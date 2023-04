Hallituspuolue uskoo, että syksy tarjoaa heille parhaat mahdolliset tilaisuudet voittaa vaalit. Konservatiivit ovat kuitenkin jatkuvasti olleet jäljessä työväenpuoluetta mielipidemittauksissa.

Britanniassa järjestetään parlamenttivaalit ensi vuoden syksyllä, kertoo The Telegraph -lehti.

Pääministeri Rishi Sunakin konservatiivipuolue uskoo lehden lähteiden mukaan, että joko lokakuussa tai marraskuussa järjestettävät vaalit tarjoavat parhaat mahdollisuudet vaalivoitolle.

Lähteiden mukaan talouden ennustetaan nousevan vaaleihin mennessä, minkä lisäksi tiukemmat maahanmuuttoa ja pakolaisuutta koskevat lait ehtivät tulla voimaan. Molempien toivotaan antavan konservatiiveille puolueen kipeästi kaipaamaa tukea vaaleissa.

Konservatiivien kannatus on keskimäärin 18 prosenttiyksikköä pääoppositiopuolue Labouria alhaisempi, joskin puolue on Sunakin pääministeriyden aikana saanut kurottua eroa keskimäärin kuusi prosenttiyksikköä.

Kannatusnousun takana ovat Sunakin onnistumiset liittyen muun muassa Pohjois-Irlannin asemaa koskevan sopimuksen allekirjoittamiseen EU:n kanssa.

Työväenpuolue on The Guardianin mukaan keskittynyt mainoskampanjassaan arvostelemaan nimenomaan Sunakia ennen kevään paikallisvaaleja. Puolueen mukaan Sunak on vastuussa muun muassa elinkustannusten rajusta noususta ja talouden huonosta kunnosta sekä lepsusta suhtautumisesta rikoksiin.

Puolue julkaisi esimerkiksi viime viikolla mainoksen, jossa syytetään Sunakia siitä, ettei ”hän usko lasten hyväksikäyttämisestä tuomittujen aikuisten kuuluvan vankiloihin”. Mainosta on kritisoitu myös puolueen sisältä, mutta työväenpuolueen puheenjohtaja Keir Starmer on ilmoittanut seisovansa mainoksen takana.

Lopullinen päätös parlamenttivaalien aikataulusta tehdään lähempänä niiden järjestämispäivämäärää. Vaalit täytyy järjestää viimeistään vuoden 2025 tammikuussa. Paikallisvaalit puolestaan järjestetään toukokuussa.