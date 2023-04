Asiakirjojen mukaan presidentti ohjeisti, että raketit salataan ”jotta ongelmilta lännen kanssa vältytään”.

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi määräsi alaisiaan valmistamaan jopa 40 000 rakettia ja lähettämään ne salassa Venäjälle, The Washington Post kertoo viitaten vuodettuihin, salaisiksi merkittyihin asiakirjoihin.

Viime viikolla laajempaan julkisuuteen tulleiden asiakirjojen uskotaan käsittelevän Yhdysvaltain ja Naton salaisia Ukraina-suunnitelmia. Asiakirjoja on useita kymmeniä ja niiden aitoudesta ei ole varmaa tietoa.

The Washington Postin mukaan Egyptiin liittyvistä asiakirjoista ei ole tätä ennen julkisuudessa kerrottu. Osa asiakirjoista vaikuttaa paljastavan, että al-Sisi keskusteli Egyptin asevoimien korkea-arvoisten upseerien kanssa suunnitelmista.

Rakettien lisäksi keskusteluissa käytiin läpi mahdollisuuksia viedä Venäjälle tykistöammuksia ja ruutia. Asiakirjojen mukaan al-Sisi ohjeisti, että rakettien valmistus ja vienti pidetään salassa ”jotta ongelmilta lännen kanssa vältytään”.

Egypti on yksi suurimmista Yhdysvalloista tulevan aseavun saajista. Esimerkiksi The New York Times arvioi viime vuonna, että Egypti saa vuosittain tyypillisesti noin 1,3 miljardia dollaria apua. Tämän lisäksi Egypti ostaa miljardien dollarien arvosta aseita ja asetarvikkeita Yhdysvalloista.

Egyptin ulkoministeriö korosti vastauksessaan The Washington Postille, että maa jatkaa valitsemallaan linjalla, minkä mukaan se ”ei valitse puoliaan tässä kriisissä ja on sitoutunut ylläpitämään yhtenäiset etäisyydet molempien puolien kanssa”.

Egypti on kuitenkin ministeriön tiedottajan mukaan sitoutunut sekä kansainväliseen oikeuteen että YK:n peruskirjaan.

”Emme ole tietoisia suunnitelman toteutumisesta. Emme ole nähneet sen toteutuvan”, kommentoi puolestaan yhdysvaltalainen viranomaislähde The Washington Postille liittyen rakettien toimittamiseen.

”Jos on totta, että al-Sisi on rakentamassa salaa raketteja Venäjän hyväksi, joita se voisi käyttää Ukrainassa, meillä on edessämme vakava tilinteon hetki suhteidemme kanssa”, sanoi demokraattisenaattori ja ulkosuhteista vastaavan valiokunnan jäsen Chris Murphy.

Asiakirjojen mukaan al-Sisi antoi ohjeistuksensa raketeista 1. helmikuuta. Vain päiviä aiemmin hän oli tavannut Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin Kairossa. Heti tapaamisen jälkeen Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry matkusti Moskovaan tapaamaan Venäjän johtohahmoja.

Yhdysvallat on aktiivisesti kieltänyt ase- ja teknologia-avun Venäjälle ja on kurittanut muun muassa Irania ja Pohjois-Koreaa, jotka ovat tukeneet Venäjää hyökkäyssodan alun jälkeen.

”Jos Egypti on tällaisessa roolissa, se olisi häpeäpilkku Yhdysvalloille”, sanoo Michael Hanna, International Crisis Groupin Yhdysvaltain osastojohtaja.