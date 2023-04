Nashvillen kaupungin valtuusto äänesti Justin Jonesin takaisin osavaltion edustajainhuoneeseen muutama päivä sen jälkeen, kun hänet oli erotettu.

Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa sijaitsevan Nashvillen kaupungin valtuusto äänesti Justin Jonesin takaisin edustajainhuoneen virkaansa väliaikaisesti, kertovat uutistoimisto AFP sekä The New York Times ja The Washington Post -lehdet.

Valtuuston päätös oli yksimielinen ja Jones oli ainoa ehdokas äänestyksessä.

Valtuuston päätös alustaa Jonesin tietä takaisin edustajainhuoneeseen sen pysyvänä jäsenenä. Päätös nostaa esiin myös republikaanijohtoisen edustajainhuoneen ja osavaltion liberaalien alueiden välisiä jännitteitä.

Demokraattipuolueen Jones ja Justin Pearson johtivat yhdessä Gloria Johnsonin kanssa mielenosoitusta viime viikolla edustajainhuoneen istuntosalissa, minkä tarkoituksena oli vaatia tiukennuksia aselakeihin. Vaatimusten pontimena oli tuore joukkoampuminen Nashvillen kaupungissa tehtyyn kouluampumiseen, jossa kuoli kolme lasta ja neljä aikuista.

Jones ja Pearson erotettiin viroistaan torstaina.

Johnson sai pitää paikkansa vain täpärästi äänin 65–30, kun erotukseen vaaditaan kaksi kolmasosaa äänistä. Kysyttäessä, miksi hän sai pitää paikkansa, Johnson kertoi sen olevan ”mahdollisesti liitoksissa ihonväreihimme.” Jones ja Pearson ovat mustia ja Johnson puolestaan valkoinen.

Memphisin kaupungin paikallisviranomaiset puolestaan pohtivat keskiviikkona, lähetetäänkö Pearson takaisin edustajainhuoneeseen. Pearsonin uudelleennimitys­päätös voi kuitenkin olla tiukempi, kuin Jonesin.

”Luulen, että nyt Tennesseen republikaanipuolueella tulee olemaan hankalampaa jatkaa heidän piilotettuja ja avoimia rasistisia taktiikoitaan, koska koko maa seuraa tilannetta”, Tennesseen osavaltion demokraattisenaattori London Lamar kertoi The Washington Postille.

Sekä Pearson että Johnson joutuvat pyrkimään takaisin virkoihinsa vaalien kautta lähikuukausien aikana. Tämä johtuu siitä, että heidän uudet nimitykset tulevat voimaan yli 12 kuukautta ennen osavaltion seuraavia vaaleja. Molemmat ovat ilmoittaneet, että he ovat valmiita asettumaan ehdokkaiksi.

Osavaltion edustajainhuoneen puheenjohtaja, republikaanien Cameron Sexton kertoi, että Jones ja mahdollisesti Pearson saavat palata paikoilleen osavaltion perustuslain mukaisesti.

Erotuspäätös nostatti rankkaa kritiikkiä ympäri Yhdysvaltoja. Esimerkiksi presidentti Joe Biden kuvaili erottamisten olevan järkyttävää, epädemokraattista ja ennenkuulumatonta.