubis pitää virheenä sitä, ettei muu maailma halua valita puolta Lähi-Idän konflikteissa. Hänen mukaansa monet maat ajattelevat välinpitämättömästi, että ”taas viholliset ampuvat Israelia ja Israel ampuu takaisin”. Tällainen ajattelutapa heikentää rauhaa.

”Kun ulkomailta ei tule tukea Israelille, oikeisto pääsee taas sanomaan, ettei muu maailma välitä siitä, mitä Israelille tapahtuu, eikä rauhan tekemisessä ole järkeä.”

Konflikti Hizbollahin ja Hamasin kanssa vaikeuttaa rauhaa suuresti.

”Eivät ihmiset halua neuvotella, jos he ovat peloissaan”, Bubis sanoo.

Juutalaiset haluaisivat myös käydä rukoilemassa Haram al-Sharifilla eli Temppelivuorella, jossa al-Aqsa sijaitsee. Bubiksen mukaan heitä ei aina sinne päästetä, etteivät muslimit suuttuisi. Hänen mukaansa asiaan pitäisi löytää käytännöllinen ratkaisu, sillä alueella on paljon tilaa.

Leon Bubista huolettavat etenkin Libanonista ammutut raketit.

Moni palestiinalainen on tyytyväinen, että Palestiina saa huomiota edes konfliktien puhjetessa. Jerusalemissa asuva palestiinalainen hammaslääkäri Julia Merizian, 55, sanoo, ettei Israel edes yritä pysäyttää siirtokuntien laajenemista.

Kahden valtion malliin hän ei usko.

”Palestiinalaishallinto on yrittänyt sitä jo 25 vuotta. Israel siirtää ja siirtää neuvotteluja. Israelilaiset puolustelevat eurooppalaisille toimintaansa, mutta he valehtelevat. He eivät anna maata takaisin palestiinalaisille”.

Merizianille sopisi yhdenkin valtion malli, mikäli kaikki, myös palestiinalaiset, saisivat siinä yhtäläiset oikeudet.

Hammaslääkäri Julia Merizian ei usko kahden valtion mallin toteutuvan.

“En tunne oloani turvalliseksi, koska joka päivä ammutaan jossain päin Israelia”, Ibrahim Nijem sanoo Jerusalemin Vanhan kaupungin portilla.

72-vuotias palestiinalaiseläkeläinen Ibrahim Nijem ei ole huolestunut Gazasta ammutuista raketeista.

”Kumpikaan puoli ei halua sotaa. Se on vähän kuin sovittua peliä. Kaksi vuotta sitten oli tosi kyseessä”.

Sen sijaan Nijem on vihainen Israelin armeijalle, joka ryntäsi al-Aqsaan kengät jalassa ja hakkasi vanhojakin ihmisiä.

Nijem on syntynyt ja asunut koko ikänsä Jerusalemin Vanhassa kaupungissa. Hän ei tunne tällä hetkellä oloaan turvalliseksi Jerusalemissa.

”Joka päivä ammutaan jossain päin Israelia. Etenkin ramadanin aikaan on rauhatonta”.

Nijem kertoo unelmoineensa Palestiinan omasta valtiosta Oslon sopimuksen jälkeen, muttei enää usko siihen tai edes rauhaan. Siirtokuntia on joka puolella Länsirantaa.

”Israelilaiset haluavat maata, ei rauhaa”, Nijem sanoo.